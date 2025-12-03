Поддержите нас UA
В Киеве стартовала продажа новогодних елок: где купить и сколько стоит

В Киеве заработали елочые ярмарки
Стоимость новогодней елочки может достигать в этом году 7500 грн | Фото: КГГА

С 3 декабря в Киеве официально заработали ярмарки по продаже хвойных деревьев. В столице их действует более сотни.

Приобрести елку можно будет до 31 декабря включительно, сообщили в Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА.

Как купить легальную елочку: на что обратить внимание

  • Наличие идентификационной этикетки или бирки со штрих-кодом (проверка на open.ukrforest.com);
  • Наличие товарно-транспортной накладной и накладной из лесничества.

Эти документы гарантируют законное происхождение дерева.

Как выглядят официальные ярмарки хвойных деревьев:

  • Территория, обустроенная должным образом.
  • Наличие у продавца полного пакета документов (договор с организатором ярмарки и схема ее проведения).
  • Каждое дерево имеет уникальную идентификационную бирку.

Адреса ярмарок власти обнародовали на своих страницах в сети.

В мэрии рассказали, что елки на ярмарки привозят из лесхозов Волынской, Полтавской, Закарпатской, Черниговской областей, а также Польши и Дании.

Цены на хвойные деревья в Киеве:

  • сосна — от 500 грн;
  • елка (Польша) — от 750 грн;
  • елка (Дания) — от 2500 грн.

Композиции из веток:

  • 30 см — 250 грн;
  • 60 см — 400 грн;
  • 1 м — 550 грн;
  • сосна 1 м — 650 грн.

Киевлян просят покупать елочки только на официальных ярмарках, а не платить за деревья продавцам-нелегалам.

Что касается общей ситуации с елками и ценами на них по Украине, то ГП "Леса Украины" уже начало продажу деревьев.

Цены на новогодние хвойные деревья социальные и по сравнению с прошлым годом почти не изменились и составляют от 210 до 250 грн. Ель/пихта обойдется от 240-280 грн.

Напомним, какой будет главная елка Украины в этом году.

Ранее сообщалось, что на новогодней ели может обитать множество жутких насекомых.