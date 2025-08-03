Преображення Господнє та Успіння Богородиці: церковний календар на серпень 2025 року
Преображення Господнє в серпні відзначатимемо 6 числа, а Успіння Пресвятої Богородиці — 15 серпня. Які ще дати церковних свят у серпні 2025 року після переходу ПЦУ на новоюліанський календар.
У серпні на нас чекають свята на честь святих, а також Преображення Господнє (в народі Яблуневий Спас) і Успіння Пресвятої Богородиці. Фокус підготував повний список церковних свят на кожен день у серпні 2025 року.
Календар церковних свят на серпень 2025 року:
1 серпня — Перенесення Чесного Хреста; святих мучеників Макавейських; Маковія або Медовий Спас;
2 серпня — перенесення мощей святого первомученика Стефана;
3 серпня — святих преподобних Ісаакія, Долмата, Фавста;
4 серпня — святих сімох мучеників Ефеських; святих преподобної мучениці Євдокії;
5 серпня — передсвято Преображення; святого мученика Євсигнія;
6 серпня — Преображення Господнє (у народі Яблучний Спас);
7 серпня — святого преподобного мученика Дометія;
8 серпня — святого сповідника Еміліана; святих мучеників Елевтерія і Леоніда;
9 серпня — святого апостола Матія;
10 серпня — святого мученика Лаврентія, архідиякона;
11 серпня — святого мученика Евпла;
12 серпня — святих мучеників Фотія та Анікіти;
13 серпня — передання Преображення; святого преподобного Максима Сповідника;
14 серпня — передсвято Успіння; перенесення мощей святого преподобного Теодосія Печерського;
15 серпня — Успіння Пресвятої Богородиці;
16 серпня — Нерукотворного образу Господа Нашого Іісуса Христа(у народі Горіховий Спас); святого мученика Діоміда;
17 серпня — святого мученика Мирона;
18 серпня — мучеників Флора і Лавра;
19 серпня — святого мученика Андрія Стратилата та інших;
20 серпня — святого пророка Самуїла;
21 серпня — святого апостола Тадея; святої мучениці Васси;
22 серпня — святих мучеників Агатоніка, Северіана та інших;
23 серпня — передання Успіння; святого мученика Луппа; святого священномученика Іринея Ліонського;
24 серпня — святого священномученика Євтихія;
25 серпня — святого апостола Тита; святого апостола Вартоломія;
26 серпня — святих мучеників Андріяна і Наталії;
27 серпня — святого преподобного Пимена;
28 серпня — святого преподобного Мойсея Мурина; святого Августина Іппонського;
29 серпня — Усікновення глави святого пророка Іоанна Хрестителя;
30 серпня — святих Олександра, Іоанна, Павла, патріархів Царгородських;
31 серпня — покладання пояса Пресвятої Богородиці.
Також Фокус писав церковний календар на липень 2025 року.