82-летняя "женщина-кошка" Джослин Вильденштейн отфотошопила себя до неузнаваемости

Знаменитость всячески скрывает свой реальный возраст за фильтрами в соцсетях.

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Светская львица и самая известная жертва пластических операций Джослин Вильденштейн из Швейцарии в свои 82 года ведет страницу в Instagram, на которую подписаны почти 1,2 млн человек по всему миру, продемонстрировала, что владеет фоторедактором не менее виртуозно, чем поп-певица Мадонна. "Женщина-кошка" опубликовала снимок, на котором позирует со своим 55-летним женихом Ллойдом Кляйном на ужине в Майами-Бич.

Лицо Джослин тщательно отфотошоплено, и выглядит женщина лет на 40 младше своего реального возраста. Мужчина позирует в белом свитере и такого же цвета кепке, спрятав глаза за темными солнцезащитными очками, а миссис Вильденштейн выбрала черный ансамбль.

[ + – ] Джослин Вальденштейн с женихом Ллойдом Кляйном

Еще более нереальный снимок она представила в ноябре, где не только она, но и Ллойд кажутся куда моложе, чем есть на самом деле.

[ + – ] Вальденштейн пользуется фоторедактором не хуже Мадонны, скрывая свой возраст Фото: jocelynewildenstein/instagram

Ллойд и Джослин встречаются уже 18 лет, а последние пять лет помолвлены. Мужчина подарил возлюбленной кольцо с бриллиантом в 32 карата, которое, по слухам, "стоит миллионы".

Роман пары изобиловал скандалами и даже драками. Они оба были арестованы за мелкое нападение друг на друга в 2016 и 2017 годах. Во время ссоры в ее квартире в Trump World Tower в Нью-Йорке Джослин так разошлась, что порезала Кляйну ножницами грудь. Мужчине пришлось закрыть ее в шкафу до прибытия полиции. Позже все обвинения были сняты.

"В жизни мы вымещаем свое разочарование на тех, кого любим больше всего, и я направила свое разочарование на Ллойда. Я позволил своему разочарованию превратиться в гнев, и это было неправильно. Я увидела красный цвет и превратилась в одержимую женщину. Я набросилась, как разъяренная кошка. Драка с Ллойдом произошла, когда я достигла дна. Я почувствовала, что дошла до конца, и просто сорвалась", – оправдывалась светская львица.

Через год пара снова попала в заголовки газет. Они опровергали заявление о новой ночной драке, о которой в полицию заявили соседи, услышав крики из квартиры. Позже Ллойд и Джослин сказали, что мужчина уронил на ноги тарелку с говядиной по-бургундски и пошел мыться в ванную, где упал и немного разбил лоб, а Джослин якобы хотела ему помочь, но пара якобы перебралась в спальню, где занялась страстным сексом, от чего у женщины остались синяки.

Полиция прибыла через несколько минут после вызова, и пару доставили в разные больницы Манхэттена, а затем посадили в тюрьму по обвинению в нападении. Вскоре обвинения были сняты, и влюбленные вернулись домой

Джослин называют самой известной жертвой пластических операций, хотя она сама утвержада, что ничего не делала со своей внешностью.

"Когда мы молоды, есть определенная свежесть, которую мы теряем с годами. Но вы все еще находите те же глаза, те же высокие щеки или тот же нос. Я думаю, что я была более симпатичной", – уверяла она.

Однако в СМИ полно историй о том, как она сделала первую операцию в угоду мужу-миллиардеру Алеку Вильденштейну более 30 лет назад. Мужчина любил кошек, и ради него женщина изменила разрез глаз на кошачий. Потом Джослин с помощью имплантов увеличила скулы и подбородок, сильно "надула" губы, которые впоследствии немного уменьшила. Все эти эксперименты сделали ее лицо жутким, и она, кроме прозвища "женщина-кошка", получила кличку "невеста Франкенштейна".

Мужа Джослин все же потеряла после 19 лет брака, отсудив у него при разводе 2,5 млрд долларов, большая часть которых ушла на операции. В 2018 году она продала одну из трех квартир, которые она объединила в единую резиденцию на 51-м этаже Trump World Tower, за 2 миллиона долларов. Сейчас она получает 900 долларов в месяц по линии социального обеспечения.

У нее есть двое детей – 42-летняя дочь Диана и 41-летний Алек.

Напомним, американка Наннет Хаммонд, у которой шестеро детей, с помощью пластических операций превратила себя в живую куклу Барби.