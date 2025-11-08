"Как на похороны": украинец показал содержимое новогодних подарков для детей (фото)

Украинец сделал распаковку новогодних подарков для детей от известного бренда. Он сравнил самый дорогой и самый дешевый варианты.

Мужчина показал на камеру содержимое пакетов. В своем TikTok он поделился мыслями относительно наполнения новогодних подарков для детей.

Украинец показал содержимое новогодних подарков для детей

Самый дешевый подарок

"По классике взял самый дорогой подарок и самый дешевый. Ну, с него и начнем", — сказал автор ролика.

Стоит он 107,65 грн, а весит 274 грамма.

"Конечно, здесь не супер-вау-лакшери набор, но в целом", — прокомментировал мужчина.

Всего в пакете были чупа-чупсы, три вафельные конфеты, четыре конфеты с орехами, с нугой, четыре желейные, "Ромашки" и "Красный мак" и другие.

В целом в самом дешевом подарке была 21 конфета.

Что было в самом дорогом

"Посмотрим, соответствует ли его стоимость тому, что спрятано внутри", — сказал автор видео.

Подарок в форме кормушки для птиц весит 918 грамм. Стоит 449,75 грн.

В пакете были желейные мишки, "Ромашки" и "Маки", шоколадная фигурка Санта-Клауса, куча желейок, четыре чупа-чупса, вафельные батончики и тому подобное.

Содержимое самого дорогого пакета Фото: TikTok

В комментариях украинцы отреагировали на содержимое подарков:

"Извините, но по 2 конфеты... как на похороны".

"107 грн на такой пакет норма? Самые дешевые раньше были максимум по 60".

"Пусть идет лесом со своими подарками, я возьму конфеты на вес и мне пожалуй дешевле обойдется".

"Сколько я спал, что уже в ноябре продают новогодние подарки".

