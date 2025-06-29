День хрещення України та Собор Архангела Гавриїла: церковний календар на липень 2025 року
Собор архангела Гавриїла в липні відзначатимемо 13 числа, а хрещення Київської Русі — 15 липня. Які ще дати церковних свят у липні 2025 року після переходу ПЦУ на новоюліанський календар.
У липні на нас чекають свята на честь святих, а також День хрещення Київської Русі. Фокус підготував повний список церковних свят на кожен день у липні 2025 року.
Календар церковних свят на липень 2025 року:
1 липня — безсрібників і чудотворців Косми і Даміана, преподобного Никодима Святогорця.
2 липня — святого Фотія, митрополита Київського і всієї Русі.
3 липня — святого Анатолія, патріарха Константинопольського.
4 липня — святителя Андрія, єпископа Критського, преподобної Марти.
5 липня — преподобного Афанасія Афонського.
6 липня - преподобного Сисоя Великого.
7 липня — благовірного Аскольда, первомученика Київського.
8 липня — великомученика Прокопія.
9 липня — священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського, преподобного Гавриїла Афонського.
10 липня — преподобного Антонія Печерського.
11 липня — рівноапостольної Ольги, великої княгині Київської.
12 липня — мучеників Прокла та Іларія, мучеників Феодора, варяга, і сина його, Іоанна.
13 липня — Собор архангела Гавриїла.
14 липня — пам'ять святих отців шести Вселенських соборів.
15 липня — рівноапостольного великого князя Володимира, День хрещення Київської Русі — України.
16 липня — священномученика Атеногена і 10 його учнів, преподобного Іоанна Вишенського, Святогорця.
17 липня — великомучениці Марини.
18 липня — мученика Еміліана, преподобного Іоанна Багатостраждального, Києво-Печерського.
19 липня — преподобної Макрини, сестри святого Василія Великого.
20 липня — пророка Іллі.
21 липня — преподобного Симеона та Іоанна.
22 липня - рівноапостольної Марії Магдалини.
23 липня — Почаївської ікони Божої Матері.
24 липня — мучеників благовірних князів Бориса і Гліба.
25 липня — Успіння праведної Анни, матері Діви Марії.
26 липня — мученика Єрмолая та інших, преподобного Мойсея Угрина, Києво-Печерського.
27 липня — великомученика Пантелеймона.
28 липня — апостолів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена, преподобного Мойсея, чудотворця Києво-Печерського.
29 липня — мученика Калініка.
30 липня — апостолів Сили, Силуана, Андроніка та інших.
31 липня — передсвяткування Винесення древ чесного і животворящого Хреста Господнього.
Також Фокус писав церковний календар на червень 2025 року.