Різдво Пресвятої Богородиці та Воздвиження Хреста: церковний календар на вересень 2025 року
Різдво Пресвятої Богородиці у вересні відзначатимемо 5 числа, а Воздвиження Хреста — 14 вересня. Які ще дати церковних свят у вересні 2025 року після переходу ПЦУ на новоюліанський календар.
У вересні на нас чекають свята на честь святих, а також Різдво Пресвятої Богородиці та Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. Фокус підготував повний список церковних свят на кожен день у вересні 2025 року.
Календар церковних свят на вересень 2025 року:
1 вересня — святого преподобного Симеона Стовпника і матері його;
2 вересня — святого мученика Маманта; святого преподобного Іоанна Постника, патріарха Царгородського;
3 вересня — святого священномученика Антіма, єпископа Нікодимійського; святого преподобного Теоктиста;
4 вересня — святого священномученика Вавила, єпископа Антіохії; святого пророка Мойсея Боговидця;
5 вересня — святого пророка Захарії, батька Іоанна Предтечі;
6 вересня — Чудо архангела Михаїла; святого мученика Євдоксія і тих, хто з ним;
7 вересня — святого мученика Созонта;
8 вересня — Різдво Пресвятої Богородиці;
9 вересня — святих праведників Іоакима і Анни; святого мученика Северіана;
10 вересня — святих мучениць Мінодори, Мітродори і Німфодори;
11 вересня — святий преподобної Теодори Олександрійської;
12 вересня — святого священномученика Автонома;
13 вересня — святого священномученика Корнилія;
14 вересня — Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього;
15 вересня — святого великомученика Микити;
16 вересня — святої великомучениці Євфимії;
17 вересня — святої мучениці Софії та її дочок: Віри, Надії, Любові;
18 вересня — святого преподобного Євменія, єпископа Гортинського;
19 вересня — святих мучеників Трохима, Саватія, Доримедонта;
20 вересня — святого великомученика Євстратія та інших; святих мучеників Михайла і Феодора;
21 вересня — святого апостола Кіндрата;
22 вересня — святого священномученика Фоки; святого пророка Іони;
23 вересня — Зачаття святого Іоанна Хрестителя;
24 вересня — святої первомучениці та рівноапостольної Теклі;
25 вересня — святий преподобної Євфросинії;
26 вересня — святого апостола і єпископа Іоанна Богослова;
27 вересня — святого мученика Калістрата і дружини його; святого преподобного Ніла;
28 вересня — святого сповідника Харитона; святого В'ячеслава;
29 вересня — святого преподобного Киріяка, сповідника;
30 вересня — святого священномученика Григорія, єпископа Великої Вірменії.
Також Фокус писав церковний календар на серпень 2025 року.