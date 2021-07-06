Мать 6 детей превратила себя в "живую" Барби и мечтает о последней операции (фото, видео)

Наннет Хаммонд была одержима куклой Барби с детства, а себя превращать в живую игрушку начала, когда ей исполнился 21 год. Сегодня счет за ее пластические операции перевалил за миллион долларов, но останавливаться она не собирается.

47-летняя Наннетт Хаммонд стала одной из четырех участниц нового американского шоу "Lookalike Love", которое стартует на канале Lifetime 7 июля, и в нем будут настоящие двойники Бейонсе, Мерилин Монро, Ким Кардашьян, а также куклы Барби, пишет таблоид TMZ.

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Наннет – как раз та самая "живая кукла", в которую она начала превращать себя, едва ей исполнился 21 год. В то время она работала официанткой в в ресторане и мечтала о славе.

В анонсе шоу Наннет, которая является моделью Playboy, заявила, что ее путь трансформации в живую куклу еще не завершен. Для того, чтобы закончить этот процесс, ей еще нужно пройти через лабиопластику и привести в порядок интимные части тела, которые после шести родов нуждаются в подтяжке, чтобы, по словам Хаммонд, соответствовать безупречному виду куклы Барби. Стоит такая операция от $75-90 тысяч, и кто возьмется ее оплатить, пока что не известно.

[ + – ] Наннет Хаммонд Фото: Nannette Hammond/Instagram

На пластику Наннет, которая вместе с мужем и своими шестью детьми живет в Цинциннати (штат Огайо, США), потратила более миллиона долларов. Так, она несколько раз увеличила грудь, и сегодня может похвастаться внушительным восьмым размером. Затем в ход пошли инъекции ботокса и коллагеновый наполнитель для губ, причем эти процедуры она делает несколько раз в год.

После 30 лет Хаммонд начала наращивать волосы и ресницы, а также стала пользоваться спреями для загара, чтобы лишний раз не подставлять свою кожу под солнце и не заболеть раком. Одной из последних операций американки стала установка виниров, которые обошлись ей более чем в $50 тысяч долларов.

"Мне сделали верхние веки, ботокс на лбу, наполнитель для щек, наполнитель для подбородка, и прямо сейчас мне поставили имплант для губ. Мне сделали зубы с винирами и эти груди с H-образной чашечкой", – перечисляет лишь толику перенесенных процедур американка.

Многодетная мать не жалеет ни об одном потраченном долларе, поскольку весьма довольна своей внешностью, чувствуя себя "счастливой и защищенной".

Около года назад она, как упоминалось выше, записалась к еще одному хирургу, который должен был сделать ей операцию на гениталиях, однако из-за коронавирусной пандемии процедура все время откладывается. Именно она, по мнению Наннет, позволит ей полностью подогнать свое тело под параметры Барби.

За трансформациями "живой куклы" на ее странице в соцсети следят свыше 540 тысяч человек, и хозяйка аккаунта, отбросив ложную скромность, публикует откровенные фото, на которых часто позирует топлес. Как на подобные посты реагируют супруг женщины и ее дети, история умалчивает.

Наннет уверяет, что намерена поддерживать амплуа "куклы" до 70 лет, а там "видно будет".

Проект Lookalike Love рассказывает о жизни четырех женщин, одержимых знаменитостями и копирующих их, со своими партнерами, демонстрируя отношения в парах.

Напомним, 52-летняя японка с внешностью 30-летней рассказала, как ей удалось сохранить молодость и красоту, не прибегая к пластической хирургии.