"Все, чого душа бажає": чоловік показав, що можна знайти на смітниках у Данії (відео)

Емігрант, який називає себе Богданом Странним, розповів про цікаві знахідки у баках для сміття поблизу продуктових магазинів у Данії. Як з’ясувалось, там можна знайти цілий асортимент товарів.

Богдан показав речі, які можна знайти біля супермаркетів та магазинів у Копенгагені — столиці Данії. Блогер перевірив сміттєві баки, де лежить асортимент продуктів, зокрема хліб, десерти, фрукти, овочі, м'ясо, молочні продукти. Фокус звернув увагу на його розповідь.

"Єдине, що з цього було зіпсовано — це м'ясо і піца, а в іншому перфекто", — зазначив він в описі до свого ролика.

Далі він показує гори продуктів, винесених з супермаркетів, і стверджує, що майже все це можна їсти. Більшість їжі не зіпсована, хоча трапляються винятки.

Чоловік показав, що можна знайти на смітниках у Данії

"Коротше, щоб ви собі уявляли рівень того, що викидають у Європі. Ну гаразд там м'ясо — ок, їсти ніхто не буде. Але от булка, типу, нормально. Можна хліб взяти більш-менш нормальний. Є ось морква, піца, купа всього. Коротше, якщо з розумом до цього ставитися, перебрати щось, виноград, шніцель… Якщо поритися, можна знайти щось нормальне", — коментує чоловік.

Відео дня

Богдан знайшов багато продуктів Фото: TikTok

Глядачі у коментарях почали ділитися власними думками.

"Де цей бак? Я переїжджаю в нього жити!";

"Скільки людей голодує, а вони викидають… Де людяність? Це все можна просто віддати людям";

"Моє виховання не дозволяє мені їсти зі смітника. Піду працювати за 5 копійок, але зі смітника не візьму. Такий мій характер. І мені соромно за людей, таких як ти, але це твій вибір";

Коментарі глядачів Фото: TikTok

"Шкода, що продукти псуються, напевно є ті, кому б вони дуже знадобилися";

"Все, чого душа бажає";

"Це, звичайно, жахливо. Десь люди голодують, а десь їжу викидають! Хоча, наприклад, у нас в Латвії такого немає, навіть у магазинах і кафе вже до вечора, наприклад, булочок вже зовсім мало, спеціально не печуть у великих кількостях, щоб не викидати".

Це відео зібрало майже мільйон переглядів, 17 тисяч вподобайок, багато коментарів, репостів та інших реакцій.

Більше історій

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Ірина Федорович, яка разом з сином живе в Іспанії, завела свій блог у соціальних мережах, де ділиться досвідом переїзду. Жінка оцінює умови проживання, вартість продуктів, оренди житла, а також загальну атмосферу в країні.

Українська біженка Валерія, яка нині проживає у Швейцарії, розповіла про те, що її найбільше зацікавило в цій країні. Своїм досвідом дівчина поділилась у блозі.

Учасниця відомого в Україні шоу "Супермама" показала, в яких реаліях живуть українські біженці. Жінка не приховувала своїх емоцій на камеру й відверто розповіла про пережите.