В Киеве стартовала продажа новогодних елок: где купить и сколько стоит
С 3 декабря в Киеве официально заработали ярмарки по продаже хвойных деревьев. В столице их действует более сотни.
Приобрести елку можно будет до 31 декабря включительно, сообщили в Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА.
Как купить легальную елочку: на что обратить внимание
- Наличие идентификационной этикетки или бирки со штрих-кодом (проверка на open.ukrforest.com);
- Наличие товарно-транспортной накладной и накладной из лесничества.
Эти документы гарантируют законное происхождение дерева.
Как выглядят официальные ярмарки хвойных деревьев:
- Территория, обустроенная должным образом.
- Наличие у продавца полного пакета документов (договор с организатором ярмарки и схема ее проведения).
- Каждое дерево имеет уникальную идентификационную бирку.
Адреса ярмарок власти обнародовали на своих страницах в сети.
В мэрии рассказали, что елки на ярмарки привозят из лесхозов Волынской, Полтавской, Закарпатской, Черниговской областей, а также Польши и Дании.
Цены на хвойные деревья в Киеве:
- сосна — от 500 грн;
- елка (Польша) — от 750 грн;
- елка (Дания) — от 2500 грн.
Композиции из веток:
- 30 см — 250 грн;
- 60 см — 400 грн;
- 1 м — 550 грн;
- сосна 1 м — 650 грн.
Киевлян просят покупать елочки только на официальных ярмарках, а не платить за деревья продавцам-нелегалам.
Что касается общей ситуации с елками и ценами на них по Украине, то ГП "Леса Украины" уже начало продажу деревьев.
Цены на новогодние хвойные деревья социальные и по сравнению с прошлым годом почти не изменились и составляют от 210 до 250 грн. Ель/пихта обойдется от 240-280 грн.
