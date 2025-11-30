Святого Миколая, Святвечір і Різдво Христове: церковний календар на грудень 2025 року

Святого Миколая відзначатимемо 6 грудня, а Різдво Христове припадає на 25 число. Які ще дати церковних свят у грудні 2025 року після переходу ПЦУ на новоюліанський календар.

У грудні на нас чекають свята на честь святих, а також святого Миколая, Святвечір і Різдво Христове. Фокус підготував повний список церковних свят на кожен день у грудні 2025 року.

Календар церковних свят на грудень 2025 року:

1 грудня — святого пророка Наума;

2 грудня — святого пророка Авакума ;

3 грудня — святого пророка Софонія;

4 грудня — святої великомучениці Варвари, преподобного Іоанна Дамаскіна;

5 грудня — преподобного і богоносного Сави Освяченого;

6 грудня — святого Миколая;

7 грудня — святого Амвросія, єпископа Медіоланського;

8 грудня — преподобного Патапія;

9 грудня — зачаття святої Анни;

10 грудня — святих мучеників Міни, Єрмогена і Євграфа;

11 грудня — священномученики Міни, Віктора і Вінкентія. Св. прп. ісп. Теодора Студита;

12 грудня — преподобного Спиридона чудотворця;

13 грудня — святих мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія, Ореста; святої мучениці діви Лукії;

14 грудня — святих мучеників Тирса, Левкія, Філімона, Аполлонія, Аріана і Каленика;

15 грудня — святого священномученика Елевтерія; преподобного Павла; святого Стефана;

16 грудня — святого пророка Аггея;

17 грудня — святого пророка Даниїла; святих трьох отроків Ананія, Азарія і Мисаїла;

18 грудня — святого мученика Севастіана і тих, хто з ним;

19 грудня — святого мученика Боніфатія;

20 грудня — святого священномученика Ігнатія Богоносця;

21 грудня — святої мучениці Юліанії;

22 грудня — святої великомучениці Анастасії;

23 грудня — святих десяти мучеників у Криті;

24 грудня — Святвечір, святої преподобномучениці Євгенії;

25 грудня — Різдво Христове;

26 грудня — Собор Пресвятої Богородиці; святого священномученика Євтимія;

27 грудня — святого апостола, первомученика і диякона Стефана;

28 грудня — святих мучеників, спалених у Никодимії;

29 грудня — святих новонароджених, при Христі вбитих у Віфлеємі;

30 грудня — святої мучениці Анісії;

31 грудня — преподобної Меланки Римлянки; святих праведних Йосипа Обручника, Давида царя і Якова, по плоті брата Господнього, Щедрий вечір.

