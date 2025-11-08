Підтримайте нас RU
"Як на похорон": українець показав вміст новорічних подарунків для дітей (фото)

українець показав вміст новорічних подарунків
Чоловік показав наповнення подарунків | Фото: колаж Фокус

Українець зробив розпаковку новорічних подарунків для дітей від відомого бренду. Він порівняв найдорожчий та найдешевший варіанти.

Чоловік показав на камеру вміст пакунків. У своєму TikTok він поділився думками щодо наповнення новорічних подарунків для дітей.

Українець показав вміст новорічних подарунків для дітей

Найдешевший подарунок

"По класиці взяв найдорожчий подарунок і найдешевший. Ну, з нього і почнемо", — сказав автор ролика.

Коштує він 107,65 грн, а важить 274 грами.

"Звичайно, тут не супер-вау-лакшері набір, але в цілому", — прокоментував чоловік.

Загалом у пакунку були чупа-чупси, три вафельні цукерки, чотири цукерки з горіхами, з нугою, чотири желейні, "Ромашки" та "Червоний мак" та інші.

У цілому в найдешевшому подарунку була 21 цукерка.

Що було в найдорожчому

"Подивимось, чи відповідає його вартість тому, що заховано всередині", — сказав автор відео.

Відео дня

Подарунок у формі годівнички для птахів важить 918 грам. Коштує 449,75 грн.

У пакунку були желейні ведмедики, "Ромашки" та "Маки", шоколадна фігурка Санта-Клауса, купа желейок, чотири чупа-чупси, вафельні батончики тощо.

цукерки
Вміст найдорожчого пакета
Фото: TikTok

У коментарях українці відреагували на вміст подарунків:

  • "Вибачте, але по 2 цукерки… як на похорон".
  • "107 грн на такий пакунок норма? Самі дешеві раніше були максимум за 60".
  • "Хай іде лісом з своїми подарунками, я візьму цукерки на вагу і мені мабуть дешевше обійдеться".
  • "Скільки я спав, що уже в листопаді продають новорічні подарунки".

