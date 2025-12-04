Ідеї подарунків для хлопця чи чоловіка на Новий рік: корисні та незвичайні варіанти (фото)

Новий рік — ідеальний час проявити увагу, турботу та приємно здивувати свого обранця. Але вибір подарунка іноді перетворюється на справжній виклик.

Що подарувати хлопцю на Новий рік, якщо він "нічого не хоче"? Як вибрати подарунок чоловіку, який "має все"? Фокус зібрав найкращі та найактуальніші ідеї, щоб ви змогли знайти те, що дійсно порадує.

Що подарувати хлопцю чи чоловіку на Новий рік: топ ідей 2025

Блогерка Маша Суббота поділилися варіантами, про які просили самі чоловіки.

"І це йому точно сподобається. Бо я натрапила на допис в Threads, де чоловіки самі писали, що б вони хотіли отримати. І перше місце авжеж зайняв PlayStation. Цього варіанту було більше всього і він був найпопулярніший. Але якщо грошей небагато, можна почати з якогось якісного джойстика", — порадила блогерка.

Чоловіку можна подарувати джойстик Фото: Instagram

Чоловіку можна подарувати PlayStation Фото: Instagram

Наступним варіантом стала машинка на пульті управління або вертоліт.

Можна подарувати парфуми Фото: Instagram

Ідея подарунку хлопцю чи чоловіку Фото: Instagram

Можна подарувати машинку на пульті управління Фото: Instagram

Набір інструментів Фото: Instagram

Можна і набір інструменів, великий набір Lego, квадрокоптер, парфуми, мікрофон або навушники, фігурку з його улюбленої гри, маску улюбленого супергероя, футболка з поцілунками, яку ви зробили самостійно, шуроповерт з набором насадок.

ТОП-10 універсальних подарунків для чоловіка на Новий рік

Ці варіанти підходять практично всім, незалежно від віку та інтересів:

Гаджети та аксесуари: бездротові навушники, павербанк, смарт-годинник тощо. Парфумерія: улюблені бренди або нові трендові аромати. Гаманець, картхолдер чи ремінь. Стильні рукавички, шапка чи шарф. Термокружка або термос. Настільні або бізнес-ігри: шахи, покер-сет, "Мафія". Косметичний набір для догляду: засоби для бороди, креми для обличчя тощо. Плед чи теплий світшот для домашнього комфорту. Подарунковий сертифікат: техніка, одяг, барбершоп тощо. Алкоголь преміум-класу або набір для створення коктейлів.

Що подарувати хлопцю чи чоловіку на Новий рік, якщо він любить техніку

Якщо ваш чоловік — прихильник новинок, зверніть увагу на:

компактну Bluetooth-колонку;

смарт-лампу або LED-стрічку;

ігрову мишку чи клавіатуру;

зарядну станцію для кількох пристроїв;

VR-окуляри або аксесуари для консолей.

Ідеї новорічних подарунків для коханого, який любить активний відпочинок

Для спортсменів або мандрівників підійдуть:

рюкзак або тактична сумка;

туристичний набір (термос, ліхтарик, мультитул);

фітнес-браслет;

сертифікат у спортзал або на масаж.

Що подарувати коханому своїми руками

Якщо хочеться чогось душевного, можна зробити:

лист-банку з побажаннями;

фотокнигу про ваш рік разом;

іменний календар;

власноруч приготований набір солодощів;

декоративний свічник чи новорічну композицію.

Такі подарунки створюють особливий настрій та атмосферу.

Оригінальні подарунки хлопцю чи чоловіку на Новий рік

Для тих, хто любить емоції та пригоди:

квест-кімната на двох;

майстер-клас (бокс, гончарство, свічкарство тощо);

фотосесія для двох;

подорож.

Як вибрати ідеальний подарунок чоловіку чи хлопцю на Новий рік

Перед покупкою зверніть увагу на:

Захоплення та хобі — найкращий орієнтир.

— найкращий орієнтир. Практичність — чоловіки цінують корисні речі.

— чоловіки цінують корисні речі. Якість — інколи краще одна хороша річ, ніж кілька випадкових.

— інколи краще одна хороша річ, ніж кілька випадкових. Емоції — доповніть подарунок листівкою, словами або романтичним жестом.

