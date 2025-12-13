Накрываем стол на Рождество: 12 рецептов простых, но вкусных блюд

Рождество — это время уюта, семейного тепла и ароматных блюд, которые собирают семью за одним столом. Не обязательно тратить часы на кухне, чтобы создать праздничное настроение: достаточно нескольких простых, но по-настоящему вкусных шедевров.

Фокус подготовил список 12 постных блюд, который поможет накрыть праздничный стол на Сочельник быстро и со вкусом.

1. Кутья

Ингредиенты: пшеница, мак, мед, изюм, орехи.

Для приготовления кутьи сначала отварите пшеницу до мягкости. Мак залейте горячей водой, перетрите до появления "макового молочка". Смешайте пшеницу с маком, добавьте изюм и измельченные орехи. Заправьте все медом и хорошо перемешайте.

2. Узвар

Ингредиенты: сушеные яблоки, груши, чернослив, мед.

Промойте сушеные яблоки, груши и чернослив, залейте водой и доведите до кипения. Варите примерно полчаса, после чего снимите с огня и дайте настояться. Когда узвар остынет, подсластите его медом.

Відео дня

3. Постные голубцы с рисом и овощами

Ингредиенты: капустные листья, рис, морковь, лук, паста томатная.

Сварите рис до полуготовности. Отдельно поджарьте лук и морковь, смешайте их с рисом — это будет начинка. Листья капусты осторожно разделите, положите в каждый начинку и заверните. Голубцы сложите в кастрюлю, залейте томатным соусом с водой и тушите до готовности.

4. Вареники с картошкой

Ингредиенты: тесто на воде, картофель, лук, масло.

Замесите эластичное тесто на воде и дайте ему "отдохнуть". Картофель отварите и разомните, добавьте поджаренный лук — это будет начинка. Раскатайте тесто, сформируйте вареники и отварите их, пока не всплывут на поверхность.

5. Постный борщ

Ингредиенты: свекла, капуста, морковь, картофель, фасоль, томат.

Фасоль отварите отдельно, тогда добавьте картофель. На сковороде приготовьте зажарку из свеклы, моркови, лука и томата. Переложите зажарку в кастрюлю, добавьте капусту и варите до готовности всех овощей. В конце приправьте чесноком и зеленью.

6. Печеная рыба (сельдь или скумбрия)

Ингредиенты: рыба, лимон, лук, перец, соль.

Рыбу зачистите и сделайте несколько надрезов на тушке. Посолите, поперчите и сбрызните соком лимона. Добавьте кольца лука и выложите в форму для запекания. Запекайте до золотистой корочки.

7. Грибная похлебка

Ингредиенты: сушеные грибы, картофель, морковь, лук.

Сушеные грибы замочите, затем сварите в чистой воде. Добавьте порезанный картофель и морковь, а поджаренный лук — в конце варки. Уха готова, когда мягкими становятся и грибы, и картофель.

8. Постный винегрет

Ингредиенты: свекла, картофель, морковь, квашеные огурцы, горошек, масло.

Свеклу, картофель и морковь сварите в мундире, остудите и нарежьте кубиками. Добавьте нарезанные квашеные огурцы и зеленый горошек. Заправьте салат растительным маслом и легко перемешайте.

9. Тушеная фасоль с овощами

Ингредиенты: фасоль, морковь, лук, перец, томат.

Отварите фасоль до мягкости. Отдельно поджарьте измельченные морковь, лук и перец, добавьте томатную пасту. Переложите овощную основу к фасоли и тушите несколько минут, чтобы вкусы соединились.

10. Постный запеченный картофель с чесноком

Ингредиенты: картофель, чеснок, масло, травы.

Картофель нарежьте дольками и смешайте с маслом, солью, травами и измельченным чесноком. Выложите на противень и запекайте до румяной корочки — блюдо получается ароматным и очень простым.

11. Маринованные грибы

Ингредиенты: грибы, уксус, лавровый лист, чеснок, перец горошком.

Грибы отварите, слейте воду и приготовьте маринад: вода, уксус, соль, перец и лавровый лист. Добавьте порезанный чеснок, залейте грибы маринадом и оставьте настаиваться несколько часов.

12. Салат с квашеной капустой

Ингредиенты: квашеная капуста, морковь, лук, масло.

Мелко нарежьте лук и натрите морковь. Смешайте их с квашеной капустой и заправьте растительным маслом. Это легкое и освежающее блюдо, которое дополняет праздничный стол.

Напомним, ранее Фокус писал:

Сколько будут стоить украинцам 12 традиционных блюд на Сочельник.

Отменят ли комендантский час в Украине на праздники.

Кроме того, Фокус писал церковный календарь на декабрь 2025 года.