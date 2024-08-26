84-річна "жінка-кішка" Джослін Вільденштейн показала обличчя до пластичних операцій (фото)

Джослін Вільденштейн називають найвідомішою жертвою пластичних операцій. Першу операцію жінка зробила на догоду чоловікові-мільярдеру, який дуже любив котів.

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Швейцарська світська левиця Джослін Вільденштейн, яка відома публіці, як "жінка-кішка", поділилася з підписниками в Instagram рідкісним ретроспективним фото, що демонструє її природну красу до її трансформації за допомогою численних пластичних операцій.

84-річна жінка привітала з днем народження свою доньку Діану й опублікувала стару фотографію з нею. На знімку світловолоса красуня випромінює елегантність і гламур, тримаючи на колінах дитину. Риси її обличчя зовсім не схожі на ті, які принесли їй славу і котяче прізвисько.

Вільденштейн нині живе в Нью-Йорку, але останніми роками поводиться відносно скромно і рідко ділиться з шанувальниками моментами свого життя. Але іноді вона публікує фотографії зі своїм давнім нареченим, 56-річним модельєром Ллойдом Кляйном.

Що відомо про Джослін Вільденштейн

Джослін Вільденштейн називають найвідомішою жертвою пластичних операцій, хоча вона сама стверджувала, що нічого не робила зі своєю зовнішністю.

Відомо, що вона зробила першу операцію на догоду чоловікові-мільярдеру Алеку Вільденштейну понад 30 років тому. Чоловік любив кішок і заради нього жінка змінила розріз очей на котячий. Потім Джослін за допомогою імплантів збільшила вилиці та підборіддя, добряче "надула" губи, які згодом трохи зменшила. Усі ці експерименти зробили її обличчя моторошним і вона, окрім прізвиська "жінка-кішка", отримала кличку "наречена Франкенштейна".

Після 19 років шлюбу 1999 року пара розлучилася. Під час розлучення Джослінг відсудила у багатія 2,5 млрд доларів і домоглася виплат по 100 мільйонів доларів щорічно протягом наступних 13 років, а це ще додатково понад 1,3 млрд доларів. Тоді суд постановив, що вона не може використовувати ці гроші на проведення косметичних операцій. У 2018 році вона продала одну з трьох квартир, які об'єднала в єдину резиденцію на 51-му поверсі Trump World Tower, за 2 мільйони доларів. Зараз вона отримує 900 доларів на місяць по лінії соціального забезпечення. У неї є двоє дітей — 42-річна донька Діана та 41-річний Алек.

Останній роман Джослінг Вільденштейн

Ллойд і Джослін зустрічаються близько 20 років, а останні сім років заручені. Чоловік подарував коханій каблучку з діамантом у 32 карати, яка, за чутками, "коштує мільйони". Роман пари ряснів скандалами і навіть бійками. Їх обох заарештували за дрібний напад один на одного в 2016 і 2017 роках. Під час сварки в її квартирі в Trump World Tower у Нью-Йорку Джослін так розійшлася, що порізала Кляйну ножицями груди. Чоловікові довелося закрити її в шафі до прибуття поліції. Пізніше всі звинувачення були зняті.

Нагадаємо, 22 червня, Фокус писав про трансформацію болгарської принцеси Калини і як з роками змінювалася королівська особа. 52-річна Калина має досить м'язисту статуру, але так вона виглядала не завжди.