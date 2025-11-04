Едят долгожители: 5 фруктов, которые японцы ежедневно кладут на стол
Известный нутрициолог, которая выросла в Японии, поделилась своим взглядом на питание. Она подчеркивает, что фрукты — это залог долголетия. Вот пять видов, которые постоянно есть на ее столе.
Фрукты не только невероятно вкусные, но и обеспечивают организм всем необходимым для крепкого иммунитета, здорового сердца и активной работы мозга. Сертифицированный специалист Митико Томиока, рассказала, какие фрукты она советует есть каждый день.
"Я выросла в Наре, Япония, среди фруктовых деревьев и ферм. Соседи приносили нам целые корзины свежесобранной клубники, арбузов, хурмы, инжира. Фрукты были неотъемлемой частью нашей жизни. Как нутрициолог я до сих пор убеждена, что это один из самых мощных инструментов, которые мы имеем для поддержания здоровья и долголетия. К тому же они имеют невероятный вкус", — делится она.
5 фруктов, которые всегда должны быть на столе:
Яблоки
Яблоки — это настоящая кладезь витамина C, клетчатки, калия и полифенолов. Они содержат как пребиотики, так и пробиотики, которые необходимы для здоровья кишечника, что напрямую влияет на работу мозга и иммунную функцию.
"Я всегда ем с кожурой, чтобы получить максимум клетчатки. Также обожаю добавлять ломтики яблок в салаты, запекать их или готовить домашнее яблочное пюре", — делится Митико.
Цитрусовые
Цитрусовые (апельсины, мандарины, лимоны, лаймы) богаты витаминами C, A, фолатом, калием и клетчаткой. Содержат флавоноиды и каротиноиды — антиоксиданты, защищающие клетки. Витамин C также способствует усвоению железа из растительной пищи.
Эксперт добавляет: "Ешьте целый фрукт, а не только сок. Сок не содержит клетчатки и может вызвать скачок сахара в крови. Также не выбрасывайте кожуру — в ней много фолатов, рибофлавина, тиамина и кальция. Использую цедру и сок для заправок, чая и выпечки".
Ягоды
Клубника, черника, малина, ежевика и ягоды годжи — низкокалорийные, да еще и насыщенные витаминами, клетчаткой и мощными антиоксидантами (антоцианами).
В частности, черника ценится за поддержку здоровья мозга и сердца, а ягоды годжи богаты бета-каротином, — помогают зрению.
хурма
Хурма — источник витаминов A и C, клетчатки, калия и полифенолов (танинов и флавоноидов). Исследования показали, что она помогает контролировать уровень холестерина и артериальное давление, а также поддерживает здоровье глаз и кожи.
"Моя мать поздней осенью вывешивала терпкую хурму сушиться. Мы ели её как закуску, использовали в японских сладостях или тушили с овощами. Я также люблю пить чай из листьев хурмы, который обладает противовоспалительными свойствами", — говорит Томиока.
Инжир
Инжир, который в Японии называют "плодом без цветка" (потому что цветок распускается внутри), богат клетчаткой, витаминами, минералами и фитоэстрогенами, важными для женского здоровья. Он также содержит фермент фицин, который помогает переваривать белки, и поэтому идеален как перекус после еды.
Специалист комментирует: "Я использую свежий и сушеный инжир в салатах, супах, десертах и джемах. Его сладость прекрасно сочетается с матчей или черным шоколадом".
