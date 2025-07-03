"Ем ежедневно две вещи": 106-летний ветеран Второй мировой раскрыл свой секрет долголетия (фото)

Британский ветеран Второй мировой войны Лесли Лемон уже давно находится на пенсии. В этом году мужчине исполнилось 106 лет, и он отмечает, что секрет его долгой жизни в двух продуктах питания, которые он всегда имеет в запасах.

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Мужчина говорит, что именно благодаря наличию ревеня и заварного крема он смог прожить такую долгую жизнь, о которой может рассказать младшим поколениям, сообщает Mirror.

Господин Лемон родился в 1919-м, а в начале Второй мировой войны он пошел в ряды британской армии, где дослужился до рядов капрала в инженерных войсках, а пять лет назад стал кавалером французского ордена Почетного Легиона. После демобилизации мужчина пошел работать клерком в Налоговой службе (ныне HM Revenue & Customs) вплоть до выхода на пенсию в 1979.

Лесли Лемон во время Второй мировой войны Фото: Mirror

Сам мужчина рассказывает, что его два главных секрета — это заварной крем фирмы Bird's, а также ревень, который мужчина выращивает в своем огороде. В то же время в его диете есть одна специфическая особенность.

"Секрет долгой жизни — это заварной крем. Ревень с огорода и заварной крем. Я ем их каждый день, но лично предпочитаю холодный крем. Если нет обычного крема, то беру порошковый, но обычно я держу такой в кладовке на всякий случай", — рассказывает ветеран Второй мировой, добавляя, что лучше всего заварной крем сочетается с яблоками, крыжовником или другими фруктами.

Господин Лемон имеет троих детей, восемь внуков и девять правнуков, а недавно стал прапрадедушкой. Сам пенсионер всегда чувствовал себя хорошо и не "чувствует себя слишком старым".

"Я совсем не чувствую себя старым. У меня ничего не болит. Я не принимаю никаких таблеток или лекарств. К врачам не хожу", — рассказал мужчина.

Лесли Лемон до сих пор любит заварной крем Фото: Mirror

Журналисты пишут, что на свое 100-летие он получил собственную кружку для заварного крема от компании Bird's. Также он с гордостью показывает поздравления от представителей королевской семьи: от королевы Елизаветы II на 100-летие и две от короля Чарльза и Камиллы — на 105-й и 106-й дни рождения.

Относительно продолжительности своей жизни мужчина указывает, что главное во всем соблюдать меру. Сам он говорит, что ему "очень повезло прожить такую жизнь" и он чувствует себя "довольным".

"Больше всего, что изменилось за это время, это — видео звонки. Сам я справиться не могу, я немного старомоден", — иронично говорит господин Лемон.

Самый младший сын ветерана, 73-летний Ричард, говорит, что у отца всегда были свежие овощи, а после обеда на столе был десерт. Страсть к заварному крему у героя истории, по словам сына, была "с тех пор, как я себя помню".

Лесли Лемон во время празднования своего 102-го дня рождения Фото: Mirror

Журналисты указывают, что недавно господин Лемон получил годовой запас бесплатного крема от супермаркета Asda. Представитель компании добавил, что советует всем брать пример с ветерана и "есть побольше заварного крема".

Члены семьи говорят, что отец был в восторге от подарка. В то же время иронично добавляют, что любовь ветерана к заварному крему привела к тому, что папа "прячет любимое лакомство прямо под кроватью".

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