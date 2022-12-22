Меню на Рождество. Что приготовить на праздничный стол
Святая вечеря – особенное время, когда вся семья собирается вместе за праздничным столом. Обычно на стол готовится 12 постных блюд.
Рождество Христово – один из самых важных христианских зимних праздников. А рождественский ужин – это прекрасный повод собрать всех родных и близких за одним столом. Традиционно православные украинцы праздновали Рождество 7 января, тогда как 25 декабря отмечалось так называемое "католическое Рождество".
Но в октябре 2022 года Священный Синод Православной Церкви Украины (ПЦУ) разрешил проводить богослужения в честь Рождества Христова 25 декабря. Так что службы в храмах будут проводиться теперь дважды, уже через три дня, 25 декабря, по желанию прихожан.
Накануне Рождества отмечается Сочельник, или как его называют в Украине: Святвечір, Святий вечір, Багатий вечір, Коляда. Обязательным блюдом на столе является кутья. На столе в целом должно быть постных 12 блюд — по числу апостолов.
Причем хлеб, который ставится на стол, также является блюдом и идет в общий счет.
В этот день не принято ничего есть до самого вечера: до первой звезды, которая символизирует путеводную звезду, указавшую путь к яслям, где родился Христос. После можно приступать к праздничному ужину.
Мы собрали несколько идей для постного праздничного стола на Рождество.
Кутья
Ингредиенты:
- Зерна пшеницы — 160 гр;
- Изюм — 50 гр;
- Мак — 30 гр;
- Грецкие орехи — 50 гр;
- Мед жидкий — 2 ст. л. (или по вкусу).
Зерна пшеницы промыть, залить 2-2,5 стаканами кипящей воды и варить до готовности 40-50 минут. Если у вас нешлифованная пшеница, то ее надо предварительно замочить на ночь в воде и вариться она будет дольше. Откиньте готовую пшеницу на сито, чтобы стекла лишняя жидкость.
Мак и изюм положит по отдельным мисочкам и залейте кипятком. Мак будет запариваться около сорока минут, изюм – минут десять.
Мак растолките в ступке. Орехи поджарьте на сухой сковороде и измельчите ножом. Добавьте в кутью изюм, мак и орехи, влейте мед, хорошенько перемешайте и оставьте настаиваться на пару часов.
Узвар
Ингредиенты:
- Мед — 100 гр;
- Чернослив — 200 гр;
- Сушеные груши — 200 гр;
- Сушеные яблоки — 200 гр;
- Изюм — 100 гр;
- Вода — 5 литров.
Перед тем как варить узвар, подготовьте сухофрукты: их нужно хорошо промыть и залить минут на десять холодной водой.
После налейте в кастрюлю пять литров воды, положите груши и яблоки и варите на небольшом огне около 15 минут. Накройте узвар крышкой и оставьте на пару часов, чтобы он настоялся. После добавьте в узвар чернослив и изюм и варите еще минут пятнадцать. Процедите узвар и добавьте мед. Подавайте охлажденным.
Винегрет
Ингредиенты:
- Две свеклы;
- Три картофелины;
- Три морковки;
- Одна луковица;
- Замороженный зеленый горошек — 200 гр;
- Маринованные огурцы — 3 штуки;
- Яблочный уксус — 2 ст. л.;
- Лимонный сок — 1 ст. л.;
- Дижонская горчица — 1 ч. л.;
- Укроп, растительное масло, соль, маринованные грибы.
Свеклу и морковь тщательно помойте, желательно щеточкой, и заверните в фольгу: каждый овощ отдельно. Запекайте в духовке до готовности.
Картофель отварите в мундире. Замороженный зеленый горошек опустите в кипящую подсоленную воду, дождитесь, когда она вновь закипит, и отбросьте его на сито. Обязательно обдайте холодной водой. Это сохранит его яркий цвет.
Очистите и нарежьте овощи кубиками, лук нарежьте тонкими полукольцами. Укроп мелко порубите. Смешайте все овощи. И залейте заправкой: смешайте уксус, соль, сахар, горчицу и тщательно перемешайте до полного растворения. Понемногу добавляйте растительное масло и взбейте заправку венчиком в однородную эмульсию. Влейте заправку в винегрет и перемешайте. Украсьте маринованными грибами.
Фасоль в томате
Ингредиенты:
- Фасоль – 2 стакана;
- Две морковки;
- Чеснок – 5 зубчиков;
- Сок томатный (или томатная паста, разведенная водой) – 2 стакана;
Фасоль нужно промыть и предварительно замочить в холодной воде на ночь. Потом воду слейте и отварите фасоль до готовности в свежей воде.
Морковь нарежьте крупными брусочками и обжарьте в растительном масле. Добавьте фасоль, мелко порезанный чеснок, томатный сок. Фасоль посолите, добавьте немного сахара. Тушите под крышкой около 20 минут, перемешивая.
Постные вареники с картошкой и грибами
Ингредиенты:
- Мука — 300 гр;
- Вода — 180 мл;
- Растительное масло — 1-2 ст. л.
- Соль — 1 ч. л.;
Для начинки:
- Картофель — 6 штук;
- Сушеные лесные грибы (или любые другие) — 15 гр;
- Три луковицы;
- растительное масло, соль, перец.
Приготовьте тесто для вареников. Просейте в миску муку, добавьте соль, растительное масло и воду. Замесите плотное тесто. После заверните в пищевую пленку или накройте полотенцем и дайте ему вылежаться около часа.
Пока займитесь начинкой. Если у вас шампиньоны – то просто мелко порежьте и пожарьте. Если у вас лесные грибы, то залейте их кипятком и оставьте на полчаса. После промойте и варите около получаса. После остудите и мелко нарежьте. Картофель почистите и отварите в подсоленной воде. После потолките в пюре. Картофельный отвар сохраните и, при необходимости, добавьте немного в пюре.
Лук очистите и мелко нарежьте. Поджарьте до мягкости, добавьте грибы и обжаривайте вместе пару минут. Добавьте грибы с луком в картофельное пюре.
Тесто раскатайте в тонкий пласт, вырежьте стаканом кружки. На каждый кружок положите начинку и защипите края. Варите в кипящей подсоленной воде около пяти минут после того, как вареники всплывут. Подавайте с жареным луком и растительным маслом.
Печеные яблоки с орехами и сухофруктами
Ингредиенты:
- Яблоки — 4 штуки;
- Курага — 25 гр;
- Чернослив — 25 гр;
- Изюм — 25 гр;
- Орехи (любые по вкусу) – пара столовых ложек;
- Корица — 1 ч. л.;
- Молотый имбирь — на кончике ножа;
- Мед, или кленовый сироп.
Заранее приготовьте все ингредиенты. Сухофрукты замочите в горячей воде минут на 20. После достаньте их и мелко порежьте. Измельчите орехи, но так, чтобы чувствовалась структура. Добавьте в начинку корицу и имбирь – перемешайте.
Теперь подготовьте яблоки – срежьте верхушку с черенком и извлеките сердцевину. Наколите кожицу яблок в нескольких местах зубочисткой, чтобы она не лопнула при запекании.
Наполните яблоки начинкой. Заверните каждое яблоко в фольгу так, чтобы сверху начинка осталась на виду. Выложите яблоки на противень и пеките в разогретой до 180 градусов духовке 25 минут.
Перед подачей дайте яблокам немного остыть, снимите с них фольгу и подавайте с медом, или кленовым сиропом.