Преображення Господнє та Успіння Богородиці: церковний календар на серпень 2025 року

Преображення Господнє в серпні відзначатимемо 6 числа, а Успіння Пресвятої Богородиці — 15 серпня. Які ще дати церковних свят у серпні 2025 року після переходу ПЦУ на новоюліанський календар.

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У серпні на нас чекають свята на честь святих, а також Преображення Господнє (в народі Яблуневий Спас) і Успіння Пресвятої Богородиці. Фокус підготував повний список церковних свят на кожен день у серпні 2025 року.

Календар церковних свят на серпень 2025 року:

1 серпня — Перенесення Чесного Хреста; святих мучеників Макавейських; Маковія або Медовий Спас;

2 серпня — перенесення мощей святого первомученика Стефана;

3 серпня — святих преподобних Ісаакія, Долмата, Фавста;

4 серпня — святих сімох мучеників Ефеських; святих преподобної мучениці Євдокії;

5 серпня — передсвято Преображення; святого мученика Євсигнія;

6 серпня — Преображення Господнє (у народі Яблучний Спас);

7 серпня — святого преподобного мученика Дометія;

8 серпня — святого сповідника Еміліана; святих мучеників Елевтерія і Леоніда;

9 серпня — святого апостола Матія;

10 серпня — святого мученика Лаврентія, архідиякона;

11 серпня — святого мученика Евпла;

12 серпня — святих мучеників Фотія та Анікіти;

13 серпня — передання Преображення; святого преподобного Максима Сповідника;

14 серпня — передсвято Успіння; перенесення мощей святого преподобного Теодосія Печерського;

15 серпня — Успіння Пресвятої Богородиці;

16 серпня — Нерукотворного образу Господа Нашого Іісуса Христа(у народі Горіховий Спас); святого мученика Діоміда;

17 серпня — святого мученика Мирона;

18 серпня — мучеників Флора і Лавра;

19 серпня — святого мученика Андрія Стратилата та інших;

20 серпня — святого пророка Самуїла;

21 серпня — святого апостола Тадея; святої мучениці Васси;

22 серпня — святих мучеників Агатоніка, Северіана та інших;

23 серпня — передання Успіння; святого мученика Луппа; святого священномученика Іринея Ліонського;

24 серпня — святого священномученика Євтихія;

25 серпня — святого апостола Тита; святого апостола Вартоломія;

26 серпня — святих мучеників Андріяна і Наталії;

27 серпня — святого преподобного Пимена;

28 серпня — святого преподобного Мойсея Мурина; святого Августина Іппонського;

29 серпня — Усікновення глави святого пророка Іоанна Хрестителя;

30 серпня — святих Олександра, Іоанна, Павла, патріархів Царгородських;

31 серпня — покладання пояса Пресвятої Богородиці.

Також Фокус писав церковний календар на липень 2025 року.