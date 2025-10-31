Третя Пречиста і Різдвяний піст: церковний календар на жовтень 2025 року
Різдвяний піст розпочнеться 15 листопада, а Введення в храм Пресвятої Богородиці припадає на 21 число. Які ще дати церковних свят у листопаді 2025 року після переходу ПЦУ на новоюліанський календар.
У листопаді на нас чекають свята на честь святих, а також Введення в храм Пресвятої Богородиці та початок Різдвяного посту. Фокус підготував повний список церковних свят на кожен день у листопаді 2025 року.
Календар церковних свят на листопад 2025 року:
1 листопада — святих чудотворців і безсрібників Косми і Дам'яна;
2 листопада — святих мучеників Ахіндіна, Пігасія, Афтонія, Елпідифора і Анемподиста;
3 листопада — святих священномучеників Акепсима, Йосипа та Айтала;
4 листопада — святого преподобного Іоанникія Великого; святих мучеників Никандра і Єрмея;
5 листопада — святих мучеників Галактіона та Епістими;
6 листопада — святого сповідника Павла, архієпископа Царгородського;
7 листопада — святих 33 мучеників у Мелітині;
8 листопада — Собор святого архістратига Михаїла;
9 листопада — святих преподобних Матрони і Теоктисти;
10 листопада — святих апостолів Ераста, Олімпу, Родіона і тих, хто з ними;
11 листопада — святих мучеників Міни, Віктора і Вінкентія; святого преподобного сповідника Теодора Студита;
12 листопада — святого священномученика Йосафата, архієпископа Полоцького;
13 листопада — святого святителя Іоанна Златоустого, архієпископа Царгородського;
14 листопада — святого апостола Пилипа;
15 листопада — початок Різдвяного посту; святих мучеників і сповідників Гурія, Самона і Авіва;
16 листопада — святого апостола і євангеліста Матея;
17 листопада — святого святителя Григорія, єпископа Неокесарійського;
18 листопада — святих мучеників Платона і Романа;
19 листопада — святого пророка Авдія; святого мученика Варлаама;
20 листопада — блаженної преподобної Іосафати (Гордашевської); святого преподобного Григорія Декаполіта;
21 листопада — Введення в храм Пресвятої Богородиці;
22 листопада — святого апостола Филимона і тих, хто з ним;
23 листопада — святих святителів Амфілоха і Григорія;
24 листопада — святої великомучениці Катерини; святого великомученика Меркурія;
25 листопада — святого священномученика Климента, Папи;
26 листопада — святого преподобного Аліпія, столбника;
27 листопада — святого великомученика Якова Персіянина; святого преподобного Палладія;
28 листопада — святого преподобного Стефана Нового; святого мученика Іринарха;
29 листопада — святих мучеників Парамона і Філумена;
30 листопада — святого апостола Андрія Первозванного.
