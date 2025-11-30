Святого Николая, Сочельник и Рождество Христово: церковный календарь на декабрь 2025 года

Святого Николая будем отмечать 6 декабря, а Рождество Христово приходится на 25 число. Какие еще даты церковных праздников в декабре 2025 года после перехода ПЦУ на новоюлианский календарь.

В декабре нас ждут праздники в честь святых, а также святого Николая, Сочельник и Рождество Христово. Фокус подготовил полный список церковных праздников на каждый день в декабре 2025 года.

Календарь церковных праздников на декабрь 2025 года:

1 декабря – святого пророка Наума;

2 декабря – святого пророка Авакума ;

3 декабря – святого пророка Софония;

4 декабря – святой великомученицы Варвары, преподобного Иоанна Дамаскина ;

5 декабря – преподобного и богоносного Саввы Освященного ;

6 декабря – святого Николая;

7 декабря – святого Амвросия, епископа Медиоланского;

8 декабря – преподобного Патапия;

9 декабря – зачатие святой Анны;

10 декабря – святых мучеников Мины, Ермогена и Евграфа;

11 декабря – священномученики Мины, Виктора и Винкентия. Св. прп. исп. Теодора Студита;

12 декабря – преподобного Спиридона чудотворца;

13 декабря – святых мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария, Ореста; святой мученицы девы Лукии;

14 декабря – святых мучеников Тирса, Левкия, Филимона, Аполлония, Ариана и Каленика;

15 декабря – святого священномученика Елевтерия; преподобного Павла; святого Стефана;

16 декабря – святого пророка Аггея;

17 декабря – святого пророка Даниила; святых трех отроков Анания, Азария и Мисаила;

18 декабря – святого мученика Севастиана и тех, кто с ним;

19 декабря – святого мученика Бонифатия;

20 декабря – святого священномученика Игнатия Богоносца;

21 декабря – святой мученицы Юлиании;

22 декабря – святой великомученицы Анастасии;

23 декабря – святых десяти мучеников в Крите;

24 декабря – Сочельник, святой преподобномученицы Евгении;

25 декабря – Рождество Христово;

26 декабря – Собор Пресвятой Богородицы; святого священномученика Евтимия;

27 декабря – святого апостола, первомученика и диакона Стефана;

28 декабря – святых мучеников, сожженных в Никодимии;

29 декабря – святых новорожденных, при Христе убитых в Вифлееме;

30 декабря – святой мученицы Анисии;

31 декабря – преподобной Меланки Римлянки; святых праведных Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, по плоти брата Господня, Щедрый вечер.

