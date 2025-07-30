Експерт з довголіття назвав продукти, які потрібно їсти, щоб "дожити до 120"

З 1989 року Вальтер Лонго присвячує свої дослідження розумінню факторів, що сприяють загальному здоров'ю та довголіттю. Близько 20 років тому він повернувся до Італії, де виріс, прагнучи краще вивчити практики, які допомогли таким регіонам, як Сардинія, стати домівкою для одних з найдовгоживучіших людей у світі.

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Лонго є директором Лабораторії довголіття та раку в Інституті молекулярної онкології IFOM у Мілані, Італія. Він також є директором Інституту довголіття Школи геронтології Леонарда Девіса в Університеті Південної Каліфорнії в Лос-Анджелесі. Про це пише CNBC.

"Я роблю все, що проповідую. Не знаю, чи [вдалося мені досягти мети] до кінця, але я точно вважаю, що варто спробувати", — сказав Лонго.

Експерт хотів би дожити до 120 років.

Ось ключові чотири звички, які Лонго рекомендує своїм пацієнтам для збереження здоров'я та довголіття, і які він також практикує у власному житті:

1. Харчуйтеся переважно рослинною їжею

"Я рекомендую те, що я називаю дієтою довголіття, яка включає багато різних речей", — каже Лонго.

Мова про Окінавську та Середземноморську дієти.

Щоб дотримуватися дієти довголіття Лонго, вам слід харчуватися так:

Переважно веганство.

Високе споживання овочів та відносно низьке споживання фруктів.

Горіхи.

Бобові.

Цільнозернові продукти.

Риба три-чотири рази на тиждень.

Якщо вам від 20 до 70 років, експерт каже: "ні червоному м’ясу, ні білому м’ясу, максимум два-три яйця на тиждень, дуже мало сиру [і] дуже мало продуктів тваринного походження".

Дослідження показують, що харчування відповідно до Середземноморської дієти може знизити ймовірність розвитку таких захворювань, як діабет 2 типу та серцеві захворювання.

Горіхи варто включити до свого раціону Фото: Freepik

2. Голодуйте 12 годин на день

"Я рекомендував 12 годин голодування щодня. Припустимо, ви їсте між 8:00 та 20:00 або з 7:00 до 19:00", — каже Лонго.

Він також дотримується дієти, що імітує голодування, яку розробили дослідники з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі. Дієта передбачає вживання продуктів "з високим вмістом ненасичених жирів і низьким вмістом калорій, білків і вуглеводів, і розроблена для імітації ефектів голодування лише на воді, водночас забезпечуючи необхідні поживні речовини", згідно з даними Школи геронтології імені Леонарда Девіса при Університеті Південної Каліфорнії.

Після п'ятиденного голодування варто повернутися до свого звичайного раціону протягом решти місяця. Дослідники перевіряли вплив дієти на учасників, які дотримувалися дієти, що імітує голодування, кожні три-чотири місяці. Дослідження 2024 року виявило зв'язок між дієтою, що імітує голодування, та нижчим ризиком раку, серцевих захворювань та діабету у мишей.

Харчування відповідно до Середземноморської дієти може знизити ймовірність розвитку захворювань Фото: Pexels

3. Приділяйте 150 хвилин фізичним вправам на тиждень і часто ходіть пішки

Фізичні вправи протягом щонайменше 150 хвилин на тиждень (2 години 30 хвилин) можуть позитивно вплинути на ваше загальне здоров'я.

Лонго додає, що принаймні 50 хвилин більшої фізичної активності може призвести до ще більшої користі для здоров'я. Енергійні фізичні вправи включають біг, пробіжки або відвідування занять фітнесу.

"Крім того, я додаю годину ходьби на день. Піднімайтеся та спускайтеся сходами. Будьте активними на додачу до 150 хвилин", — каже Лонго.

Займайтеся фізичними вправами Фото: Freepik

4. Надавайте пріоритет гарному сну та психічному здоров'ю

"Дуже важливо добре спати", — каже Лонго.

Хоча він зазначає, що медицина сну не є його сферою спеціалізації, він наголосив на важливості достатнього сну для загального самопочуття.

Деякі практики, які експерти зі сну рекомендують для гарного нічного відпочинку:

Дотримання одного й того ж часу сну та пробудження.

Розробка режиму сну, який допомагає вашому організму розслабитися.

Планування денного сну до 14:00 та обмеження його тривалістю від 20 до 30 хвилин (якщо ви любите дрімати).

Підтримка температури у вашій спальні від 15 до 19 градусів вночі.

Засинайте та просинайтеся в один і той самий час Фото: Freepik

Щоб залишатися позитивним, експерт зі щастя Артур К. Брукс пропонує ставитися до свого щастя як до інвестиційного портфеля, пріоритезуючи чотири сфери: віра, сім'я, друзі та змістовна робота.

Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

На сніданок лікарка Саманта зазвичай їсть яйця для отримання білка, а потім невелику миску фруктів з гарбузовим насінням.

Деякі овочі містять більше природного цукру, ніж інші. Дієтологиня поділилась, які овочі найменш солодкі, щоб краще контролювати рівень цукру в крові.

Крім того, дієтолог радить додати до свого раціону продукти з високим вмістом клітковини.