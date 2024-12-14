Рождественский стол-2024: сколько придется заплатить за 12 традиционных праздничных блюд

Для Рождественского ужина готовят 12 традиционных блюд. Праздничный стол обойдется украинцам в 1365 гривен, что на 395 гривен дороже, чем в прошлом году.

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В Украине продолжается полномасштабная война с Россией, из-за чего в стране постоянно растут цены на продукты. Но несмотря на это, украинцы уже третий год подряд будут отмечать Рождество в условиях военного положения, отмечают в Институте аграрной экономики, ученые которого посчитали стоимость рождественского стола по средним ценам супермаркетов по состоянию на начало декабря.

По подсчетам, рождественское меню из традиционных блюд, то есть кутья и узвар, жареная рыба, винегрет, вареники, тушеная капуста, борщ постный с фасолью, жареный картофель и овощи, обойдутся в расчете на среднестатистическую семью около 1365 грн.

По расчетам ученых, пшеничная кутья — 950 г продуктов традиционной рецептуры — обойдется в 175,05 грн и станет вторым по стоимости блюдом на праздничном столе.

Самыми дорогими ингредиентами блюда в этом году стали: мак — 68,5 грн за 200 г, а также грецкие чищеные орехи — 44,89 грн и изюм — 21,73 грн за 100 г соответственно. Основная составляющая кутьи — крупа пшеничная из твердой пшеницы — будет стоить 21,30 грн за 400 г. За мед заплатим еще 16,90 грн за 100 г и добавим немного сахара (50 г) за 1,73 грн.

Традиционный узвар готовится из сушеных яблок, груш и чернослива. Готовые наборы этих фруктов для компота стоят в супермаркетах 105,36 грн (600 г на 2 л воды).

Самым дорогим блюдом в этом году будет жареная рыба — 306,97 грн. За 2 кг живого карпа придется заплатить 301 грн, а за 200 г муки — 5,97 грн.

Третьим по стоимости блюдом будет борщ постный с фасолью. За 2,535 кг продуктов (на 2 л воды) надо будет отдать 131,94 грн. Самой дорогой составляющей здесь является фасоль белая сухая (300 г) — 43,53 грн. Овощная составляющая составит: картофель (362 г) — 12,59 грн, капуста (300 г) — 12,66 грн, лук (100 г) — 1,75 грн, морковь (400 г) — 12,08 грн, свекла (800 г) — 16,15 грн. Необходимо будет добавить по 70-75 г помидоров — 8,31 грн и томатной пасты — 11,82 грн. Еще немного сахара — 1,73 грн за 50 г, растительного масла — 6,21 грн за 80 г, по вкусу: перец черный и соль (1,87 грн), лавровый лист (3,24 грн) или зелень.

Салат "Винегрет" (1,73 кг продуктов) будет стоить 67,75 грн. Самыми дорогими составляющими будут бочковые соленые огурцы 21,40 грн за 200 г. За овощи заплатим: картофель (600 г) — 20,86 грн, свекла (400 г) — 8,08 грн, морковь (378 г) — 11,42 грн, лук (100 г) — 1,75 грн. Заправка растительным маслом стоит 3,88 грн за 50 г и соль по вкусу (0,36 грн).

Традиционными постными блюдами являются вареники.

Вареники с картошкой (1,51 кг продуктов) будут стоить 50,06 грн, включая картофель (1 кг) — 34,77 грн, муку (500 г) — 14,93 грн, соль (10 г) — 0,36 грн.

Вареники с капустой (1,481 кг продуктов) стоят 52,50 грн. Для приготовления теста заплатим за муку — 14,93 грн (500 г), а за соль (10 г) — 0,36 грн. Сырая капуста будет стоить 25,32 грн за 600 г, морковь (189 г) — 5,71 грн, а лук (132 г) — 2,30 грн. Растительное масло для заправки (50 г) — 3,88 грн.

Вареники с вишней состоят из постного теста и мороженых вишен. Мука (500 г) — 14,93 грн, немного соли (10 г) — 0,36 грн. Львиную долю стоимости таких вареников занимают вишни — 54,45 грн за 300 г. В общем, стоимость таких вареников составит 69,74 грн (за 810 г продуктов).

Тушеная капуста (2,229 г продуктов) обойдется в 109,88 грн. Самыми дорогими здесь являются шампиньоны (300 г) — 43,88 грн. Стоимость овощей составит 59,43 грн: 1 кг капусты — 42,20 грн, 189 г моркови — 5,71 грн, 660 г лука — 11,52 грн. Соль и перец по вкусу — 0,36 грн и растительное масло (80 г) — 6,21 грн.

Жареный картофель готовится на 100 г растительного масла (7,76 грн) из 1 кг картофеля (34,77 грн) и 132 г лука (2,30 грн) с добавлением соли и перца по вкусу (0,36 грн). Всего затрат — 45,19 грн.

Отдельно ставят на стол соленья: квашеная капуста — 75 грн за 500 г и огурцы соленые бочковые — 42 грн за 400 г.

Также на столе присутствуют и свежие овощи - огурцы (70 грн) и помидоры (64 грн) по 500 г соответственно.

Стоимость рождественского стола в 2024 году составит 1365 грн, что на 41% превысит прошлогодний показатель в 970 грн, подытожил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко.

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