В Киеве стартовала продажа новогодних елок: где купить и сколько стоит

С 3 декабря в Киеве официально заработали ярмарки по продаже хвойных деревьев. В столице их действует более сотни.

Приобрести елку можно будет до 31 декабря включительно, сообщили в Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА.

Как купить легальную елочку: на что обратить внимание

Наличие идентификационной этикетки или бирки со штрих-кодом (проверка на open.ukrforest.com);

Наличие товарно-транспортной накладной и накладной из лесничества.

Эти документы гарантируют законное происхождение дерева.

Как выглядят официальные ярмарки хвойных деревьев:

Территория, обустроенная должным образом.

Наличие у продавца полного пакета документов (договор с организатором ярмарки и схема ее проведения).

Каждое дерево имеет уникальную идентификационную бирку.

Адреса ярмарок власти обнародовали на своих страницах в сети.

Відео дня

В мэрии рассказали, что елки на ярмарки привозят из лесхозов Волынской, Полтавской, Закарпатской, Черниговской областей, а также Польши и Дании.

Цены на хвойные деревья в Киеве:

сосна — от 500 грн;

елка (Польша) — от 750 грн;

елка (Дания) — от 2500 грн.

Композиции из веток:

30 см — 250 грн;

60 см — 400 грн;

1 м — 550 грн;

сосна 1 м — 650 грн.

Киевлян просят покупать елочки только на официальных ярмарках, а не платить за деревья продавцам-нелегалам.

Что касается общей ситуации с елками и ценами на них по Украине, то ГП "Леса Украины" уже начало продажу деревьев.

Цены на новогодние хвойные деревья социальные и по сравнению с прошлым годом почти не изменились и составляют от 210 до 250 грн. Ель/пихта обойдется от 240-280 грн.

Напомним, какой будет главная елка Украины в этом году.

Ранее сообщалось, что на новогодней ели может обитать множество жутких насекомых.