Комендантский час на Новый год и Рождество: отменят ли в Украине ограничения на праздники
В большинстве регионов Украины с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года в ночное время действует комендантский час. Рождество и Новый год также обычно не является исключением.
На вопрос о комендантском часе на Новый год и Рождество в столице ответили в Киевской городской военной администрации ответили в комментарии "РБК-Украина". Фокус собрал информацию по ограничениям для других регионов Украины.
Комендантский час на Новый год и Рождество в Киеве на Новый год и Рождество
В столице комендантский час ночью 25 декабря и 1 января сокращать не планируют. В КГВА рассказали на запрос журналистов, что этот вопрос не поднимался и не подавался на рассмотрение на заседании Совета обороны города.
В администрации отметили, что угрозы российских атак остаются актуальными, поэтому ослабление ограничений несет риски, а потенциальная опасность для киевлян выше важности празднований.
Также не будет изменений в работе киевского общественного транспорта.
Совет обороны города Киева при этом рекомендовал местным властям не проводить массовые мероприятия во время празднования Рождества и Нового года-2026.
Комендантский час на зимние праздники 2026 в других регионах
Информации об отмене или сокращении ограничений 25 декабря и 1 января в других областях Украины на момент публикации новости нет.
В ответе на запрос медиа "Информатор Ивано-Франковск" Ивано-Франковская областная военная администрация отметила, что планы или решения по комендантскому состоянию на 9 декабря отсутствовали. Ограничения на праздники будут продолжаться как обычно, с 0:00 до 5:00.
В других регионах, если местные власти не примут других решений, комендантский час на Рождество и Новый год также будет применяться в обычное время.
Комендантская в областях Украины по состоянию на июль 2025 года:
- Львовская: 00:00 — 05:00;
- Одесская: 00:00 — 05:00;
- Харьковская: 23:00 — 05:00;
- Днепропетровская: 00:00 — 05:00 (кроме Никопольского района: 23:00 — 04:00, и Синельниковского района: 22:00 — 05:00);
- Винницкая область: 00:00 — 05:00;
- Волынская область: 00:00 — 05:00;
- Житомирская область: 00:00 — 05:00;
- Запорожская: 21:00 — 5:00 (кроме Запорожья и Запорожского района: 23:00 — 05:00);
- Кировоградская область: 00:00 — 04:00;
- Николаевская область: 00:00 — 05:00 (кроме Очакова — 23:00 — 05:00);
- Полтавская область: 00:00 — 04:00;
- Ровенская область: 00:00 — 05:00;
- Тернопольская область: 00:00 — 05:00;
- Хмельницкая область: 00:00 — 05:00;
- Черновицкая область: 00:00 — 04:00;
- Черкасская область: 00:00 — 04:00;
- Сумская область: 23:00 — 05:00;
- Черниговская область: 00:00 — 04:00;
- Херсонская область: 20:00 — 06:00;
- Донецкая область: 21:00 — 05:00;
- Луганская область: 21:00 — 05:00.
Где комендантского часа на Новый год и Рождество не будет
Единственным регионом Украины, где нет комендантского часа ночью, является Закарпатская область. На Закарпатье и в Ужгороде комендантский не устанавливали с начала полномасштабного вторжения. Если местные власти не решит установить ограничения на зимние праздники, вероятно, здесь в рождественскую и новогоднюю ночь можно будет передвигаться по улицам беспрепятственно.
Напомним, 5 декабря в Киеве засияли огни главной елки страны на Софийской площади. Стиль дерева высотой 16 метров сформирован на основе фресок Софии Киевской. Елку украшают более 4,5 тысячи игрушек.
3 декабря в Киеве стартовала продажа новогодних елок. Ярмарки с праздничными деревьями будут работать до 31 декабря включительно.