Різдво Пресвятої Богородиці та Воздвиження Хреста: церковний календар на вересень 2025 року

Різдво Пресвятої Богородиці у вересні відзначатимемо 5 числа, а Воздвиження Хреста — 14 вересня. Які ще дати церковних свят у вересні 2025 року після переходу ПЦУ на новоюліанський календар.

У вересні на нас чекають свята на честь святих, а також Різдво Пресвятої Богородиці та Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. Фокус підготував повний список церковних свят на кожен день у вересні 2025 року.

Календар церковних свят на вересень 2025 року:

1 вересня — святого преподобного Симеона Стовпника і матері його;

2 вересня — святого мученика Маманта; святого преподобного Іоанна Постника, патріарха Царгородського;

3 вересня — святого священномученика Антіма, єпископа Нікодимійського; святого преподобного Теоктиста;

4 вересня — святого священномученика Вавила, єпископа Антіохії; святого пророка Мойсея Боговидця;

5 вересня — святого пророка Захарії, батька Іоанна Предтечі;

6 вересня — Чудо архангела Михаїла; святого мученика Євдоксія і тих, хто з ним;

7 вересня — святого мученика Созонта;

8 вересня — Різдво Пресвятої Богородиці;

9 вересня — святих праведників Іоакима і Анни; святого мученика Северіана;

10 вересня — святих мучениць Мінодори, Мітродори і Німфодори;

11 вересня — святий преподобної Теодори Олександрійської;

12 вересня — святого священномученика Автонома;

13 вересня — святого священномученика Корнилія;

14 вересня — Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього;

15 вересня — святого великомученика Микити;

16 вересня — святої великомучениці Євфимії;

17 вересня — святої мучениці Софії та її дочок: Віри, Надії, Любові;

18 вересня — святого преподобного Євменія, єпископа Гортинського;

19 вересня — святих мучеників Трохима, Саватія, Доримедонта;

20 вересня — святого великомученика Євстратія та інших; святих мучеників Михайла і Феодора;

21 вересня — святого апостола Кіндрата;

22 вересня — святого священномученика Фоки; святого пророка Іони;

23 вересня — Зачаття святого Іоанна Хрестителя;

24 вересня — святої первомучениці та рівноапостольної Теклі;

25 вересня — святий преподобної Євфросинії;

26 вересня — святого апостола і єпископа Іоанна Богослова;

27 вересня — святого мученика Калістрата і дружини його; святого преподобного Ніла;

28 вересня — святого сповідника Харитона; святого В'ячеслава;

29 вересня — святого преподобного Киріяка, сповідника;

30 вересня — святого священномученика Григорія, єпископа Великої Вірменії.

