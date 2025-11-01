"Все, чего душа желает": мужчина показал, что можно найти на свалках в Дании (видео)

Эмигрант, который называет себя Богданом Странным, рассказал об интересных находках в баках для мусора вблизи продуктовых магазинов в Дании. Как выяснилось, там можно найти целый ассортимент товаров.

Богдан показал вещи, которые можно найти возле супермаркетов и магазинов в Копенгагене — столице Дании. Блогер проверил мусорные баки, где лежит ассортимент продуктов, в частности хлеб, десерты, фрукты, овощи, мясо, молочные продукты. Фокус обратил внимание на его рассказ.

"Единственное, что из этого было испорчено — это мясо и пицца, а в остальном перфекто", — отметил он в описании к своему ролику.

Далее он показывает горы продуктов, вынесенных из супермаркетов, и утверждает, что почти все это можно есть. Большая часть еды не испорчена, хотя случаются исключения.

Мужчина показал, что можно найти на свалках в Дании

"Короче, чтобы вы себе представляли уровень того, что выбрасывают в Европе. Ну ладно там мясо — ок, есть никто не будет. Но вот булка, типа, нормально. Можно хлеб взять более-менее нормальный. Есть вот морковь, пицца, куча всего. Короче, если с умом к этому относиться, перебрать что-то, виноград, шницель... Если порыться, можно найти что-то нормальное", — комментирует мужчина.

Відео дня

Богдан нашел много продуктов Фото: TikTok

Зрители в комментариях начали делиться собственными мнениями.

"Где этот бак? Я переезжаю в него жить!";

"Сколько людей голодает, а они выбрасывают... Где человечность? Это все можно просто отдать людям";

"Мое воспитание не позволяет мне есть с помойки. Пойду работать за 5 копеек, но со свалки не возьму. Такой мой характер. И мне стыдно за людей, таких как ты, но это твой выбор";

Комментарии зрителей Фото: TikTok

"Жаль, что продукты портятся, наверняка есть те, кому бы они очень пригодились";

"Все, чего душа желает";

"Это, конечно, ужасно. Где-то люди голодают, а где-то еду выбрасывают! Хотя, например, у нас в Латвии такого нет, даже в магазинах и кафе уже к вечеру, например, булочек уже совсем мало, специально не пекут в больших количествах, чтобы не выбрасывать".

Это видео собрало почти миллион просмотров, 17 тысяч лайков, много комментариев, репостов и других реакций.

