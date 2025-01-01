"Женщина-кошка" Джослин Вильденштейн умерла в возрасте 84 лет

Бывшая миллиардерша прославилась экстремальными пластическими операциями, которые полностью изменили ее лицо и которые она отрицала.

Related video

Джослин Вильденштейн, светская львица, получившая прозвище Женщина-кошка после многочисленных пластических операций, умерла в 84 года. Джослин скончалась 31 декабря в Париже от тромбоэмболии легочной артерии. Об этом сообщает Paris Match.

Джослин Вильденштейн, урожденная Жослин Периссе, в момент своей смерти находилась в своей парижской резиденции. "Ее партнер Ллойд Кляйн с прискорбием сообщает о смерти Джослин Вильденштейн в Париже", — сообщают журналисты.

Джоселин Вильденштейн и Ллойд Кляйн Фото: jocelynewildenstein/instagram

В последний раз ее видели 18 декабря в Париже на приеме вместе с Кляйном. У нее было более 1 миллиона подписчиков в Instagram, и она называла себя "арт-дилером".

Эта светская львица, родившаяся в Швейцарии и имевшая скромное происхождение, в 1970-х годах вышла замуж за американского миллиардера французского происхождения Алека Н. Вильденштейна, сына известного французского арт-дилера и коневода Даниэля Вильденштейна. Их семья возглавляла Wildenstein & Co., влиятельную парижскую арт-дилерскую компанию.

Однако всего два десятилетия спустя эти двое оказались в центре внимания прессы из-за своего скандального развода.

В интервью лондонской газете The Times Джослин рассказывала, что увлекалась Африкой с детства. И в итоге она оказалась на ранчо семьи Вильденштейнов Ol Jogi, расположенное в Кении.

Там во время сафари ее познакомил с Алеком Аднан Хашогги, саудовский торговец оружием.

Джоселин Вильденштейн на сафари в Африке Фото: jocelynewildenstein/instagram

Джослин вспомнила, как Алек решил убить льва, который убивал антилоп неподалеку, поэтому она пошла с ним на охоту. Она рассказала, как после того, как ее будущий муж сразил льва одним выстрелом, они съели часть животного в качестве трофея и натерли его кровью свои шеи и лица.

Джослин жила роскошной жизнью с Вильденштейном, но они развелись в 2000 году, якобы после того, как она узнала о его изменах. Она получила ошеломляющие $2,5 млрд при разводе, плюс 100 млн долларов выплачивались ей ежегодно в течение 13 лет.

Она стала зависима от пластических операций, после чего получила прозвище "Женщина-кошка", так как ее лицо стало похоже на кошачью мордочку.

Джоселин Вильденштейн Фото: jocelynewildenstein/instagram

Несмотря на очевидные изменения во внешности, Вильденштейн одно время утверждала, что никогда не делала пластических операций.

Ее бывший муж Алек Вильденштейн заявил, что Джослин была "безумна". "Она думала, что сможет исправить свое лицо, как предмет мебели. Кожа так не работает. Но она не хотела слушать", — говорил он в интервью.

В 2018 году она заявила изданию Page Six, что большая часть ее богатства исчезла, поскольку одна из картин, входивших в трастовый фонд, созданный для нее при разводе и приписываемый Диего Веласкесу, оказалась подделкой, а картина Сезанна, которая, как ожидалось, должна была быть продана примерно за 35 миллионов долларов, ушла всего за 4,7 миллиона долларов.

После развода в 2003 году Джослин Вильденштейн начала встречаться с модельером Ллойдом Кляйном. Позже они обручились, но на протяжении многих лет их отношения были бурными.

Джоселин Вильденштейн и Ллойд Кляйн Фото: Getty Images

В 2016 году Джослин Вильденштейн была арестована за то, что во время драки в ее квартире в Trump Tower она порезала лицо Кляйна ножницами.

Спустя несколько дней Кляйн был арестован за ограбление и нападение после того, как он якобы пытался забрать часть своих вещей из квартиры своей невесты. Но в итоге пара помирилась. В 2018 году Джоселин Вильденштейн объявила о банкротстве. Она хотела, чтобы о ней сняли байопик и в главной роли видела актрису Дженнифер Лоуренс.

Напомним, летом 2024 года Джослин Вильдштейн опубликовала свое старое фото, показав, как она выглядела до того, как начала делать пластические операции.