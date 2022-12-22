Меню на Рождество. Что приготовить на праздничный стол

Святая вечеря – особенное время, когда вся семья собирается вместе за праздничным столом. Обычно на стол готовится 12 постных блюд.

Related video

Рождество Христово – один из самых важных христианских зимних праздников. А рождественский ужин – это прекрасный повод собрать всех родных и близких за одним столом. Традиционно православные украинцы праздновали Рождество 7 января, тогда как 25 декабря отмечалось так называемое "католическое Рождество".

Но в октябре 2022 года Священный Синод Православной Церкви Украины (ПЦУ) разрешил проводить богослужения в честь Рождества Христова 25 декабря. Так что службы в храмах будут проводиться теперь дважды, уже через три дня, 25 декабря, по желанию прихожан.

Накануне Рождества отмечается Сочельник, или как его называют в Украине: Святвечір, Святий вечір, Багатий вечір, Коляда. Обязательным блюдом на столе является кутья. На столе в целом должно быть постных 12 блюд — по числу апостолов.

Причем хлеб, который ставится на стол, также является блюдом и идет в общий счет.

В этот день не принято ничего есть до самого вечера: до первой звезды, которая символизирует путеводную звезду, указавшую путь к яслям, где родился Христос. После можно приступать к праздничному ужину.

Мы собрали несколько идей для постного праздничного стола на Рождество.

Кутья

[ + – ] Кутья - обязательное блюдо на Рождественском столе Фото: Скриншот

Ингредиенты:

Зерна пшеницы — 160 гр;

Изюм — 50 гр;

Мак — 30 гр;

Грецкие орехи — 50 гр;

Мед жидкий — 2 ст. л. (или по вкусу).

Зерна пшеницы промыть, залить 2-2,5 стаканами кипящей воды и варить до готовности 40-50 минут. Если у вас нешлифованная пшеница, то ее надо предварительно замочить на ночь в воде и вариться она будет дольше. Откиньте готовую пшеницу на сито, чтобы стекла лишняя жидкость.

Мак и изюм положит по отдельным мисочкам и залейте кипятком. Мак будет запариваться около сорока минут, изюм – минут десять.

Мак растолките в ступке. Орехи поджарьте на сухой сковороде и измельчите ножом. Добавьте в кутью изюм, мак и орехи, влейте мед, хорошенько перемешайте и оставьте настаиваться на пару часов.

Узвар

[ + – ] Узвар - традиционный напиток из сухофруктов Фото: Скриншот

Ингредиенты:

Мед — 100 гр;

Чернослив — 200 гр;

Сушеные груши — 200 гр;

Сушеные яблоки — 200 гр;

Изюм — 100 гр;

Вода — 5 литров.

Перед тем как варить узвар, подготовьте сухофрукты: их нужно хорошо промыть и залить минут на десять холодной водой.

После налейте в кастрюлю пять литров воды, положите груши и яблоки и варите на небольшом огне около 15 минут. Накройте узвар крышкой и оставьте на пару часов, чтобы он настоялся. После добавьте в узвар чернослив и изюм и варите еще минут пятнадцать. Процедите узвар и добавьте мед. Подавайте охлажденным.

Винегрет

[ + – ] Винегрет - постное вкусное блюдо Фото: Getty Images

Ингредиенты:

Две свеклы;

Три картофелины;

Три морковки;

Одна луковица;

Замороженный зеленый горошек — 200 гр;

Маринованные огурцы — 3 штуки;

Яблочный уксус — 2 ст. л.;

Лимонный сок — 1 ст. л.;

Дижонская горчица — 1 ч. л.;

Укроп, растительное масло, соль, маринованные грибы.

Свеклу и морковь тщательно помойте, желательно щеточкой, и заверните в фольгу: каждый овощ отдельно. Запекайте в духовке до готовности.

Картофель отварите в мундире. Замороженный зеленый горошек опустите в кипящую подсоленную воду, дождитесь, когда она вновь закипит, и отбросьте его на сито. Обязательно обдайте холодной водой. Это сохранит его яркий цвет.

Очистите и нарежьте овощи кубиками, лук нарежьте тонкими полукольцами. Укроп мелко порубите. Смешайте все овощи. И залейте заправкой: смешайте уксус, соль, сахар, горчицу и тщательно перемешайте до полного растворения. Понемногу добавляйте растительное масло и взбейте заправку венчиком в однородную эмульсию. Влейте заправку в винегрет и перемешайте. Украсьте маринованными грибами.

Фасоль в томате

[ + – ] Фасоль - идеальна для постного стола Фото: volshebnaya-eda.ru

Ингредиенты:

Фасоль – 2 стакана;

Две морковки;

Чеснок – 5 зубчиков;

Сок томатный (или томатная паста, разведенная водой) – 2 стакана;

Фасоль нужно промыть и предварительно замочить в холодной воде на ночь. Потом воду слейте и отварите фасоль до готовности в свежей воде.

Морковь нарежьте крупными брусочками и обжарьте в растительном масле. Добавьте фасоль, мелко порезанный чеснок, томатный сок. Фасоль посолите, добавьте немного сахара. Тушите под крышкой около 20 минут, перемешивая.

Постные вареники с картошкой и грибами

[ + – ] Вареники с картошкой - это очень вкусно Фото: Євген Клопотенко

Ингредиенты:

Мука — 300 гр;

Вода — 180 мл;

Растительное масло — 1-2 ст. л.

Соль — 1 ч. л.;

Для начинки:

Картофель — 6 штук;

Сушеные лесные грибы (или любые другие) — 15 гр;

Три луковицы;

растительное масло, соль, перец.

Приготовьте тесто для вареников. Просейте в миску муку, добавьте соль, растительное масло и воду. Замесите плотное тесто. После заверните в пищевую пленку или накройте полотенцем и дайте ему вылежаться около часа.

Пока займитесь начинкой. Если у вас шампиньоны – то просто мелко порежьте и пожарьте. Если у вас лесные грибы, то залейте их кипятком и оставьте на полчаса. После промойте и варите около получаса. После остудите и мелко нарежьте. Картофель почистите и отварите в подсоленной воде. После потолките в пюре. Картофельный отвар сохраните и, при необходимости, добавьте немного в пюре.

Лук очистите и мелко нарежьте. Поджарьте до мягкости, добавьте грибы и обжаривайте вместе пару минут. Добавьте грибы с луком в картофельное пюре.

Тесто раскатайте в тонкий пласт, вырежьте стаканом кружки. На каждый кружок положите начинку и защипите края. Варите в кипящей подсоленной воде около пяти минут после того, как вареники всплывут. Подавайте с жареным луком и растительным маслом.

Печеные яблоки с орехами и сухофруктами

[ + – ] Печеные яблоки - идеальный десерт на праздничный стол Фото: Getty Images

Ингредиенты:

Яблоки — 4 штуки;

Курага — 25 гр;

Чернослив — 25 гр;

Изюм — 25 гр;

Орехи (любые по вкусу) – пара столовых ложек;

Корица — 1 ч. л.;

Молотый имбирь — на кончике ножа;

Мед, или кленовый сироп.

Заранее приготовьте все ингредиенты. Сухофрукты замочите в горячей воде минут на 20. После достаньте их и мелко порежьте. Измельчите орехи, но так, чтобы чувствовалась структура. Добавьте в начинку корицу и имбирь – перемешайте.

Теперь подготовьте яблоки – срежьте верхушку с черенком и извлеките сердцевину. Наколите кожицу яблок в нескольких местах зубочисткой, чтобы она не лопнула при запекании.

Наполните яблоки начинкой. Заверните каждое яблоко в фольгу так, чтобы сверху начинка осталась на виду. Выложите яблоки на противень и пеките в разогретой до 180 градусов духовке 25 минут.

Перед подачей дайте яблокам немного остыть, снимите с них фольгу и подавайте с медом, или кленовым сиропом.