Третя Пречиста і Різдвяний піст: церковний календар на жовтень 2025 року

Різдвяний піст розпочнеться 15 листопада, а Введення в храм Пресвятої Богородиці припадає на 21 число. Які ще дати церковних свят у листопаді 2025 року після переходу ПЦУ на новоюліанський календар.

У листопаді на нас чекають свята на честь святих, а також Введення в храм Пресвятої Богородиці та початок Різдвяного посту. Фокус підготував повний список церковних свят на кожен день у листопаді 2025 року.

Календар церковних свят на листопад 2025 року:

1 листопада — святих чудотворців і безсрібників Косми і Дам'яна;

2 листопада — святих мучеників Ахіндіна, Пігасія, Афтонія, Елпідифора і Анемподиста;

3 листопада — святих священномучеників Акепсима, Йосипа та Айтала;

4 листопада — святого преподобного Іоанникія Великого; святих мучеників Никандра і Єрмея;

5 листопада — святих мучеників Галактіона та Епістими;

6 листопада — святого сповідника Павла, архієпископа Царгородського;

7 листопада — святих 33 мучеників у Мелітині;

8 листопада — Собор святого архістратига Михаїла;

9 листопада — святих преподобних Матрони і Теоктисти;

10 листопада — святих апостолів Ераста, Олімпу, Родіона і тих, хто з ними;

11 листопада — святих мучеників Міни, Віктора і Вінкентія; святого преподобного сповідника Теодора Студита;

12 листопада — святого священномученика Йосафата, архієпископа Полоцького;

13 листопада — святого святителя Іоанна Златоустого, архієпископа Царгородського;

14 листопада — святого апостола Пилипа;

15 листопада — початок Різдвяного посту; святих мучеників і сповідників Гурія, Самона і Авіва;

16 листопада — святого апостола і євангеліста Матея;

17 листопада — святого святителя Григорія, єпископа Неокесарійського;

18 листопада — святих мучеників Платона і Романа;

19 листопада — святого пророка Авдія; святого мученика Варлаама;

20 листопада — блаженної преподобної Іосафати (Гордашевської); святого преподобного Григорія Декаполіта;

21 листопада — Введення в храм Пресвятої Богородиці;

22 листопада — святого апостола Филимона і тих, хто з ним;

23 листопада — святих святителів Амфілоха і Григорія;

24 листопада — святої великомучениці Катерини; святого великомученика Меркурія;

25 листопада — святого священномученика Климента, Папи;

26 листопада — святого преподобного Аліпія, столбника;

27 листопада — святого великомученика Якова Персіянина; святого преподобного Палладія;

28 листопада — святого преподобного Стефана Нового; святого мученика Іринарха;

29 листопада — святих мучеників Парамона і Філумена;

30 листопада — святого апостола Андрія Первозванного.

