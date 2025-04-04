В Афганистане, вероятно, живет старейший человек на Земле
Акель Назир заявляет, что ему 140 лет и он помнит празднование окончания Третьей англо-афганской войны в 1919 году.
Об этом сообщает Telegraph.
Талибы расследуют заявление афганца о том, что ему 140 лет. Если эта информация подтвердится, он станет старейшим человеком, когда-либо жившим на Земле.
Акель Назир, проживающий в восточной провинции Хост, утверждает, что родился в 1880-х годах, а это значит, что во время Третьей англо-афганской войны в 1919 году ему было около тридцати лет.
По его словам, он помнит, как праздновал окончание конфликта вместе с королем Амануллой-ханом, афганским лидером, который начал джихад, или священную войну, против британцев в попытке обрести полную независимость и завоевать территории Британской Индии.
"Я был во дворце с королем Амануллой-ханом. Мне тогда было за 30, и я помню, как сказал, что британцы бежали и встали на колени. Все были счастливы и благодарили короля Амануллу-хана за то, что он прогнал британцев. Многие лидеры сопровождали нас во дворец, но теперь все они уже скончались", — рассказал он.
Война привела к тому, что Афганистан, находившийся под протекторатом Великобритании, восстановил контроль над своими внешними делами.
Однако амбициозные планы монарха по захвату провинций Британской Индии провалились, и он согласился признать границу между двумя государствами.
У Акеля Назира нет никаких документов, подтверждающих его заявление, однако это побудило Талибан, контролирующий Афганистан, начать расследование.
Представитель Талибана в провинции Мустагфар Гурбаз сообщил, что для оценки возраста Назира была отправлена специальная группа регистрации актов гражданского состояния.
"Если это подтвердится документами или оценками, мы будем работать над тем, чтобы зарегистрировать его как старейшего человека в мире", — сказал Гурбаз.
Назир живет в горах Хоста в окружении большой семьи, состоящей из нескольких поколений, члены которой также утверждают, что он является старейшим человеком в мире.
"Мне 50 лет. Он мой дедушка, и у меня есть внуки", — заявил один из членов семьи долгожителя.
Другой внук, Абдул Хаким Сабари, сказал: "Мы просим правительство подтвердить возраст нашего дедушки с помощью удостоверения личности или любого другого научного метода или документов, чтобы доказать, что ему 140 лет". А один из сыновей почтенного старца рассказал, что его брату и двум сестрам также исполнилось почти сто лет.
Напомним, на данный момент старейшим человеком в мире, по официальным данным, является Ина Канабарро Лукас, бразильская монахиня, которой в июне прошлого года исполнилось 116 лет. Однако Деолира Глисерия Педро да Силва, еще одна бразильянка, пытается отобрать у нее титул. Деолира утверждает, что в прошлом месяце ей исполнилось 120 лет, и она надеется, что ее заявление подтвердит Книга рекордов Гиннесса.