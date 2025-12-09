Комендантский час на Новый год и Рождество: отменят ли в Украине ограничения на праздники

В большинстве регионов Украины с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года в ночное время действует комендантский час. Рождество и Новый год также обычно не является исключением.

На вопрос о комендантском часе на Новый год и Рождество в столице ответили в Киевской городской военной администрации ответили в комментарии "РБК-Украина". Фокус собрал информацию по ограничениям для других регионов Украины.

Комендантский час на Новый год и Рождество в Киеве на Новый год и Рождество

В столице комендантский час ночью 25 декабря и 1 января сокращать не планируют. В КГВА рассказали на запрос журналистов, что этот вопрос не поднимался и не подавался на рассмотрение на заседании Совета обороны города.

В администрации отметили, что угрозы российских атак остаются актуальными, поэтому ослабление ограничений несет риски, а потенциальная опасность для киевлян выше важности празднований.

Также не будет изменений в работе киевского общественного транспорта.

Совет обороны города Киева при этом рекомендовал местным властям не проводить массовые мероприятия во время празднования Рождества и Нового года-2026.

Комендантский час на зимние праздники 2026 в других регионах

Информации об отмене или сокращении ограничений 25 декабря и 1 января в других областях Украины на момент публикации новости нет.

В ответе на запрос медиа "Информатор Ивано-Франковск" Ивано-Франковская областная военная администрация отметила, что планы или решения по комендантскому состоянию на 9 декабря отсутствовали. Ограничения на праздники будут продолжаться как обычно, с 0:00 до 5:00.

В других регионах, если местные власти не примут других решений, комендантский час на Рождество и Новый год также будет применяться в обычное время.

Комендантская в областях Украины по состоянию на июль 2025 года:

Львовская: 00:00 — 05:00;

Одесская: 00:00 — 05:00;

Харьковская: 23:00 — 05:00;

Днепропетровская: 00:00 — 05:00 (кроме Никопольского района: 23:00 — 04:00, и Синельниковского района: 22:00 — 05:00);

Винницкая область: 00:00 — 05:00;

Волынская область: 00:00 — 05:00;

Житомирская область: 00:00 — 05:00;

Запорожская: 21:00 — 5:00 (кроме Запорожья и Запорожского района: 23:00 — 05:00);

Кировоградская область: 00:00 — 04:00;

Николаевская область: 00:00 — 05:00 (кроме Очакова — 23:00 — 05:00);

Полтавская область: 00:00 — 04:00;

Ровенская область: 00:00 — 05:00;

Тернопольская область: 00:00 — 05:00;

Хмельницкая область: 00:00 — 05:00;

Черновицкая область: 00:00 — 04:00;

Черкасская область: 00:00 — 04:00;

Сумская область: 23:00 — 05:00;

Черниговская область: 00:00 — 04:00;

Херсонская область: 20:00 — 06:00;

Донецкая область: 21:00 — 05:00;

Луганская область: 21:00 — 05:00.

Где комендантского часа на Новый год и Рождество не будет

Единственным регионом Украины, где нет комендантского часа ночью, является Закарпатская область. На Закарпатье и в Ужгороде комендантский не устанавливали с начала полномасштабного вторжения. Если местные власти не решит установить ограничения на зимние праздники, вероятно, здесь в рождественскую и новогоднюю ночь можно будет передвигаться по улицам беспрепятственно.

Напомним, 5 декабря в Киеве засияли огни главной елки страны на Софийской площади. Стиль дерева высотой 16 метров сформирован на основе фресок Софии Киевской. Елку украшают более 4,5 тысячи игрушек.

3 декабря в Киеве стартовала продажа новогодних елок. Ярмарки с праздничными деревьями будут работать до 31 декабря включительно.