116-летняя монахиня и футбольная фанатка из Бразилии стала самым старым человеком в мире (фото, видео)

Сестре Инах Канабарро Лукас 116 лет. Секрет своего долголетия монахиня объясняет католической верой.

Related video

Самым старым человеком в мире официально признана монахиня из Бразилии. Сестра Инах Канабарро Лукас, которая родилась 8 июня 1908 года, стала рекордсменкой после смерти предыдущей долгожительницы из Японии Томико Итоока, которая умерла 29 декабря. Об этом пишет Sky News.

Организация LongeviQuest, отслеживающая долгожителей во всем мире, подтвердила достижения монахини на основе архивных записей о ее жизни. 116-летняя сестра Канабарро занимает 20-е место в рейтинге старейших людей за всю историю, где лидером остается француженка Жанна Кальман, которая умерла в возрасте 122 лет в 1997 году.

Секрет своего долголетия монахиня объясняет католической верой.

В видео, опубликованном в прошлом году организацией LongeviQuest, сестра Канабарро рассказывает анекдоты, читает молитву "Радуйся, Мария" и демонстрирует миниатюрные картины полевых цветов, которые она создавала.

"Я молодая, красивая и дружелюбная — все очень хорошие, положительные качества, которые есть и у вас", — сказала она во время общения с посетителями своего дома престарелых в городе Порту-Алегри, что на юге Бразилии.

Монахиня родилась в многодетной семье в южной части Бразилии и посвятила себя религиозной деятельности еще с юности. Она провела два года в Монтевидео, Уругвай, а затем переехала в Рио-де-Жанейро и впоследствии вернулась ближе к родному региону.

На 110-й день рождения Папа Франциск лично поздравил сестру Канабарро. Она является второй старейшей монахиней, которую когда-либо документировали, уступая лишь Люсиль Рандон, прожившей до 118 лет.

Сестра Инах также является заядлой футбольной фанаткой. Ее любимый местный клуб "Интер" каждый год отмечает день ее рождения праздничным тортом и шариками в клубных красно-белых цветах.

Напомним, 2 января стало известно о смерти венгерской гимнастки Агнеш Келети, пятикратной олимпийской чемпионки и старейшей обладательницы золотой медали в истории Олимпийских игр. Ей было 103 года.

В возрасте 93 лет умерла дизайнер и соучредитель люксового бренда умерла Розита Миссони.