Покров Пресвятої Богородиці та Поминальна субота: церковний календар на жовтень 2025 року

Покров Пресвятої Богородиці в жовтні припадає на 1 число, а поминальна субота — 25 жовтня. Які ще дати церковних свят у жовтні 2025 року після переходу ПЦУ на новоюліанський календар.

У жовтні на нас чекають свята на честь святих, а також Покров Пресвятої Богородиці та Дмитрівська поминальна субота. Фокус підготував повний список церковних свят на кожен день у жовтні 2025 року.

Календар церковних свят на жовтень 2025 року:

1 жовтня — Покров Пресвятої Богородиці; святого преподобного Романа Солодкопевця;

2 жовтня — святого священномученика Кипріяна; святої мучениці Юстини; святого преподобного Андрія;

3 жовтня — святого священномученика Діонісія Ареопагіта;

4 жовтня — святого священномученика Єротея, єпископа Атенського; святого преподобного Франциска Ассизького;

5 жовтня — святої мучениці Харитини;

6 жовтня — святого апостола Фоми;

7 жовтня — святих мучеників Сергія і Вакха;

8 жовтня — святий преподобної Пелагії;

9 жовтня — святого апостола Якова Алфеєва;

10 жовтня — святих мучеників Євлампія та Євлампії;

11 жовтня — святого апостола Филипа; святого преподобного Теофана, єпископа Нікейського;

12 жовтня — святих мучеників Прова, Тараха і Андроніка; святого преподобного Косми;

13 жовтня — святих мучеників Карпа, Папілли й Агатоніки;

14 жовтня — святий преподобної Параскеви Тарнавської; святих мучеників Назарія та інших;

15 жовтня — святих Отців VII Вселенського Собору; святого преподобного Євтимія Нового; святого преподобномученика Лукіана;

16 жовтня — святого мученика Лонгіна, сотника;

17 жовтня — святого пророка Осії; святого преподобномученика Андрія Критського;

18 жовтня — святого апостола і євангеліста Луки;

19 жовтня — святого пророка Іоїла; святого мученика Уара; святого преподобного Іоанна;

20 жовтня — святого великомученика Артемія;

21 жовтня — святого преподобного Іларіона Великого;

22 жовтня — святого преподобного Аверкія, єпископа Єрапольського;

23 жовтня — святого апостола Якова;

24 жовтня — святих мучеників Арети і з ним;

25 жовтня — Дмитрівська поминальна субота; святих мучеників Маркіяна і Мартирія;

26 жовтня — святого великомученика Димитрія Мироточця;

27 жовтня — святого мученика Нестора; святих мучеників Капітоліни та Еротиіди;

28 жовтня — святих мучеників Терентія і Неоніли; святої мучениці Параскеви П'ятниці;

29 жовтня — святих преподобномучениці Анастасії; святого преподобного Аврамія Ростовського;

30 жовтня — святих мучеників Зиновія і Зиновії, сестри його;

31 жовтня — святих апостолів Стахія, Амплія та інших; святого мученика Епімаха.

