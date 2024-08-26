84-летняя "женщина-кошка" Джослин Вильденштейн показала лицо до пластических операций (фото)

Джослин Вильденштейн называют самой известной жертвой пластических операций. Первую операцию женщина сделала в угоду мужу-миллиардеру, который очень любил кошек.

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Швейцарская светская львица Джослин Вильденштейн, которая известна публике, как "женщина-кошка", поделилась с подписчиками в Instagram редким ретроспективным фото, демонстрирующим ее естественную красоту до ее трансформации с помощью многочисленный пластических операций.

84-летняя женщина поздравила с днем ​​рождения свою дочь Диану и опубликовала старую фотографию с ней. На снимке светловолосая красавица излучает элегантность и гламур, держа на коленях малышку. Черты ее лица совершенно не похожи на те, которые принесли ей славу и кошачье прозвище.

Вильденштейн в настоящее время живет в Нью-Йорке, но в последние годы ведет себя относительно скромно и редко делится с поклонниками моментами своей жизни. Но иногда она публикует фотографии со своим давним женихом, 56-летним модельером Ллойдом Кляйном.

Что известно о Джослин Вильденштейн

Джослин Вильденштейн называют самой известной жертвой пластических операций, хотя она сама утверждала, что ничего не делала со своей внешностью.

Известно, что она сделала первую операцию в угоду мужу-миллиардеру Алеку Вильденштейну более 30 лет назад. Мужчина любил кошек, и ради него женщина изменила разрез глаз на кошачий. Потом Джослин с помощью имплантов увеличила скулы и подбородок, сильно "надула" губы, которые впоследствии немного уменьшила. Все эти эксперименты сделали ее лицо жутким, и она, кроме прозвища "женщина-кошка", получила кличку "невеста Франкенштейна".

После 19 лет брака, в 1999 году пара рассталась. При разводе Джослинг отсудила у богача 2,5 млрд долларов и добилась выплат по 100 миллионов долларов ежегодно в течение следующих 13 лет, а это еще дополнительно более 1,3 млрд долларов. Тогда суд постановил, что она не может использовать эти деньги на проведение косметических операций. В 2018 году она продала одну из трех квартир, которые она объединила в единую резиденцию на 51-м этаже Trump World Tower, за 2 миллиона долларов. Сейчас она получает 900 долларов в месяц по линии социального обеспечения. У нее есть двое детей – 42-летняя дочь Диана и 41-летний Алек.

Последний роман Джослинг Вильденштейн

Ллойд и Джослин встречаются около 20 лет, а последние семь лет помолвлены. Мужчина подарил возлюбленной кольцо с бриллиантом в 32 карата, которое, по слухам, "стоит миллионы". Роман пары изобиловал скандалами и даже драками. Они оба были арестованы за мелкое нападение друг на друга в 2016 и 2017 годах. Во время ссоры в ее квартире в Trump World Tower в Нью-Йорке Джослин так разошлась, что порезала Кляйну ножницами грудь. Мужчине пришлось закрыть ее в шкафу до прибытия полиции. Позже все обвинения были сняты.

Напомним, 22 июня, Фокус писал о трансформации болгарской принцессы Калины и как с годами менялась королевская особа. 52-летняя Калина имеет довольно мускулистое телосложение, но так она выглядела не всегда.