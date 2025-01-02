Пережила Холокост: умерла старейшая в мире олимпийская чемпионка Агнеш Келети

За свою спортивную карьеру Келети получила 10 олимпийских медалей, в том числе пять золотых, что сделало ее второй самой успешной венгерской спортсменкой в истории.

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В возрасте 103 лет умерла венгерская гимнастка Агнеш Келети, пятикратная олимпийская чемпионка и старейшая обладательница золотой медали в истории Олимпийских игр. Об этом сообщил Венгерский олимпийский комитет.

По данным AFP, женщина умерла в Будапештской больнице. На прошлой неделе ее госпитализировали с пневмонией.

Агнеш Келети родилась 9 января 1921 года в Будапеште под именем Агнеш Клейн. В 1938 году она присоединилась к Национальной гимнастической ассоциации, а в 1940-м стала чемпионкой Венгрии. Однако в том же году ей запретили заниматься спортом из-за еврейского происхождения.

Во время Второй мировой войны Келете удалось избежать депортации в нацистские лагеря смерти, где погибли сотни тысяч венгерских евреев. Она пряталась в деревне к югу от Будапешта, используя фальшивые документы. Однако ее отец и многие родственники стали жертвами Аушвица.

Свое первое олимпийское золото Келети получила в возрасте 31 года на Играх в Хельсинки в 1952 году. Ее карьера достигла пика на Олимпиаде в Мельбурне в 1956 году, где она завоевала четыре золотые медали. На тот момент она стала самой старшей гимнасткой, которая выигрывала золото.

В 1957 году Агнеш эмигрировала в Израиль, где вышла замуж и родила двоих детей.

За свою спортивную карьеру Келети получила 10 олимпийских медалей, включая пять золотых, что сделало ее второй самой успешной венгерской спортсменкой после Аладара Геревича. Она также получила ряд государственных наград Венгрии.

Международный олимпийский комитет описал ее как "величественную гимнастку Венгрии, чья жизнь была тесно связана с историей страны и ее религиозным наследием".

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