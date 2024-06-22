Трансформация болгарской принцессы Калины: как с годами менялась королевская особа (фото)

Принцесса имеет довольно мускулистую фигуру. Вероятно, Калина много времени проводит в тренажерном зале.

Принцесса Болгарии Калина известна не только скандальными моментами в своей жизни. Изменения во внешности королевской особы вызывает беспокойство в обществе в последнее время, сообщает Hello.

52-летняя Калина имеет довольно мускулистое телосложение, но так она выглядела не всегда.

Ранние годы принцессы Калины

Принцесса Калина Болгарская — единственная дочь и пятый ребенок короля Симеона и королевы Маргариты. С раннего возраста у нее была склонность к искусству. Окончив Французский лицей и продолжив обучение в Английском колледже в Мадриде. Позже Калина в Лондоне закончила университет и получила степень по истории искусства.

Принцесса Калина, сентябрь 1989 год Фото: Getty Images

Ее часто можно увидеть на публичных мероприятиях в традиционной болгарской одежде, ранее принадлежавшей ей, королеве Джованне, в сочетании с современными акцентами и деталями.

Принцесса Калина, февраль 1991 год Фото: Getty Images

Брак принцессы Калины и Антонио Хосе

В 2002 году принцесса Калина вышла замуж за Антонио Хосе (Китина) Муньоса и Валькарселя, испанского мореплавателя и исследователя, посла доброй воли ЮНЕСКО.

Свадьба принцессы Калины и Антонио Хосе Муньосы Фото: Getty Images

Их сын Симеон-Хасан родился в марте 2007 года. Со дня своего рождения Симеон-Хасан воспитывался полностью в болгарском духе и традициях, говорит на болгарском, испанском, английском, французском и арабском языках.

Изменения внешности принцессы Калины

В начале 2000-х годов принцесса попала в заголовки газет после того, как, по всей видимости, перенесла серьезную операцию на лице, в результате которой ее внешний вид резко изменился. После многих лет спекуляций по поводу ее предполагаемой пластической операции муж, наконец, развеял теории. Он подтвердил, что внешность его жены была результатом несчастного случая, произошедшего с ней в детстве.

"Все абсурдные теории о различных операциях и эстетических методах лечения Калины — не более чем дезинформация", — сказал Антонио. Он добавил, что его жена, в результате несчастного случая, в возрасте восьми лет потеряла два передних зуба.

В 1999 году Калина обратилась за помощью к лондонскому стоматологу, чтобы заменить сломанные зубы коронками, но после осложнений принцесса заразилась инфекцией, которая распространилась на носовой хрящ. Пара была в морской экспедиции, когда инфекция Калины обострилась и затронула часть ее глаза. Принцессу пришлось срочно доставить в больницу и сделать срочную операцию.

"Это вызвало косметический ущерб, который в то время не имел большого значения, поскольку жизненно важно было спасти глаз и нос от инфекции", — объяснил ее муж.

Принцесса Калина с мужем Антонио Хосе Муньосой Фото: Getty Images

Скандальная жизнь и конфликты с законом

Принцесса широко известна своим эклектичным стилем и склонностью к уникальным тенденциям красоты. В 2006 году она привлекла внимание на праздновании серебряной годовщины свадьбы Великого герцога Люксембурга Анри в рискованном бюстгальтере без косточек и кружевной юбке. Свой образ она дополнила подводкой для глаз в форме паука и вишнево-красной помадой, а по этому случаю надела на голову кусок черной ткани.

Принцесса Калина, июль 2006 год Фото: Getty Images

У Калины есть коллекция эклектичных солнцезащитных очков, и в 2010-х годах ее часто видели в таких аксессуарах в сочетании украшенной блестками одежды с массивными байкерскими ботинками.

Принцесса Калина, Мадрид, декабрь 2014 год Фото: Getty Images

В 2018 году принцесса Калина еще раз доказала свою склонность к потусторонней моде, посетив мессу по случаю 25-й годовщины смерти отца короля Хуана Карлоса, надев косички и солнцезащитные очки со светоотражающими элементами, которые не выглядели бы неуместно в научно-фантастическом фильме.

Принцесса Калина и Антонио Хосе Муньоса, Испания, апрель 2018 год Фото: Getty Images

В 2023 году после ДТП в состоянии алкогольного опьянения принцесса получила восьмимесячный запрет на вождение автомобиля и солидный штраф.

Учитывая, что она разделяет любовь своего мужа к приключениям, принцесса уже много лет активно занимается спортом. Ее накачанные руки позволяют предположить, что Калина много времени проводит в тренажерном зале.

Антонио Хосе Муньоса и принцесса Калина (слева), май 2024 год Фото: Getty Images

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