Покров Пресвятой Богородицы и Поминальная суббота: церковный календарь на октябрь 2025 года
Покров Пресвятой Богородицы в октябре приходится на 1 число, а поминальная суббота — 25 октября. Какие еще даты церковных праздников в октябре 2025 года после перехода ПЦУ на новоюлианский календарь.
В октябре нас ждут праздники в честь святых, а также Покров Пресвятой Богородицы и Дмитриевская поминальная суббота. Фокус подготовил полный список церковных праздников на каждый день в октябре 2025 года.
Календарь церковных праздников на октябрь 2025 года:
1 октября — Покров Пресвятой Богородицы; святого преподобного Романа Сладкопевца;
2 октября — святого священномученика Киприана; святой мученицы Юстины; святого преподобного Андрея;
3 октября — святого священномученика Дионисия Ареопагита;
4 октября — святого священномученика Еротея, епископа Атенского; святого преподобного Франциска Ассизского;
5 октября — святой мученицы Харитины;
6 октября — святого апостола Фомы;
7 октября — святых мучеников Сергея и Вакха;
8 октября — святой преподобной Пелагии;
9 октября — святого апостола Иакова Алфеева;
10 октября — святых мучеников Евлампия и Евлампии;
11 октября — святого апостола Филиппа; святого преподобного Теофана, епископа Никейского;
12 октября — святых мучеников Прова, Тараха и Андроника; святого преподобного Космы;
13 октября — святых мучеников Карпа, Папиллы и Агатоники;
14 октября — святой преподобной Параскевы Тарнавской; святых мучеников Назария и других;
15 октября — святых Отцов VII Вселенского Собора; святого преподобного Евтимия Нового; святого преподобномученика Лукиана;
16 октября — святого мученика Лонгина, сотника;
17 октября — святого пророка Осии; святого преподобномученика Андрея Критского;
18 октября — святого апостола и евангелиста Луки;
19 октября — святого пророка Иоила; святого мученика Уара; святого преподобного Иоанна;
20 октября — святого великомученика Артемия;
21 октября — святого преподобного Иллариона Великого;
22 октября — святого преподобного Аверкия, епископа Ерапольского;
23 октября — святого апостола Иакова;
24 октября — святых мучеников Ареты и с ним;
25 октября — Дмитриевская поминальная суббота; святых мучеников Маркияна и Мартирия;
26 октября — святого великомученика Димитрия Мироточца;
27 октября — святого мученика Нестора; святых мучеников Капитолины и Еротииды;
28 октября — святых мучеников Терентия и Неонилы; святой мученицы Параскевы Пятницы;
29 октября — святых преподобномученицы Анастасии; святого преподобного Аврамия Ростовского;
30 октября — святых мучеников Зиновия и Зиновии, сестры его;
31 октября — святых апостолов Стахия, Амплия и других; святого мученика Эпимаха.
