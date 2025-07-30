Эксперт по долголетию назвал продукты, которые нужно есть, чтобы "дожить до 120"

С 1989 года Вальтер Лонго посвящает свои исследования пониманию факторов, способствующих общему здоровью и долголетию. Около 20 лет назад он вернулся в Италию, где вырос, стремясь лучше изучить практики, которые помогли таким регионам, как Сардиния, стать домом для одних из самых долгоживущих людей в мире.

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Лонго является директором Лаборатории долголетия и рака в Институте молекулярной онкологии IFOM в Милане, Италия. Он также является директором Института долголетия Школы геронтологии Леонарда Дэвиса в Университете Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе. Об этом пишет CNBC.

"Я делаю все, что проповедую. Не знаю, удалось ли мне достичь цели] до конца, но я точно считаю, что стоит попробовать", — сказал Лонго.

Эксперт хотел бы дожить до 120 лет.

Вот ключевые четыре привычки, которые Лонго рекомендует своим пациентам для сохранения здоровья и долголетия, и которые он также практикует в собственной жизни:

1. Питайтесь преимущественно растительной пищей

"Я рекомендую то, что я называю диетой долголетия, которая включает много разных вещей", — говорит Лонго.

Речь об Окинавской и Средиземноморской диетах.

Чтобы придерживаться диеты долголетия Лонго, вам следует питаться так:

Преимущественно веганство.

Высокое потребление овощей и относительно низкое потребление фруктов.

Орехи.

Бобовые.

Цельнозерновые продукты.

Рыба три-четыре раза в неделю.

Если вам от 20 до 70 лет, эксперт говорит: "ни красному мясу, ни белому мясу, максимум два-три яйца в неделю, очень мало сыра [и] очень мало продуктов животного происхождения".

Исследования показывают, что питание в соответствии со Средиземноморской диетой может снизить вероятность развития таких заболеваний, как диабет 2 типа и сердечные заболевания.

Орехи стоит включить в свой рацион питания Фото: Freepik

2. Голодайте 12 часов в день

"Я рекомендовал 12 часов голодания ежедневно. Допустим, вы едите между 8:00 и 20:00 или с 7:00 до 19:00", — говорит Лонго.

Он также придерживается диеты, имитирующей голодание, которую разработали исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Диета предусматривает употребление продуктов "с высоким содержанием ненасыщенных жиров и низким содержанием калорий, белков и углеводов, и разработана для имитации эффектов голодания только на воде, при этом обеспечивая необходимые питательные вещества", согласно данным Школы геронтологии имени Леонарда Дэвиса при Университете Южной Калифорнии.

После пятидневного голодания стоит вернуться к своему обычному рациону в течение оставшегося месяца. Исследователи проверяли влияние диеты на участников, которые придерживались диеты, имитирующей голодание, каждые три-четыре месяца. Исследование 2024 года выявило связь между диетой, имитирующей голодание, и более низким риском рака, сердечных заболеваний и диабета у мышей.

Питание в соответствии со Средиземноморской диетой может снизить вероятность развития заболеваний Фото: Pexels

3. Уделяйте 150 минут физическим упражнениям в неделю и часто ходите пешком

Физические упражнения в течение не менее 150 минут в неделю (2 часа 30 минут) могут положительно повлиять на ваше общее здоровье.

Лонго добавляет, что по крайней мере 50 минут большей физической активности может привести к еще большей пользе для здоровья. Энергичные физические упражнения включают бег, пробежки или посещение занятий фитнесом.

"Кроме того, я добавляю час ходьбы в день. Поднимайтесь и спускайтесь по лестнице. Будьте активными в дополнение к 150 минутам", — говорит Лонго.

Занимайтесь физическими упражнениями Фото: Freepik

4. Отдавайте приоритет хорошему сну и психическому здоровью

"Очень важно хорошо спать", — говорит Лонго.

Хотя он отмечает, что медицина сна не является его сферой специализации, он отметил важность достаточного сна для общего самочувствия.

Некоторые практики, которые эксперты по сну рекомендуют для хорошего ночного отдыха:

Соблюдение одного и того же времени сна и пробуждения.

Разработка режима сна, который помогает вашему организму расслабиться.

Планирование дневного сна до 14:00 и ограничение его продолжительностью от 20 до 30 минут (если вы любите дремать).

Поддержание температуры в вашей спальне от 15 до 19 градусов ночью.

Засыпайте и просыпайтесь в одно и то же время Фото: Freepik

Чтобы оставаться позитивным, эксперт по счастью Артур К. Брукс предлагает относиться к своему счастью как к инвестиционному портфелю, приоритезируя четыре сферы: вера, семья, друзья и содержательная работа.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

На завтрак врач Саманта обычно ест яйца для получения белка, а затем небольшую миску фруктов с тыквенными семечками.

Некоторые овощи содержат больше природного сахара, чем другие. Диетолог поделилась, какие овощи наименее сладкие, чтобы лучше контролировать уровень сахара в крови.

Кроме того, диетолог советует добавить в свой рацион продукты с высоким содержанием клетчатки.