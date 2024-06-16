73-летняя принцесса Анна умело справилась с непослушной лошадью (видео)

Сестра короля Великобритании является умелой наездницей. Принцесса Анна — единственная женщина из королевской семьи, которая носит униформу. У нее есть ряд воинских званий и рыцарские ордена.

В Лондоне 15 июня прошел парад в честь дня рождения короля Великобритании Чарльза ІІІ. Принцессе Анне во время шествия "Цветной отряд" пришлось нелегко: она вынуждена была контролировать непослушную лошадь, сообщает Hello.

73-летняя королевская особа ехала верхом по центру британской столицы, но ее лошадь в какой-то момент начала терять темп и выглядела взволнованной. Анна, как опытная и умелая наездница, смогла удержать лошадь под контролем, не привлекая слишком много внимания зрителей.

Будучи полковником, родная сестра короля Чарльза надела на парад все свои регалии и выглядела элегантно в шляпе-двуроге, спортивных штанах и сапогах для верховой езды. На ней также были высшие рыцарские ордена — Орден Подвязки и Кушак Ордена Чертополоха.

Почему принцесса Анна носит униформу

Известно, что принцесса Анна — единственная женщина-член королевской семьи, которая носит униформу. Дело в том, что члены королевской семьи, имеющие военные и военно-морские связи, носят военную форму на государственных мероприятиях с 19 века. Принцесса является покровителем Королевского флота и благотворительной организации Королевской морской пехоты, а также главнокомандующим Портсмута. Хотя на самом деле она не служила в армии, как ее братья король Карл III и принц Эндрю, она является почетным контр-адмиралом.

Ежегодно она выполняет сотни мероприятий под своим военным патронажем и сейчас возглавляет список самых трудолюбивых королевских особ.

Король Чарльз ІІІ и принцесса Анна Фото: Getty Images

Шествие "Цветной отряд"

Король Чарльз ІІІ и королева Камилла возглавили процессию членов королевской семьи на параде конной гвардии из Букингемского дворца. Во время церемонии королевский флаг сопровождала рота номер 9 ирландской гвардии.

В шествии приняли участие более 1400 офицеров и солдат, а также двухсот лошадей. Кроме этого, более четырехсот музыкантов из десяти групп и барабанного корпуса маршировали и играли в унисон. После церемонии Чарльз повел членов королевской семьи и солдат обратно в Букингемский дворец.

Когда войска вернулись в свои казармы, король и королева с членами королевской семьи собрались на балконе дворца, чтобы посмотреть финал – захватывающий пролет Королевских ВВС.

Напомним, 6 июня сообщалось, что принца Гарри и Меган Маркл не пригласили на день рождения короля Чарльза. В прошлом году пара тоже не присутствовала на Trooping the Color.