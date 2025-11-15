Главная елка Украины: чем ее украсят, и кто может в этом поучаствовать

Главную елку страны, которую установят на Софийской площади, украсят 10,5 тыс игрушек, а поучаствовать в этом может каждый желающий.

В целом для создания елочки используют 4,5 тыс веток, а игрушки будут иметь вид матовых разноцветных шаров. Соответствующие фото показал Telegram-канал "Киев 24".

Ранее стало известно, что все расходы, связанные с обустройством и содержанием рождественско-новогодней локации, покроют частные меценаты.

Президент компании Folk Ukraine, основатель Добропарка Игорь Добруцкий рассказал в эфире Киев24, что в этом году главная елка страны будет высотой 16 метров.

"Мы хотим, чтобы елка была душевной. отвечала тому внутреннему состоянию, которое сейчас и у меня, и у других людей, и чтобы она гармонировала с Софийской площадью", – отметил он.

Відео дня

По его словам, все желающие украшать елку должный прийти на Софийскую площадь с 25 по 30 ноября, где им дадут корзинку с игрушками, гирлянды, веточки.

"Вы расправляете, и дальше всем этим с вашей энергией мы украшаем елочку, пока не украсим ее. А сверху установим рождественскую звезду, которую зажжем 6 декабря, в День святого Николая. Такой вот приблизительный сценарий", – поделился Добруцкий.

Кроме елки, на площади появятся небольшой каток и несколько домиков для реализации кондитерских изделий и горячих напитков.

Локация заработает 6 декабря, в День святого Николая.

Киевлян также предупредили, что отдельных массовых мероприятий на Софийской площади проводить не будут.

Напомним, 28 августа стало известно, что Кабинет министров Украины обязал массовые и торжественные мероприятия в областях согласовывать с военным руководством, а в Киеве — с Генеральным штабом ВСУ.

Также сообщалось, кому и почему могут отказать в разрешении на проведение массовых мероприятий.