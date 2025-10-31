Третья Пречистая и Рождественский пост: церковный календарь на октябрь 2025 года
Рождественский пост начнется 15 ноября, а Введение в храм Пресвятой Богородицы приходится на 21 число. Какие еще даты церковных праздников в ноябре 2025 года после перехода ПЦУ на новоюлианский календарь.
В ноябре нас ждут праздники в честь святых, а также Введение в храм Пресвятой Богородицы и начало Рождественского поста. Фокус подготовил полный список церковных праздников на каждый день в ноябре 2025 года.
Календарь церковных праздников на ноябрь 2025 года:
1 ноября — святых чудотворцев и бессеребренников Космы и Дамьяна;
2 ноября — святых мучеников Ахиндина, Пигасия, Афтония, Елпидифора и Анемподиста;
3 ноября — святых священномучеников Акепсима, Иосифа и Айтала;
4 ноября — святого преподобного Иоанникия Великого; святых мучеников Никандра и Ермея;
5 ноября — святых мучеников Галактиона и Епистимы;
6 ноября — святого исповедника Павла, архиепископа Царьградского;
7 ноября — святых 33 мучеников в Мелитине;
8 ноября — Собор святого архистратига Михаила;
9 ноября — святых преподобных Матроны и Теоктисты;
10 ноября — святых апостолов Эраста, Олимпа, Родиона и тех, кто с ними;
11 ноября — святых мучеников Мины, Виктора и Винкентия; святого преподобного исповедника Теодора Студита;
12 ноября — святого священномученика Иосафата, архиепископа Полоцкого;
13 ноября — святого святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Царьградского;
14 ноября — святого апостола Филиппа;
15 ноября — начало Рождественского поста; святых мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива;
16 ноября — святого апостола и евангелиста Матея;
17 ноября — святого святителя Григория, епископа Неокесарийского;
18 ноября — святых мучеников Платона и Романа;
19 ноября — святого пророка Авдия; святого мученика Варлаама;
20 ноября — блаженной преподобной Иосафаты (Гордашевской); святого преподобного Григория Декаполита;
21 ноября — Введение в храм Пресвятой Богородицы;
22 ноября — святого апостола Филимона и тех, кто с ним;
23 ноября — святых святителей Амфилоха и Григория;
24 ноября — святой великомученицы Екатерины; святого великомученика Меркурия;
25 ноября — святого священномученика Климента, Папы;
26 ноября — святого преподобного Алипия, столбника;
27 ноября — святого великомученика Иакова Персиянина; святого преподобного Палладия;
28 ноября — святого преподобного Стефана Нового; святого мученика Иринарха;
29 ноября — святых мучеников Парамона и Филумена;
30 ноября — святого апостола Андрея Первозванного.
