Пережила Голокост: померла найстарша у світі олімпійська чемпіонка Агнеш Келеті

За свою спортивну кар’єру Келеті здобула 10 олімпійських медалей, у тому числі п’ять золотих, що зробило її другою найуспішнішою угорською спортсменкою в історії.

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У віці 103 років померла угорська гімнастка Агнеш Келеті, п’ятиразова олімпійська чемпіонка та найстарша володарка золотої медалі в історії Олімпійських ігор. Про це повідомив Угорський олімпійський комітет.

За даними AFP, жінка померла у Будапештській лікарні. Минулого тижня її госпіталізували з пневмонією.

Агнеш Келеті народилася 9 січня 1921 року в Будапешті під ім’ям Агнеш Клейн. У 1938 році вона приєдналася до Національної гімнастичної асоціації, а в 1940-му стала чемпіонкою Угорщини. Однак того ж року їй заборонили займатися спортом через єврейське походження.

Під час Другої світової війни Келеті вдалося уникнути депортації до нацистських таборів смерті, де загинули сотні тисяч угорських євреїв. Вона ховалася у селі на південь від Будапешта, використовуючи фальшиві документи. Проте її батько та багато родичів стали жертвами Аушвіца.

Своє перше олімпійське золото Келеті здобула у віці 31 року на Іграх у Гельсінкі у 1952 році. Її кар’єра досягла піку на Олімпіаді в Мельбурні у 1956 році, де вона завоювала чотири золоті медалі. На той момент вона стала найстаршою гімнасткою, яка вигравала золото.

У 1957 році Агнеш емігрувала до Ізраїлю, де вийшла заміж і народила двох дітей.

За свою спортивну кар’єру Келеті здобула 10 олімпійських медалей, включаючи п’ять золотих, що зробило її другою найуспішнішою угорською спортсменкою після Аладара Геревича. Вона також отримала низку державних нагород Угорщини.

Міжнародний олімпійський комітет описав її як "величну гімнастку Угорщини, чиє життя було тісно пов’язане з історією країни та її релігійною спадщиною".

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