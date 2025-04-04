В Афганистане, вероятно, живет старейший человек на Земле

Акель Назир заявляет, что ему 140 лет и он помнит празднование окончания Третьей англо-афганской войны в 1919 году.

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Об этом сообщает Telegraph.

Талибы расследуют заявление афганца о том, что ему 140 лет. Если эта информация подтвердится, он станет старейшим человеком, когда-либо жившим на Земле.

Акель Назир, проживающий в восточной провинции Хост, утверждает, что родился в 1880-х годах, а это значит, что во время Третьей англо-афганской войны в 1919 году ему было около тридцати лет.

Акель Назир утверждает, что он помнит Третью англо-афганскую войну

По его словам, он помнит, как праздновал окончание конфликта вместе с королем Амануллой-ханом, афганским лидером, который начал джихад, или священную войну, против британцев в попытке обрести полную независимость и завоевать территории Британской Индии.

"Я был во дворце с королем Амануллой-ханом. Мне тогда было за 30, и я помню, как сказал, что британцы бежали и встали на колени. Все были счастливы и благодарили короля Амануллу-хана за то, что он прогнал британцев. Многие лидеры сопровождали нас во дворец, но теперь все они уже скончались", — рассказал он.

Архивная хроника, в которой появляется Аманулла-хан

Война привела к тому, что Афганистан, находившийся под протекторатом Великобритании, восстановил контроль над своими внешними делами.

Однако амбициозные планы монарха по захвату провинций Британской Индии провалились, и он согласился признать границу между двумя государствами.

У Акеля Назира нет никаких документов, подтверждающих его заявление, однако это побудило Талибан, контролирующий Афганистан, начать расследование.

Представитель Талибана в провинции Мустагфар Гурбаз сообщил, что для оценки возраста Назира была отправлена ​​специальная группа регистрации актов гражданского состояния.

"Если это подтвердится документами или оценками, мы будем работать над тем, чтобы зарегистрировать его как старейшего человека в мире", — сказал Гурбаз.

Назир живет в горах Хоста в окружении большой семьи, состоящей из нескольких поколений, члены которой также утверждают, что он является старейшим человеком в мире.

"Мне 50 лет. Он мой дедушка, и у меня есть внуки", — заявил один из членов семьи долгожителя.

Другой внук, Абдул Хаким Сабари, сказал: "Мы просим правительство подтвердить возраст нашего дедушки с помощью удостоверения личности или любого другого научного метода или документов, чтобы доказать, что ему 140 лет". А один из сыновей почтенного старца рассказал, что его брату и двум сестрам также исполнилось почти сто лет.

Напомним, на данный момент старейшим человеком в мире, по официальным данным, является Ина Канабарро Лукас, бразильская монахиня, которой в июне прошлого года исполнилось 116 лет. Однако Деолира Глисерия Педро да Силва, еще одна бразильянка, пытается отобрать у нее титул. Деолира утверждает, что в прошлом месяце ей исполнилось 120 лет, и она надеется, что ее заявление подтвердит Книга рекордов Гиннесса.