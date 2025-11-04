Їдять довгожителі: 5 фруктів, які японці щодня кладуть на стіл

Відома нутриціологиня, яка виросла в Японії, поділилася своїм поглядом на харчування. Вона підкреслює, що фрукти — це запорука довголіття. Ось п'ять видів, які постійно є на її столі.

Фрукти не лише неймовірно смачні, але й забезпечують організм усім необхідним для міцного імунітету, здорового серця та активної роботи мозку. Сертифікована фахівчиня з харчування Мітіко Томіока, розповіла, які фрукти вона радить їсти щодня.

"Я виросла в Нарі, Японія, серед фруктових дерев та фермам. Сусіди приносили нам цілі кошики свіжозібраних полуниць, кавунів, хурми, інжиру. Фрукти були невіддільною частиною нашого життя. Як нутриціологиня я досі переконана, що це один із найпотужніших інструментів, які ми маємо для підтримки здоров'я та довголіття. До того ж вони мають неймовірний смак", — ділиться вона.

5 фруктів, які завжди мають бути на столі:

Яблука

Яблука — це справжня скарбниця вітаміну C, клітковини, калію та поліфенолів. Вони містять як пребіотики, так і пробіотики, які необхідні для здоров’я кишківника, що напряму впливає на роботу мозку та імунну функцію.

Яблука багаті вітамінами Фото: Freepik

"Я завжди їм зі шкіркою, щоб отримати максимум клітковини. Також обожнюю додавати скибки яблук у салати, запікати їх чи готувати домашнє яблучне пюре", — ділиться Мітіко.

Цитрусові

Цитрусові (апельсини, мандарини, лимони, лайми) багаті на вітаміни C, A, фолат, калій і клітковину. Містять флавоноїди та каротиноїди — антиоксиданти, що захищають клітини. Вітамін C також сприяє засвоєнню заліза з рослинної їжі.

Цитрусові багаті на вітаміни C, A Фото: Freepik

Експертка додає: "Їжте цілий фрукт, а не тільки сік. Сік не містить клітковини та може викликати стрибок цукру в крові. Також не викидайте шкірку — у ній багато фолатів, рибофлавіну, тіаміну та кальцію. Використовую цедру та сік для заправок, чаю та випічки".

Ягоди

Полуниця, чорниця, малина, ожина та ягоди годжі — низькокалорійні, та ще й насичені вітамінами, клітковиною та потужними антиоксидантами (антоціанами).

У ягодах багато поживних речовин Фото: Pexels

Зокрема, чорниця цінується за підтримку здоров'я мозку та серця, а ягоди годжі багаті на бета-каротин, — допомагають зору.

Хурма

Хурма — джерело вітамінів A і C, клітковини, калію та поліфенолів (танінів і флавоноїдів). Дослідження показали, що вона допомагає контролювати рівень холестерину та артеріальний тиск, а також підтримує здоров'я очей і шкіри.

Хурма — джерело вітамінів A і C Фото: Pixels

"Моя мати пізно восени вивішувала терпку хурму сушитися. Ми їли її як закуску, використовували в японських солодощах або тушкували з овочами. Я також люблю пити чай із листя хурми, який має протизапальні властивості", — каже Томіока.

Інжир

Інжир, який у Японії називають "плодом без квітки" (бо квітка розпускається всередині), багатий на клітковину, вітаміни, мінерали та фітоестрогени, важливі для жіночого здоров'я. Він також містить фермент фіцин, що допомагає перетравлювати білки, і тому ідеальний як перекус після їжі.

Інжир містить фермент фіцин Фото: Pexels

Фахівчиня коментує: "Я використовую свіжий і сушений інжир у салатах, супах, десертах і джемах. Його солодкість чудово поєднується з матчою або чорним шоколадом".

