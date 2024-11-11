Сайт для взрослых вместо сайта со сказкой: компания-производитель Барби угодила в скандал

Представники компанії попереджають батьків, щоб вони не переходили за вказаним посиланням, і просять викинути коробку або текст із назвою сайту.

Американська компанія Mattel, яка, серед іншого, займається випуском ляльок Барбі, потрапила в неприємності після того, як на упаковці ляльок Wicked помилково надрукувала адресу порносайту, повідомляє Sky News.

Компанія створила ляльок персонажів, зіграних британською акторкою Синтією Еріво та американською співачкою Аріаною Гранде в кіноверсії популярного мюзиклу Бродвею і Вест-Енду "Зла". Але замість адреси сайту фільму на деяких упаковках було надруковано адресу порносайту, схожу на назву мюзиклу.

Ця адреса веде на сторінку з попередженням про те, що подальший доступ — тільки для дорослих віком від 18 років, з "відвертими" матеріалами "порнографічного характеру" попереду.

Представники компанії вже зробили заяву для ЗМІ, запевнивши, що "глибоко шкодують" про "недитячу" помилку і вживають заходів для її виправлення, а також пояснили, що спочатку мали намір вказати сайт WickedMovie.com.

"Споживачам, які вже мають продукт, рекомендується викинути упаковку або приховати посилання та звернутися до служби підтримки клієнтів Mattel для отримання додаткової інформації", — додали в Mattel.

Фільм "Зла" виходить через два десятиліття після прем'єри мюзиклу на сцені. Дія казки відбувається в Країні Оз до прибуття Дороті Гейлс із Канзасу, картина охоплює перший акт мюзиклу.

Британська акторка Синтія Еріво грає Ельфабу, молоду жінку, яку не розуміють через її зелену шкіру. Вона ще не відкрила в собі силу, яка зрештою приведе її до того, що вона стане Злою Відьмою Заходу.

Ельфаба зав'язує незвичайну дружбу з однокласницею Гліндою (Аріана Гранде). Згодом Глінда стане Доброю Відьмою Півночі.

Фільм "Зла" (Wicked) має вийти 22 листопада, а друга частина запланована на листопад наступного року.

Раніше Фокус писав, що польська зіркова бігунка і образ для ляльки Барбі вибачилася за незручний жест на Олімпіаді. Ми також розповідали, що Mattel випустила колекцію ляльок у вигляді персонажів серіалу "Тед Лассо" і сліпу Барбі.