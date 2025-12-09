Рождественский стол-2025: сколько будут стоить украинцам 12 традиционных блюд на Сочельник

Украинцы уже четвертый год подряд будут праздновать Рождество в условиях полномасштабной войны, но в семьях традиционно готовят 12 блюд на Сочельник. Ученые Института аграрной экономики подсчитали, что по состоянию на начало декабря это меню стоит менее 1,5 тысячи гривен.

Для расчета аналитики использовали данные Министерства финансов на основе мониторинга цен в супермаркетах Auchan, Megamarket, Metro, Novus по состоянию на 4 декабря. Тем, кто несмотря на войну будет готовить ужин из 12 традиционных блюд 24 декабря, придется потратить примерно 1374 гривны. Об этом сообщил директор научного центра, академик НААН Юрий Лупенко.

Цены на праздничный ужин сейчас такие:

кутья — 213,37 гривны за 950 граммов продуктов;

узвар — 118 гривен из расчета 600 граммов сухофруктов на 2 литра воды;

жареная рыба — 346,02 гривны, если брать 2-килограммового живого карпа;

постный борщ с фасолью — 107,79 гривны за 2,535 килограмма продуктов на 2 литра воды;

салат "Винегрет" — 49,77 гривны за 1,73 килограмма продуктов;

постные вареники с картофелем — 32,83 гривны за 1,51 килограмма продуктов;

постные вареники с капустой — 32,03 гривны за 1,481 килограмма продуктов;

постные вареники с вишней — 87,83 гривны за 810 граммов продуктов;

тушеная капуста — 70,78 гривны за 2,239 килограмма продуктов;

жареный картофель — 26,08 гривны, если готовить килограмм;

соленья — 96,75 гривны за 500 граммов квашеной капусты и 53,70 гривны за 400 граммов соленых бочковых огурцов;

свежие овощи — 66,72 гривны за огурцы и 71,90 гривны за помидоры, если брать по полкило.

Самым дорогим блюдом на столе получается жареная рыба, также в топ лидеров по высокой цене вошли кутья и узвар. Самыми дешевыми являются жареная картошка, вареники с картофелем и капустой — даже 500 граммов свежих или соленых огурцов стоят больше. Общая стоимость составляет 1374 гривен — практически на уровне прошлогоднего показателя в 1365 гривен.

"Данная ценовая ситуация объясняется тем, что цены на овощи борщевого набора — картофель, морковь, капуста, свекла и лук — за последний год снизились более чем вдвое в результате их рекордного урожая в 2025 году. Наибольшее же подорожание относительно предыдущего года в рождественском меню испытали такие продукты: масло (+26,7 %), вишня замороженная (+25,7 %), бочковые огурцы (+25,2 %), фасоль белая сухая (+18,3 %), мука (+17,5 %), карп живой (+12,6 %) и помидоры свежие (+12,5 %)", — передали в Институте аграрной экономики.

Напомним, в прошлом году также самым дорогим блюдом на Сочельник была жареная рыба. Разница между стоимостью ужина из 12 блюд в 2024 и 2023 году составляла 395 гривен.

Фокус разобрался, планируются ли изменения в комендантском часе на Рождество и Новый год. Ограничений совсем не будет только в регионе, где они и не были введены — на Закарпатье и в Ужгороде.