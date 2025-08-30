Рождество Пресвятой Богородицы и Воздвижение Креста: церковный календарь на сентябрь 2025 года
Рождество Пресвятой Богородицы в сентябре будем отмечать 5 числа, а Воздвижение Креста — 14 сентября. Какие еще даты церковных праздников в сентябре 2025 года после перехода ПЦУ на новоюлианский календарь.
В сентябре нас ждут праздники в честь святых, а также Рождество Пресвятой Богородицы и Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Фокус подготовил полный список церковных праздников на каждый день в сентябре 2025 года.
Календарь церковных праздников на сентябрь 2025 года:
1 сентября — святого преподобного Симеона Столпника и матери его;
2 сентября — святого мученика Маманта; святого преподобного Иоанна Постника, патриарха Царьградского;
3 сентября — святого священномученика Антима, епископа Никодимийского; святого преподобного Теоктиста;
4 сентября — святого священномученика Вавилы, епископа Антиохии; святого пророка Моисея Боговидца;
5 сентября — святого пророка Захарии, отца Иоанна Предтечи;
6 сентября — Чудо архангела Михаила; святого мученика Евдоксия и тех, кто с ним;
7 сентября — святого мученика Созонта;
8 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы;
9 сентября — святых праведников Иоакима и Анны; святого мученика Севериана;
10 сентября — святых мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры;
11 сентября — святой преподобной Теодоры Александрийской;
12 сентября — святого священномученика Автонома;
13 сентября — святого священномученика Корнилия;
14 сентября — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня;
15 сентября — святого великомученика Никиты;
16 сентября — святой великомученицы Евфимии;
17 сентября — святой мученицы Софии и ее дочерей: Веры, Надежды, Любви;
18 сентября — святого преподобного Евмения, епископа Гортинского;
19 сентября — святых мучеников Трофима, Савватия, Доримедонта;
20 сентября — святого великомученика Евстратия и других; святых мучеников Михаила и Феодора;
21 сентября — святого апостола Кондрата;
22 сентября — святого священномученика Фоки; святого пророка Ионы;
23 сентября — Зачатие святого Иоанна Крестителя;
24 сентября — святой первомученицы и равноапостольной Текли;
25 сентября — святой преподобной Евфросинии;
26 сентября — святого апостола и епископа Иоанна Богослова;
27 сентября — святого мученика Калистрата и жены его; святого преподобного Нила;
28 сентября — святого исповедника Харитона; святого Вячеслава;
29 сентября — святого преподобного Кирияка, исповедника;
30 сентября — святого священномученика Григория, епископа Великой Армении.
