Преображение Господне и Успение Богородицы: церковный календарь на август 2025 года

Преображение Господне в августе будем отмечать 6 числа, а Успение Пресвятой Богородицы — 15 августа. Какие еще даты церковных праздников в августе 2025 года после перехода ПЦУ на новоюлианский календарь.

Related video

В августе нас ждут праздники в честь святых, а также Преображение Господне (в народе Яблочный Спас) и Успение Пресвятой Богородицы. Фокус подготовил полный список церковных праздников на каждый день в августе 2025 года.

Календарь церковных праздников на август 2025 года:

1 августа — Перенесение Честного Креста; святых мучеников Макавейских; Маковия или Медовый Спас;

2 августа — перенесение мощей святого первомученика Стефана;

3 августа — святых преподобных Исаакия, Долмата, Фавста;

4 августа — святых семерых мучеников Эфесских; святых преподобной мученицы Евдокии;

5 августа — предпразднство Преображения; святого мученика Евсигния;

6 августа — Преображение Господне (в народе Яблочный Спас);

7 августа — святого преподобного мученика Дометия;

8 августа — святого исповедника Эмилиана; святых мучеников Елевтерия и Леонида;

9 августа — святого апостола Матия;

10 августа — святого мученика Лаврентия, архидьякона;

11 августа — святого мученика Евпла;

12 августа — святых мучеников Фотия и Аникиты;

13 августа — предание Преображения; святого преподобного Максима Исповедника;

14 августа — предпраздник Успения; перенесение мощей святого преподобного Теодосия Печерского;

15 августа — Успение Пресвятой Богородицы;

16 августа — Нерукотворного образа Господа Нашего Иисуса Христа(в народе Ореховый Спас); святого мученика Диомида;

17 августа — святого мученика Мирона;

18 августа — мучеников Флора и Лавра;

19 августа — святого мученика Андрея Стратилата и других;

20 августа — святого пророка Самуила;

21 августа — святого апостола Фаддея; святой мученицы Вассы;

22 августа — святых мучеников Агатоника, Севериана и других;

23 августа — предание Успения; святого мученика Луппа; святого священномученика Иринея Лионского;

24 августа — святого священномученика Евтихия;

25 августа — святого апостола Тита; святого апостола Вартоломея;

26 августа — святых мучеников Андрияна и Натальи;

27 августа — святого преподобного Пимена;

28 августа — святого преподобного Моисея Мурина; святого Августина Иппонского;

29 августа — Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя;

30 августа — святых Александра, Иоанна, Павла, патриархов Царьградских;

31 августа — возложение пояса Пресвятой Богородицы.

Также Фокус писал церковный календарь на июль 2025 года.