День хрещення України та Собор Архангела Гавриїла: церковний календар на липень 2025 року

Собор архангела Гавриїла в липні відзначатимемо 13 числа, а хрещення Київської Русі — 15 липня. Які ще дати церковних свят у липні 2025 року після переходу ПЦУ на новоюліанський календар.

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У липні на нас чекають свята на честь святих, а також День хрещення Київської Русі. Фокус підготував повний список церковних свят на кожен день у липні 2025 року.

Календар церковних свят на липень 2025 року:

1 липня — безсрібників і чудотворців Косми і Даміана, преподобного Никодима Святогорця.

2 липня — святого Фотія, митрополита Київського і всієї Русі.

3 липня — святого Анатолія, патріарха Константинопольського.

4 липня — святителя Андрія, єпископа Критського, преподобної Марти.

5 липня — преподобного Афанасія Афонського.

6 липня - преподобного Сисоя Великого.

7 липня — благовірного Аскольда, первомученика Київського.

8 липня — великомученика Прокопія.

9 липня — священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського, преподобного Гавриїла Афонського.

10 липня — преподобного Антонія Печерського.

11 липня — рівноапостольної Ольги, великої княгині Київської.

12 липня — мучеників Прокла та Іларія, мучеників Феодора, варяга, і сина його, Іоанна.

13 липня — Собор архангела Гавриїла.

14 липня — пам'ять святих отців шести Вселенських соборів.

15 липня — рівноапостольного великого князя Володимира, День хрещення Київської Русі — України.

16 липня — священномученика Атеногена і 10 його учнів, преподобного Іоанна Вишенського, Святогорця.

17 липня — великомучениці Марини.

18 липня — мученика Еміліана, преподобного Іоанна Багатостраждального, Києво-Печерського.

19 липня — преподобної Макрини, сестри святого Василія Великого.

20 липня — пророка Іллі.

21 липня — преподобного Симеона та Іоанна.

22 липня - рівноапостольної Марії Магдалини.

23 липня — Почаївської ікони Божої Матері.

24 липня — мучеників благовірних князів Бориса і Гліба.

25 липня — Успіння праведної Анни, матері Діви Марії.

26 липня — мученика Єрмолая та інших, преподобного Мойсея Угрина, Києво-Печерського.

27 липня — великомученика Пантелеймона.

28 липня — апостолів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена, преподобного Мойсея, чудотворця Києво-Печерського.

29 липня — мученика Калініка.

30 липня — апостолів Сили, Силуана, Андроніка та інших.

31 липня — передсвяткування Винесення древ чесного і животворящого Хреста Господнього.

Також Фокус писав церковний календар на червень 2025 року.