Сайт для взрослых вместо сайта со сказкой: компания-производитель Барби угодила в скандал

Представители компании предупреждают родителей, чтобы они не переходили по указанной ссылке, и просят выбросить коробку или текст с названием сайта.

Американская компания Mattel, которая, среди прочего, занимается выпуском кукол Барби, попала в неприятности после того, как на упаковке кукол Wicked по ошибке напечатала адрес порносайта, сообщает Sky News.

Компания создала кукол персонажей, сыгранных британской актрисой Синтией Эриво и американской певицей Арианой Гранде в киноверсии популярного мюзикла Бродвея и Вест-Энда "Злая". Но вместо адреса сайта фильма на некоторых упаковках был напечатан адрес порносайта, похожий на название мюзикла.

Этот адрес ведет на страницу с предупреждением о том, что дальнейший доступ — только для взрослых старше 18 лет, с "откровенными" материалами "порнографического характера" впереди.

Представители компании уже сделали заявление для СМИ, заверив, что "глубоко сожалеют" о "недетской" ошибке и предпринимают меры для ее исправления, а также объяснили, что изначально намеревались указать сайт WickedMovie.com.

"Потребителям, у которых уже есть продукт, рекомендуется выбросить упаковку или скрыть ссылку и обратиться в службу поддержки клиентов Mattel для получения дополнительной информации", — добавили в Mattel.

Фильм "Злая" выходит спустя два десятилетия после премьеры мюзикла на сцене. Действие сказки происходит в Стране Оз до прибытия Дороти Гейлс из Канзаса, картина охватывает первый акт мюзикла.

Британская актриса Синтия Эриво играет Эльфабу, молодую женщину, которую не понимают из-за ее зеленой кожи. Она еще не открыла в себе силу, которая в конечном итоге приведет ее к тому, что она станет Злой Ведьмой Запада.

Эльфаба завязывает необычную дружбу с одноклассницей Глиндой (Ариана Гранде). Впоследствии Глинда станет Доброй Ведьмой Севера.

Фильм "Злая" (Wicked) должен выйти 22 ноября, а вторая часть запланирована на ноябрь следующего года.

Ранее Фокус писал, что польская звездная бегунья и образ для куклы Барби извинилась за неудобный жест на Олимпиаде. Мы также рассказывали, что Mattel выпустила коллекцию кукол в виде персонажей сериала "Тед Лассо" и слепую Барби.