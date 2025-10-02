Покров Пресвятой Богородицы и Поминальная суббота: церковный календарь на октябрь 2025 года

Покров Пресвятой Богородицы в октябре приходится на 1 число, а поминальная суббота — 25 октября. Какие еще даты церковных праздников в октябре 2025 года после перехода ПЦУ на новоюлианский календарь.

В октябре нас ждут праздники в честь святых, а также Покров Пресвятой Богородицы и Дмитриевская поминальная суббота. Фокус подготовил полный список церковных праздников на каждый день в октябре 2025 года.

Календарь церковных праздников на октябрь 2025 года:

1 октября — Покров Пресвятой Богородицы; святого преподобного Романа Сладкопевца;

2 октября — святого священномученика Киприана; святой мученицы Юстины; святого преподобного Андрея;

3 октября — святого священномученика Дионисия Ареопагита;

4 октября — святого священномученика Еротея, епископа Атенского; святого преподобного Франциска Ассизского;

5 октября — святой мученицы Харитины;

6 октября — святого апостола Фомы;

7 октября — святых мучеников Сергея и Вакха;

8 октября — святой преподобной Пелагии;

9 октября — святого апостола Иакова Алфеева;

10 октября — святых мучеников Евлампия и Евлампии;

11 октября — святого апостола Филиппа; святого преподобного Теофана, епископа Никейского;

12 октября — святых мучеников Прова, Тараха и Андроника; святого преподобного Космы;

13 октября — святых мучеников Карпа, Папиллы и Агатоники;

14 октября — святой преподобной Параскевы Тарнавской; святых мучеников Назария и других;

15 октября — святых Отцов VII Вселенского Собора; святого преподобного Евтимия Нового; святого преподобномученика Лукиана;

16 октября — святого мученика Лонгина, сотника;

17 октября — святого пророка Осии; святого преподобномученика Андрея Критского;

18 октября — святого апостола и евангелиста Луки;

19 октября — святого пророка Иоила; святого мученика Уара; святого преподобного Иоанна;

20 октября — святого великомученика Артемия;

21 октября — святого преподобного Иллариона Великого;

22 октября — святого преподобного Аверкия, епископа Ерапольского;

23 октября — святого апостола Иакова;

24 октября — святых мучеников Ареты и с ним;

25 октября — Дмитриевская поминальная суббота; святых мучеников Маркияна и Мартирия;

26 октября — святого великомученика Димитрия Мироточца;

27 октября — святого мученика Нестора; святых мучеников Капитолины и Еротииды;

28 октября — святых мучеников Терентия и Неонилы; святой мученицы Параскевы Пятницы;

29 октября — святых преподобномученицы Анастасии; святого преподобного Аврамия Ростовского;

30 октября — святых мучеников Зиновия и Зиновии, сестры его;

31 октября — святых апостолов Стахия, Амплия и других; святого мученика Эпимаха.

