"Як на похорон": українець показав вміст новорічних подарунків для дітей (фото)

Українець зробив розпаковку новорічних подарунків для дітей від відомого бренду. Він порівняв найдорожчий та найдешевший варіанти.

Чоловік показав на камеру вміст пакунків. У своєму TikTok він поділився думками щодо наповнення новорічних подарунків для дітей.

Українець показав вміст новорічних подарунків для дітей

Найдешевший подарунок

"По класиці взяв найдорожчий подарунок і найдешевший. Ну, з нього і почнемо", — сказав автор ролика.

Коштує він 107,65 грн, а важить 274 грами.

"Звичайно, тут не супер-вау-лакшері набір, але в цілому", — прокоментував чоловік.

Загалом у пакунку були чупа-чупси, три вафельні цукерки, чотири цукерки з горіхами, з нугою, чотири желейні, "Ромашки" та "Червоний мак" та інші.

У цілому в найдешевшому подарунку була 21 цукерка.

Що було в найдорожчому

"Подивимось, чи відповідає його вартість тому, що заховано всередині", — сказав автор відео.

Подарунок у формі годівнички для птахів важить 918 грам. Коштує 449,75 грн.

У пакунку були желейні ведмедики, "Ромашки" та "Маки", шоколадна фігурка Санта-Клауса, купа желейок, чотири чупа-чупси, вафельні батончики тощо.

Вміст найдорожчого пакета Фото: TikTok

У коментарях українці відреагували на вміст подарунків:

"Вибачте, але по 2 цукерки… як на похорон".

"107 грн на такий пакунок норма? Самі дешеві раніше були максимум за 60".

"Хай іде лісом з своїми подарунками, я візьму цукерки на вагу і мені мабуть дешевше обійдеться".

"Скільки я спав, що уже в листопаді продають новорічні подарунки".

