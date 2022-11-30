82-річна "жінка-кішка" Джослін Вільденштейн відфотошопила себе до невпізнання

Знаменитість усіляко приховує свій реальний вік за фільтрами в соцмережах.

Related video

Світська левиця та найвідоміша жертва пластичних операцій Джослін Вільденштейн зі Швейцарії, що у свої 82 роки веде сторінку в Instagram, на яку підписано майже 1,2 млн людей по всьому світу, продемонструвала, що володіє фоторедактором не менш віртуозно, ніж поп-співачка Мадонна. "Жінка-кішка" опублікувала знімок, на якому позує зі своїм 55-річним нареченим Ллойдом Кляйном на вечері в Маямі-Біч.

Обличчя Джослін ретельно відфотошоплене, і жінка має вигляд на років 40 молодший за свій реальний вік. Чоловік позує в білому светрі й такого ж кольору кепці, сховавши очі за темними сонцезахисними окулярами, а місіс Вільденштейн вибрала чорний ансамбль.

[ + – ] Джослін Вальденштейн із нареченим Ллойдом Кляйном

Ще нереальніший знімок вона представила в листопаді, де не тільки вона, а й Ллойд здається набагато молодшим, ніж є насправді.

[ + – ] Вальденштейн користується фоторедактором не гірше за Мадонну, приховуючи свій вік Фото: jocelynewildenstein/instagram

Ллойд і Джослін зустрічаються вже 18 років, а останні п'ять років заручені. Чоловік подарував коханій каблучку з діамантом у 32 карати, яка, за чутками, "коштує мільйони".

Роман пари ряснів скандалами та навіть бійками. Вони обидва були заарештовані за дрібний напад одне на одного у 2016 та 2017 роках. Під час сварки в її квартирі в Trump World Tower у Нью-Йорку Джослін так розійшлася, що порізала Кляну ножицями груди. Чоловікові довелося зачинити її в шафі до прибуття поліції. Пізніше всі звинувачення було знято.

"У житті ми зганяємо своє розчарування на тих, кого любимо найбільше, і я направила своє розчарування на Ллойда. Я дозволила своєму розчаруванню перетворитися на гнів, і це було неправильно. Я побачила червоний колір і перетворилася на одержиму жінку. Я накинулася, як розлючена кішка. Бійка з Ллойдом сталася, коли я досягла дна. Я відчула, що дійшла до кінця, й просто зірвалася", — виправдовувалася світська левиця.

За рік пара знову потрапила до заголовків газет. Вони спростовували заяву про нову нічну бійку, про яку в поліцію заявили сусіди, почувши крики з квартири. Пізніше Ллойд і Джослін сказали, що чоловік впустив на ноги тарілку з яловичиною по-бургундському й пішов митися у ванну, де впав і трохи розбив лоба, а Джослін нібито хотіла йому допомогти, але пара нібито перебралася в спальню, де зайнялася пристрасним сексом, від чого в жінки залишилися синці.

Поліція прибула через кілька хвилин після виклику, і пару доправили в різні лікарні Манхеттена, а потім ув'язнили за звинуваченням у нападі. Незабаром звинувачення було знято, і закохані повернулися додому

Джослін називають найвідомішою жертвою пластичних операцій, хоча вона сама стверджує, що нічого не робила зі своєю зовнішністю.

"Коли ми молоді, є певна свіжість, яку ми втрачаємо з роками. Але ви все ще бачите ті самі очі, ті самі високі щоки або той самий ніс. Я думаю, що я була симпатичнішою", — запевняла вона.

Однак у ЗМІ повно історій про те, як вона зробила першу операцію для чоловіка-мільярдера Алека Вільденштейна більше 30 років тому. Чоловік любив котів, і заради нього жінка змінила розріз очей на котячий. Потім Джослін за допомогою імплантів збільшила вилиці та підборіддя, сильно "надула" губи, які згодом трохи зменшила. Всі ці експерименти зробили її обличчя моторошним, і вона, окрім прізвиська "жінка-кішка", отримала прізвисько "наречена Франкенштейна".

Чоловіка Джослін усе ж таки втратила після 19 років шлюбу, відсудивши в нього при розлученні 2,5 млрд доларів, більша частина яких пішла на операції. У 2018 році вона продала одну з трьох квартир, які вона об'єднала в єдину резиденцію на 51 поверсі Trump World Tower, за 2 мільйони доларів. Наразі вона отримує 900 доларів на місяць за лінією соціального забезпечення.

Має двох дітей — 42-річну доньку Діану та 41-річного Алека.

Нагадаємо, американка Наннет Гаммонд, яка має шестеро дітей, за допомогою пластичних операцій перетворила себе на живу ляльку Барбі.