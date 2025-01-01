"Жінка-кішка" Джослін Вільденштейн померла у віці 84 років

Колишня мільярдерка прославилася екстремальними пластичними операціями, які повністю змінили її обличчя і які вона заперечувала.

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Джослін Вільденштейн, світська левиця, яка отримала прізвисько Жінка-кішка після численних пластичних операцій, померла у 84 роки. Джослін померла 31 грудня в Парижі від тромбоемболії легеневої артерії. Про це повідомляє Paris Match.

Джослін Вільденштейн, уроджена Жослін Періссе, у момент своєї смерті перебувала у своїй паризькій резиденції. "Її партнер Ллойд Кляйн із сумом повідомляє про смерть Джослін Вільденштейн у Парижі", — повідомляють журналісти.

Джоселін Вільденштейн і Ллойд Кляйн Фото: jocelynewildenstein/instagram

Востаннє її бачили 18 грудня в Парижі на прийомі разом із Кляйном. У неї було понад 1 мільйон підписників в Instagram, і вона називала себе "артдилером".

Ця світська левиця, яка народилася у Швейцарії і мала скромне походження, у 1970-х роках вийшла заміж за американського мільярдера французького походження Алека Н. Вільденштейна, сина відомого французького артдилера і коняра Даніеля Вільденштейна. Їхня сім'я очолювала Wildenstein & Co., впливову паризьку арт-дилерську компанію.

Однак лише через два десятиліття ці двоє опинилися в центрі уваги преси через своє скандальне розлучення.

В інтерв'ю лондонській газеті The Times Джослін розповідала, що захоплювалася Африкою з дитинства. І в підсумку вона опинилася на ранчо сім'ї Вільденштейнів Ol Jogi, розташоване в Кенії.

Там під час сафарі її познайомив з Алеком Аднан Хашоггі, саудівський торговець зброєю.

Джоселін Вільденштейн на сафарі в Африці Фото: jocelynewildenstein/instagram

Джослін згадала, як Алек вирішив убити лева, який вбивав антилоп неподалік, тому вона пішла з ним на полювання. Вона розповіла, як після того, як її майбутній чоловік убив лева одним пострілом, вони з'їли частину тварини як трофей і натерли його кров'ю свої шиї та обличчя.

Джослін жила розкішним життям із Вільденштейном, але вони розлучилися 2000 року, нібито після того, як вона дізналася про його зради. Вона отримала приголомшливі $2,5 млрд при розлученні, плюс 100 млн доларів виплачували їй щорічно протягом 13 років.

Вона стала залежна від пластичних операцій, після чого отримала прізвисько "Жінка-кішка", оскільки її обличчя стало схоже на котячу мордочку.

Джоселін Вільденштейн Фото: jocelynewildenstein/instagram

Попри очевидні зміни в зовнішності, Вільденштейн у свій час стверджувала, що ніколи не робила пластичних операцій.

Її колишній чоловік Алек Вільденштейн заявив, що Джослін була "божевільною". "Вона думала, що зможе виправити своє обличчя, як предмет меблів. Шкіра так не працює. Але вона не хотіла слухати", — говорив він в інтерв'ю.

У 2018 році вона заявила виданню Page Six, що більша частина її багатства зникла, оскільки одна з картин, що входили до трастового фонду, який був створений для неї під час розлучення і приписувався Дієго Веласкесу, виявилася підробкою, а картина Сезанна, яку, як очікували, мали продати приблизно за 35 мільйонів доларів, продали всього за 4,7 мільйона доларів.

Після розлучення 2003 року Джослін Вільденштейн почала зустрічатися з модельєром Ллойдом Кляйном. Пізніше вони побралися, але протягом багатьох років їхні стосунки були бурхливими.

Джоселін Вільденштейн і Ллойд Кляйн Фото: Getty Images

У 2016 році Джослін Вільденштейн була заарештована за те, що під час бійки в її квартирі в Trump Tower вона порізала обличчя Кляйна ножицями.

Через кілька днів Кляйна заарештували за пограбування і напад після того, як він нібито намагався забрати частину своїх речей із квартири своєї нареченої. Але в підсумку пара помирилася. У 2018 році Джоселін Вільденштейн оголосила про банкрутство. Вона хотіла, щоб про неї зняли байопік і в головній ролі бачила актрису Дженніфер Лоуренс.

Нагадаємо, влітку 2024 року Джослін Вільдштейн опублікувала своє старе фото, показавши, який вигляд вона мала до того, як почала робити пластичні операції.