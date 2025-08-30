Рождество Пресвятой Богородицы и Воздвижение Креста: церковный календарь на сентябрь 2025 года

Рождество Пресвятой Богородицы в сентябре будем отмечать 5 числа, а Воздвижение Креста — 14 сентября. Какие еще даты церковных праздников в сентябре 2025 года после перехода ПЦУ на новоюлианский календарь.

Related video

В сентябре нас ждут праздники в честь святых, а также Рождество Пресвятой Богородицы и Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Фокус подготовил полный список церковных праздников на каждый день в сентябре 2025 года.

Календарь церковных праздников на сентябрь 2025 года:

1 сентября — святого преподобного Симеона Столпника и матери его;

2 сентября — святого мученика Маманта; святого преподобного Иоанна Постника, патриарха Царьградского;

3 сентября — святого священномученика Антима, епископа Никодимийского; святого преподобного Теоктиста;

4 сентября — святого священномученика Вавилы, епископа Антиохии; святого пророка Моисея Боговидца;

5 сентября — святого пророка Захарии, отца Иоанна Предтечи;

6 сентября — Чудо архангела Михаила; святого мученика Евдоксия и тех, кто с ним;

7 сентября — святого мученика Созонта;

8 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы;

9 сентября — святых праведников Иоакима и Анны; святого мученика Севериана;

10 сентября — святых мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры;

11 сентября — святой преподобной Теодоры Александрийской;

12 сентября — святого священномученика Автонома;

13 сентября — святого священномученика Корнилия;

14 сентября — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня;

15 сентября — святого великомученика Никиты;

16 сентября — святой великомученицы Евфимии;

17 сентября — святой мученицы Софии и ее дочерей: Веры, Надежды, Любви;

18 сентября — святого преподобного Евмения, епископа Гортинского;

19 сентября — святых мучеников Трофима, Савватия, Доримедонта;

20 сентября — святого великомученика Евстратия и других; святых мучеников Михаила и Феодора;

21 сентября — святого апостола Кондрата;

22 сентября — святого священномученика Фоки; святого пророка Ионы;

23 сентября — Зачатие святого Иоанна Крестителя;

24 сентября — святой первомученицы и равноапостольной Текли;

25 сентября — святой преподобной Евфросинии;

26 сентября — святого апостола и епископа Иоанна Богослова;

27 сентября — святого мученика Калистрата и жены его; святого преподобного Нила;

28 сентября — святого исповедника Харитона; святого Вячеслава;

29 сентября — святого преподобного Кирияка, исповедника;

30 сентября — святого священномученика Григория, епископа Великой Армении.

Также Фокус писал церковный календарь на август 2025 года.