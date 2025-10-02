Покров Пресвятої Богородиці та Поминальна субота: церковний календар на жовтень 2025 року
Покров Пресвятої Богородиці в жовтні припадає на 1 число, а поминальна субота — 25 жовтня. Які ще дати церковних свят у жовтні 2025 року після переходу ПЦУ на новоюліанський календар.
У жовтні на нас чекають свята на честь святих, а також Покров Пресвятої Богородиці та Дмитрівська поминальна субота. Фокус підготував повний список церковних свят на кожен день у жовтні 2025 року.
Календар церковних свят на жовтень 2025 року:
1 жовтня — Покров Пресвятої Богородиці; святого преподобного Романа Солодкопевця;
2 жовтня — святого священномученика Кипріяна; святої мучениці Юстини; святого преподобного Андрія;
3 жовтня — святого священномученика Діонісія Ареопагіта;
4 жовтня — святого священномученика Єротея, єпископа Атенського; святого преподобного Франциска Ассизького;
5 жовтня — святої мучениці Харитини;
6 жовтня — святого апостола Фоми;
7 жовтня — святих мучеників Сергія і Вакха;
8 жовтня — святий преподобної Пелагії;
9 жовтня — святого апостола Якова Алфеєва;
10 жовтня — святих мучеників Євлампія та Євлампії;
11 жовтня — святого апостола Филипа; святого преподобного Теофана, єпископа Нікейського;
12 жовтня — святих мучеників Прова, Тараха і Андроніка; святого преподобного Косми;
13 жовтня — святих мучеників Карпа, Папілли й Агатоніки;
14 жовтня — святий преподобної Параскеви Тарнавської; святих мучеників Назарія та інших;
15 жовтня — святих Отців VII Вселенського Собору; святого преподобного Євтимія Нового; святого преподобномученика Лукіана;
16 жовтня — святого мученика Лонгіна, сотника;
17 жовтня — святого пророка Осії; святого преподобномученика Андрія Критського;
18 жовтня — святого апостола і євангеліста Луки;
19 жовтня — святого пророка Іоїла; святого мученика Уара; святого преподобного Іоанна;
20 жовтня — святого великомученика Артемія;
21 жовтня — святого преподобного Іларіона Великого;
22 жовтня — святого преподобного Аверкія, єпископа Єрапольського;
23 жовтня — святого апостола Якова;
24 жовтня — святих мучеників Арети і з ним;
25 жовтня — Дмитрівська поминальна субота; святих мучеників Маркіяна і Мартирія;
26 жовтня — святого великомученика Димитрія Мироточця;
27 жовтня — святого мученика Нестора; святих мучеників Капітоліни та Еротиіди;
28 жовтня — святих мучеників Терентія і Неоніли; святої мучениці Параскеви П'ятниці;
29 жовтня — святих преподобномучениці Анастасії; святого преподобного Аврамія Ростовського;
30 жовтня — святих мучеників Зиновія і Зиновії, сестри його;
31 жовтня — святих апостолів Стахія, Амплія та інших; святого мученика Епімаха.
