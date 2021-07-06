Мати 6 дітей перетворила себе на "живу" Барбі і мріє про останню операцію (фото, відео)

Наннет Хаммонд була одержима лялькою Барбі з дитинства, а себе перетворювати в живу іграшку початку, коли їй виповнився 21 рік. Сьогодні рахунок за її пластичні операції перевалив за мільйон доларів, але зупинятися вона не збирається.

47-річна Наннетт Хаммонд стала однією з чотирьох учасниць нового американського шоу "Lookalike Love", яке стартує на каналі Lifetime 7 липня, і в ньому будуть справжні двійники Бейонсе, Мерилін Монро, Кім Кардашʼян, а також ляльки Барбі, пише таблоїд TMZ.

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Наннет — якраз та сама "жива лялька", у яку вона почала перетворювати себе, ледь їй виповнився 21 рік. У той час вона працювала офіціанткою в ресторані і мріяла про славу.

В анонсі шоу Наннет, яка є моделлю Playboy, заявила, що її шлях трансформації в живу ляльку ще не завершений. Для того, щоб закінчити цей процес, їй ще потрібно пройти через лабіопластика і привести в порядок інтимні частини тіла, які після шести пологів потребують підтяжки, щоб, за словами Хаммонд, відповідати бездоганній увазі ляльки Барбі. Коштує така операція від $ 75-90 тисяч, і хто візьметься її оплатити, поки що не відомо.

[ + – ] Наннет Хаммонд Фото: Nannette Hammond/Instagram

На пластику Наннет, яка разом з чоловіком і своїми шістьма дітьми живе в Цинциннаті (штат Огайо, США), витратила понад мільйон доларів. Так, вона кілька разів збільшила груди, і сьогодні може похвалитися значним восьмим розміром. Потім у хід пішли інʼєкції ботоксу і колагеновий наповнювач для губ, причому ці процедури вона робить кілька разів на рік.

Після 30 років Хаммонд почала нарощувати волосся і вії, а також стала користуватися спреями для засмаги, щоб зайвий раз не підставляти свою шкіру під сонце і не захворіти раком. Однією з останніх операцій американки стала установка вінірів, які обійшлися їй в понад $ 50 тисяч доларів.

"Мені зробили верхні повіки, ботокс на лобі, наповнювач для щік, наповнювач для підборіддя, і прямо зараз мені поставили імплант для губ. Мені зробили зуби з вінірами і ці груди з H-подібною чашкою", — перераховує лише дещицю перенесених процедур американка.

Багатодітна мати не шкодує ні про один витрачений долар, оскільки вельми задоволена своєю зовнішністю, відчуваючи себе "щасливою і захищеною".

Близько року тому вона, як згадувалося вище, записалася до ще одного хірурга, який повинен був зробити їй операцію на геніталіях, однак через коронавірусну пандемію процедура весь час відкладається. Саме вона, на думку Наннет, дозволить їй повністю підігнати своє тіло під параметри Барбі.

За трансформаціями "живої ляльки" на її сторінці в соцмережі стежать понад 540 тисяч осіб, і господиня акаунту, відкинувши удавану скромність, публікує відверті фото, на яких часто позує топлес. Як на подібні пости реагують чоловік жінки і її діти, історія замовчує.

Наннет запевняє, що має намір підтримувати амплуа "ляльки" до 70 років, а там "видно буде".

Проект Lookalike Love розповідає про життя чотирьох жінок, які одержимі знаменитостями і копіюють їх, зі своїми партнерами, демонструючи відносини в парах.

Нагадаємо, 52-річна японка із зовнішністю 30-річної розповіла, як їй вдалося зберегти молодість і красу, не вдаючись до пластичної хірургії.