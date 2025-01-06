116-річна черниця і футбольна фанатка з Бразилії стала найстарішою людиною у світі (фото, відео)

Сестрі Інах Канабарро Лукас 116 років. Секрет свого довголіття черниця пояснює католицькою вірою.

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Найстарішою людиною у світі офіційно визнано черницю з Бразилії. Сестра Інах Канабарро Лукас, яка народилася 8 червня 1908 року, стала рекордсменкою після смерті попередньої довгожительки з Японії Томіко Ітоока, яка померла 29 грудня. Про це пише Sky News.

Організація LongeviQuest, що відстежує довгожителів у всьому світі, підтвердила досягнення монахині на основі архівних записів про її життя. 116-річна сестра Канабарро посідає 20-те місце в рейтингу найстаріших людей за всю історію, де лідером залишається француженка Жанна Кальман, яка померла у віці 122 років у 1997 році.

Секрет свого довголіття черниця пояснює католицькою вірою.

У відео, опублікованому минулого року організацією LongeviQuest, сестра Канабарро розповідає анекдоти, читає молитву "Радуйся, Маріє" та демонструє мініатюрні картини польових квітів, які вона створювала.

"Я молода, красива і дружелюбна — всі дуже хороші, позитивні якості, які є й у вас", — сказала вона під час спілкування з відвідувачами свого будинку для літніх людей у місті Порту-Алегрі, що на півдні Бразилії.

Монахиня народилася в багатодітній родині в південній частині Бразилії та присвятила себе релігійній діяльності ще з юності. Вона провела два роки в Монтевідео, Уругвай, а потім переїхала до Ріо-де-Жанейро і згодом повернулася ближче до рідного регіону.

На 110-й день народження Папа Франциск особисто привітав сестру Канабарро. Вона є другою найстаршою монахинею, яку коли-небудь документували, поступаючись лише Люсіль Рандон, що прожила до 118 років.

Сестра Інах також є завзятою футбольною фанаткою. Її улюблений місцевий клуб "Інтер" щороку відзначає день її народження святковим тортом і кульками у клубних червоно-білих кольорах.

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