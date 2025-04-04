В Афганістані, ймовірно, живе найстаріша людина на Землі

Акель Назір заявляє, що йому 140 років і він пам'ятає святкування закінчення Третьої англо-афганської війни в 1919 році.

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Про це повідомляє Telegraph.

Таліби розслідують заяву афганця про те, що йому 140 років. Якщо ця інформація підтвердиться, він стане найстарішою людиною, яка коли-небудь жила на Землі.

Акель Назір, який проживає в східній провінції Хост, стверджує, що народився в 1880-х роках, а це означає, що під час Третьої англо-афганської війни в 1919 році йому було близько тридцяти років.

Акель Назір стверджує, що він пам'ятає Третю англо-афганську війну

За його словами, він пам'ятає, як святкував закінчення конфлікту разом із королем Амануллою-ханом, афганським лідером, який розпочав джихад, або священну війну, проти британців у спробі здобути повну незалежність і завоювати території Британської Індії.

"Я був у палаці з королем Амануллою-ханом. Мені тоді було за 30, і я пам'ятаю, як сказав, що британці втекли і стали на коліна. Усі були щасливі і дякували королю Амануллі-хану за те, що він прогнав британців. Багато лідерів супроводжували нас до палацу, але тепер усі вони вже померли", — розповів він.

Архівна хроніка, в якій з'являється Аманулла-хан

Війна призвела до того, що Афганістан, який перебував під протекторатом Великої Британії, відновив контроль над своїми зовнішніми справами.

Однак амбітні плани монарха щодо захоплення провінцій Британської Індії провалилися, і він погодився визнати кордон між двома державами.

У Акеля Назіра немає жодних документів, які б підтверджували його заяву, однак це спонукало Талібан, який контролює Афганістан, почати розслідування.

Представник Талібану в провінції Мустагфар Гурбаз повідомив, що для оцінки віку Назіра відправили спеціальну групу реєстрації актів цивільного стану.

"Якщо це підтвердиться документами або оцінками, ми працюватимемо над тим, щоб зареєструвати його як найстарішу людину у світі", — сказав Гурбаз.

Назір живе в горах Хоста в оточенні великої сім'ї, що складається з кількох поколінь, члени якої також стверджують, що він є найстарішою людиною у світі.

"Мені 50 років. Він мій дідусь, і в мене є онуки", — заявив один із членів сім'ї довгожителя.

Інший онук, Абдул Хакім Сабарі, сказав: "Ми просимо уряд підтвердити вік нашого дідуся за допомогою посвідчення особи або будь-якого іншого наукового методу чи документів, щоб довести, що йому 140 років". А один із синів поважного старця розповів, що його братові та двом сестрам також виповнилося майже сто років.

Нагадаємо, наразі найстарішою людиною у світі, за офіційними даними, є Іна Канабарро Лукас, бразильська черниця, якій у червні минулого року виповнилося 116 років. Однак Деоліра Глісерія Педро да Сілва, ще одна бразилійка, намагається відібрати в неї титул. Деоліра стверджує, що минулого місяця їй виповнилося 120 років, і вона сподівається, що її заяву підтвердить Книга рекордів Гіннесса.