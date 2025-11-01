"Все, чого душа бажає": чоловік показав, що можна знайти на смітниках у Данії (відео)
Емігрант, який називає себе Богданом Странним, розповів про цікаві знахідки у баках для сміття поблизу продуктових магазинів у Данії. Як з’ясувалось, там можна знайти цілий асортимент товарів.
Богдан показав речі, які можна знайти біля супермаркетів та магазинів у Копенгагені — столиці Данії. Блогер перевірив сміттєві баки, де лежить асортимент продуктів, зокрема хліб, десерти, фрукти, овочі, м'ясо, молочні продукти. Фокус звернув увагу на його розповідь.
"Єдине, що з цього було зіпсовано — це м'ясо і піца, а в іншому перфекто", — зазначив він в описі до свого ролика.
Далі він показує гори продуктів, винесених з супермаркетів, і стверджує, що майже все це можна їсти. Більшість їжі не зіпсована, хоча трапляються винятки.
"Коротше, щоб ви собі уявляли рівень того, що викидають у Європі. Ну гаразд там м'ясо — ок, їсти ніхто не буде. Але от булка, типу, нормально. Можна хліб взяти більш-менш нормальний. Є ось морква, піца, купа всього. Коротше, якщо з розумом до цього ставитися, перебрати щось, виноград, шніцель… Якщо поритися, можна знайти щось нормальне", — коментує чоловік.
Глядачі у коментарях почали ділитися власними думками.
- "Де цей бак? Я переїжджаю в нього жити!";
- "Скільки людей голодує, а вони викидають… Де людяність? Це все можна просто віддати людям";
- "Моє виховання не дозволяє мені їсти зі смітника. Піду працювати за 5 копійок, але зі смітника не візьму. Такий мій характер. І мені соромно за людей, таких як ти, але це твій вибір";
- "Шкода, що продукти псуються, напевно є ті, кому б вони дуже знадобилися";
- "Все, чого душа бажає";
- "Це, звичайно, жахливо. Десь люди голодують, а десь їжу викидають! Хоча, наприклад, у нас в Латвії такого немає, навіть у магазинах і кафе вже до вечора, наприклад, булочок вже зовсім мало, спеціально не печуть у великих кількостях, щоб не викидати".
Це відео зібрало майже мільйон переглядів, 17 тисяч вподобайок, багато коментарів, репостів та інших реакцій.
