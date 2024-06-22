Трансформація болгарської принцеси Калини: як з роками змінювалася королівська особа (фото)

Принцеса має доволі мускулисту фігуру. Ймовірно, Калина багато часу проводить у тренажерному залі.

Принцеса Болгарії Калина відома не тільки скандальними моментами у своєму житті. Зміни в зовнішності королівської особи викликають занепокоєння в суспільстві останнім часом, повідомляє Hello.

52-річна Калина має доволі м'язисту статуру, але так вона виглядала не завжди.

Ранні роки принцеси Калини

Принцеса Калина Болгарська — єдина дочка і п'ята дитина короля Симеона і королеви Маргарити. З раннього віку у неї була схильність до мистецтва. Закінчивши Французький ліцей і продовживши навчання в Англійському коледжі в Мадриді. Пізніше Калина в Лондоні закінчила університет і отримала ступінь з історії мистецтва.

Принцеса Калина, вересень 1989 року Фото: Getty Images

Її часто можна побачити на публічних заходах у традиційному болгарському одязі, що раніше належав їй, королеві Джованні, у поєднанні з сучасними акцентами і деталями.

Принцеса Калина, лютий 1991 року Фото: Getty Images

Шлюб принцеси Калини та Антоніо Хосе

2002 року принцеса Калина вийшла заміж за Антоніо Хосе (Кітіна) Муньоса і Валькарселя, іспанського мореплавця і дослідника, посла доброї волі ЮНЕСКО.

Весілля принцеси Калини та Антоніо Хосе Муньоси Фото: Getty Images

Їхній син Симеон-Хасан народився в березні 2007 року. Від дня свого народження Симеон-Хасан виховувався повністю в болгарському дусі та традиціях, розмовляє болгарською, іспанською, англійською, французькою та арабською мовами.

Зміни зовнішності принцеси Калини

На початку 2000-х років принцеса потрапила в заголовки газет після того, як, судячи з усього, перенесла серйозну операцію на обличчі, в результаті якої її зовнішній вигляд різко змінився. Після багатьох років спекуляцій з приводу її ймовірної пластичної операції чоловік, нарешті, розвіяв теорії. Він підтвердив, що зовнішність його дружини була результатом нещасного випадку, що стався з нею в дитинстві.

"Усі абсурдні теорії про різні операції та естетичні методи лікування Каліни — не більше ніж дезінформація", — сказав Антоніо. Він додав, що його дружина, внаслідок нещасного випадку, у віці восьми років втратила два передні зуби.

У 1999 році Калина звернулася по допомогу до лондонського стоматолога, щоб замінити зламані зуби коронками, але після ускладнень принцеса заразилася інфекцією, яка поширилася на носовий хрящ. Пара була в морській експедиції, коли інфекція Калини загострилася і зачепила частину її ока. Принцесу довелося терміново доставити в лікарню і зробити термінову операцію.

"Це спричинило косметичний збиток, який на той час не мав великого значення, оскільки життєво важливо було врятувати око і ніс від інфекції", — пояснив її чоловік.

Принцеса Калина з чоловіком Антоніо Хосе Муньосою Фото: Getty Images

Скандальне життя і конфлікти із законом

Принцеса широко відома своїм еклектичним стилем і схильністю до унікальних тенденцій краси. У 2006 році вона привернула увагу на святкуванні срібної річниці весілля Великого герцога Люксембургу Анрі в ризикованому бюстгальтері без кісточок і мереживній спідниці. Свій образ вона доповнила підводкою для очей у формі павука і вишнево-червоною помадою, а з цієї нагоди одягла на голову шматок чорної тканини.

Принцеса Калина, липень 2006 року Фото: Getty Images

У Калини є колекція еклектичних сонцезахисних окулярів, і в 2010-х роках її часто бачили в таких аксесуарах у поєднанні прикрашеного блискітками одягу з масивними байкерськими черевиками.

Принцеса Калина, Мадрид, грудень 2014 року Фото: Getty Images

2018 року принцеса Калина ще раз довела свою схильність до потойбічної моди, відвідавши месу з нагоди 25-ї річниці смерті батька короля Хуана Карлоса, одягнувши кіски й сонцезахисні окуляри зі світловідбивними елементами, які не мали б недоречного вигляду в науково-фантастичному фільмі.

Принцеса Калина і Антоніо Хосе Муньоса, Іспанія, квітень 2018 року Фото: Getty Images

У 2023 році після ДТП у стані алкогольного сп'яніння принцеса отримала восьмимісячну заборону на керування автомобілем і солідний штраф.

Враховуючи, що вона поділяє любов свого чоловіка до пригод, принцеса вже багато років активно займається спортом. Її накачані руки дозволяють припустити, що Калина багато часу проводить у тренажерному залі.

Антоніо Хосе Муньоса і принцеса Калина (ліворуч), травень 2024 року Фото: Getty Images

Раніше, 16 червня, Фокус писав про те, що 73-річна принцеса Анна вміло впоралася з неслухняним конем.