"Їм щодня дві речі": 106-річний ветеран Другої світової розкрив свій секрет довголіття (фото)

Британський ветеран Другої світової війни Леслі Лемон вже давно перебуває на пенсії. Цього року чоловікову виповнилося 106 років, і він відзначає, що секрет його тривалого життя в двох харчових продуктах, які він завжди має у запасах.

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Чоловік говорить, що саме завдяки наявності ревіню та заварного крему він зміг прожити таке тривале життя, про яке може розповісти молодшим поколінням, повідомляє Mirror.

Пан Лемон народився у 1919-ому, а на початку Другої світової війни він пішов до лав британської армії, де дослужився до лав капрала у інженерних військах, а п'ять років тому став кавалером французького ордену Почесного Легіону. Після демобілізації чоловік пішов працювати клерком у Податковій службі (нині HM Revenue & Customs) аж до виходу на пенсію у 1979.

Леслі Лемон під час Другої світової війни Фото: Mirror

Сам чоловік розповідає, що його два головні секрети — це заварний крем фірми Bird's, а також ревінь, який чоловік вирощує у своєму городі. Водночас у його дієті є одна специфічна особливість.

"Секрет довгого життя — це заварний крем. Ревінь з городу і заварний крем. Я їм їх щодня, але особисто віддаю перевагу холодному крему. Якщо немає звичайного крему, то беру порошковий, та зазвичай я тримаю такий у коморі про всяк випадок", — розповідає ветеран Другої світової, додаючи, що найкраще заварний крем поєднується з яблуками, аґрусом чи іншими фруктами.

Пан Лемон має трьох дітей, вісім онуків і дев’ятеро правнуків, а нещодавно став прапрадідусем. Сам пенсіонер завжди почувався добре та не "почувається аж надто старим".

"Я зовсім не відчуваю себе старим. У мене нічого не болить. Я не приймаю жодних таблеток чи ліків. До лікарів не ходжу", — розповів чоловік.

Леслі Лемон досі полюбляє заварний крем Фото: Mirror

Журналісти пишуть, що на своє 100-річчя він отримав власний кухоль для заварного крему від компанії Bird’s. Також він з гордістю показує вітання від представників королівської родини: від королеви Єлизавети ІІ на 100-річчя та дві від короля Чарльза і Камілли — на 105-те та 106-те дні народження.

Щодо тривалості свого життя чоловік вказує, що головне у всьому дотримуватися міри. Сам він говорить, що йому "дуже пощастило прожити таке життя" і він почувається "задоволеним".

"Найбільше, що змінилося за цей час, це — відеодзвінки. Сам я впоратися не можу, я трохи старомодний", — іронічно каже пан Лемон.

Наймолодший син ветерана, 73-річний Річард, каже, що батько завжди мав свіжу городину, а після обіду на столі був десерт. Пристрасть до заварного крему у героя історії, за словами сина, була "відколи я себе пам'ятаю".

Леслі Лемон під час святкування свого 102-го дня народження Фото: Mirror

Журналісти вказують, що нещодавно пан Лемон отримав річний запас безкоштовного крему від супермаркету Asda. Представник компанії додав, що радить всім брати приклад з ветерана та "їсти побільше заварного крему".

Члени родини кажуть, що батько був у захваті від подарунку. Водночас іронічно додають, що любов ветерана до заварного крему привела до того, що тато "ховає улюблений смаколик прямо під ліжком".

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