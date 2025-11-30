Святого Миколая, Святвечір і Різдво Христове: церковний календар на грудень 2025 року
Святого Миколая відзначатимемо 6 грудня, а Різдво Христове припадає на 25 число. Які ще дати церковних свят у грудні 2025 року після переходу ПЦУ на новоюліанський календар.
У грудні на нас чекають свята на честь святих, а також святого Миколая, Святвечір і Різдво Христове. Фокус підготував повний список церковних свят на кожен день у грудні 2025 року.
Календар церковних свят на грудень 2025 року:
1 грудня — святого пророка Наума;
2 грудня — святого пророка Авакума ;
3 грудня — святого пророка Софонія;
4 грудня — святої великомучениці Варвари, преподобного Іоанна Дамаскіна;
5 грудня — преподобного і богоносного Сави Освяченого;
6 грудня — святого Миколая;
7 грудня — святого Амвросія, єпископа Медіоланського;
8 грудня — преподобного Патапія;
9 грудня — зачаття святої Анни;
10 грудня — святих мучеників Міни, Єрмогена і Євграфа;
11 грудня — священномученики Міни, Віктора і Вінкентія. Св. прп. ісп. Теодора Студита;
12 грудня — преподобного Спиридона чудотворця;
13 грудня — святих мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія, Ореста; святої мучениці діви Лукії;
14 грудня — святих мучеників Тирса, Левкія, Філімона, Аполлонія, Аріана і Каленика;
15 грудня — святого священномученика Елевтерія; преподобного Павла; святого Стефана;
16 грудня — святого пророка Аггея;
17 грудня — святого пророка Даниїла; святих трьох отроків Ананія, Азарія і Мисаїла;
18 грудня — святого мученика Севастіана і тих, хто з ним;
19 грудня — святого мученика Боніфатія;
20 грудня — святого священномученика Ігнатія Богоносця;
21 грудня — святої мучениці Юліанії;
22 грудня — святої великомучениці Анастасії;
23 грудня — святих десяти мучеників у Криті;
24 грудня — Святвечір, святої преподобномучениці Євгенії;
25 грудня — Різдво Христове;
26 грудня — Собор Пресвятої Богородиці; святого священномученика Євтимія;
27 грудня — святого апостола, первомученика і диякона Стефана;
28 грудня — святих мучеників, спалених у Никодимії;
29 грудня — святих новонароджених, при Христі вбитих у Віфлеємі;
30 грудня — святої мучениці Анісії;
31 грудня — преподобної Меланки Римлянки; святих праведних Йосипа Обручника, Давида царя і Якова, по плоті брата Господнього, Щедрий вечір.
