Меню на Різдво. Що приготувати на святковий стіл

Свята вечеря — особливий час, коли вся сім'я збирається разом за святковим столом. Зазвичай на стіл готується 12 пісних страв.

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Різдво Христове — одне з найважливіших християнських зимових свят. А різдвяна вечеря — це чудова нагода зібрати всіх рідних і близьких за одним столом. Традиційно православні українці святкували Різдво 7 січня, тоді як 25 грудня відзначалося так зване "католицьке Різдво".

Але у жовтні 2022 року Священний Синод Православної Церкви України (ПЦУ) дозволив богослужіння на честь Різдва Христового 25 грудня. Тож служби у храмах будуть проводитись тепер двічі, вже за три дні, 25 грудня, за бажанням парафіян.

Напередодні Різдва відзначається Святвечір, або як його називають в Україні: Святий вечір, Багатий вечір, Коляда. Обов'язковою стравою на столі є кутя. На столі загалом має бути пісних 12 страв — за кількістю апостолів.

Причому хліб, який ставиться на стіл, також є стравою і йде в спільний рахунок.

Цього дня не заведено нічого їсти до самого вечора: до першої зірки, що символізує дороговказ, що вказав шлях до ясел, де народився Христос. Після цього можна починати святкову вечерю.

Ми зібрали кілька ідей для пісного святкового столу на Різдво.

Кутя

[ + – ] Кутя — обов'язкова страва на Різдвяному столі Фото: Скриншот

Інгредієнти:

зерна пшениці — 160 г;

родзинки — 50 г;

мак — 30 г;

волоські горіхи — 50 г;

мед рідкий — 2 ст. л. (або до смаку).

Зерна пшениці промити, залити 2-2,5 склянками окропу і варити до готовності 40-50 хвилин. Якщо у вас нешліфована пшениця, її треба попередньо замочити на ніч у воді й варитися вона буде довше. Відкиньте готову пшеницю на сито, щоб стекла зайва рідина.

Мак і родзинки покладіть по окремих мисках і залийте окропом. Мак запарюватиметься майже сорок хвилин, родзинки — хвилин десять.

Мак розтовчіть у ступці. Горіхи підсмажте на сухій сковороді та подрібніть ножем. Додайте в кутю родзинки, мак і горіхи, влийте мед, добре перемішайте і залиште настоюватися на кілька годин.

Узвар

[ + – ] Узвар — традиційний напій із сухофруктів Фото: Скриншот

Інгредієнти:

мед — 100 г;

чорнослив — 200 г;

сушені груші — 200 г;

сушені яблука — 200 г;

родзинки — 100 г;

вода — 5 літрів.

Перед тим як варити узвар, підготуйте сухофрукти: їх потрібно добре промити і залити на десять хвилин холодною водою.

Після цього налийте в каструлю п'ять літрів води, покладіть груші та яблука і варіть на невеликому вогні приблизно 15 хвилин. Накрийте узвар кришкою і залиште на кілька годин, щоб він настоявся. Після додайте в узвар чорнослив і родзинки та варіть ще хвилин п'ятнадцять. Процідіть узвар і додайте мед. Подавайте охолодженим.

Вінегрет

[ + – ] Вінегрет — пісна смачна страва Фото: Getty Images

Інгредієнти:

два буряки;

три картоплини;

три моркви;

одна цибулина;

заморожений зелений горошок — 200 г;

мариновані огірки — 3 штуки;

яблучний оцет — 2 ст. л.;

лимонний сік — 1 ст. л.;

діжонська гірчиця — 1 ч. л.;

кріп, олія, сіль, мариновані гриби.

Буряк і моркву ретельно помийте, бажано щіточкою, і загорніть у фольгу: кожен овоч окремо. Запікайте в духовці до готовності.

Картоплю відваріть у мундирі. Заморожений зелений горошок опустіть у киплячу підсолену воду, дочекайтеся, коли вона знову закипить, і відкиньте його на сито. Обов'язково обдайте холодною водою. Це збереже його яскравий колір.

Очистіть і наріжте овочі кубиками, цибулю наріжте тонкими півкільцями. Кріп дрібно порубайте. Змішайте всі овочі. І залийте заправкою: змішайте оцет, сіль, цукор, гірчицю і ретельно перемішайте до повного розчинення. Потроху додайте олію і збийте заправку вінчиком в однорідну емульсію. Влийте заправку у вінегрет і перемішайте. Прикрасьте маринованими грибами.

Квасоля в томаті

[ + – ] Квасоля — ідеальна для пісного столу Фото: volshebnaya-eda.ru

Інгредієнти:

квасоля — 2 склянки;

дві морквини;

часник — 5 зубчиків;

сік томатний (або томатна паста, розведена водою) — 2 склянки.

Квасолю потрібно промити і попередньо замочити у холодній воді на ніч. Потім воду злийте і відваріть квасолю до готовності у свіжій воді.

Моркву наріжте великими брусками й обсмажте в олії. Додайте квасолю, дрібно порізаний часник, томатний сік. Квасолю посоліть, додайте трохи цукру. Тушкуйте під кришкою приблизно 20 хвилин, перемішуючи.

Пісні вареники з картоплею та грибами

[ + – ] Вареники з картоплею – це дуже смачно Фото: Євген Клопотенко

Інгредієнти:

борошно — 300 г;

вода — 180 мл;

рослинна олія — 1-2 ст. л.

сіль — 1 ч. л.;

Для начинки:

картопля — 6 штук;

сушені лісові гриби (або будь-які інші) — 15 г;

три цибулини;

олія, сіль, перець.

Приготуйте тісто для вареників. Просійте в миску борошно, додайте сіль, олію та воду. Замісіть цупке тісто. Після цього загорніть у харчову плівку або накрийте рушником і дайте йому вилежатися майже годину.

Поки займіться начинкою. Якщо у вас печериці — то просто дрібно поріжте та посмажте. Якщо у вас лісові гриби, то залийте окропом і залиште на пів години. Після промийте і варіть приблизно пів години. Після цього остудіть і дрібно наріжте. Картоплю почистіть і відваріть у підсоленій воді. Після зробіть пюре. Картопляний відвар збережіть і, за потреби, додайте трохи в пюре.

Цибулю очистіть і дрібно наріжте. Підсмажте до м'якості, додайте гриби й обсмажуйте разом кілька хвилин. Додайте гриби з цибулею у картопляне пюре.

Тісто розкатайте у тонкий пласт, виріжте склянкою кружечки. На кожен кружечок покладіть начинку та защипуйте краї. Варіть у киплячій підсоленій воді приблизно п'ять хвилин після того, як вареники спливуть. Подавайте зі смаженою цибулею та маслом.

Печені яблука з горіхами та сухофруктами

[ + – ] Печені яблука — ідеальний десерт на святковий стіл Фото: Getty Images

Інгредієнти:

яблука — 4 штуки;

курага — 25 г;

чорнослив — 25 г;

родзинки — 25 г;

горіхи (будь-які за смаком) — кілька столових ложок;

кориця — 1 ч. л.;

мелений імбир — на кінчику ножа;

мед або кленовий сироп.

Завчасно приготуйте усі інгредієнти. Сухофрукти замочіть у гарячій воді на 20 хвилин. Після дістаньте їх і дрібно поріжте. Подрібніть горіхи, але так, щоб відчувалася структура. Додайте в начинку корицю та імбир — перемішайте.

Тепер підготуйте яблука — зріжте верхівку із живцем і витягніть серцевину. Наколіть шкірку яблук у декількох місцях зубочисткою, щоб вона не луснула в процесі запікання.

Наповніть яблука начинкою. Загорніть кожне яблуко у фольгу так, щоб зверху начинка залишилася на виду. Викладіть яблука на лист і печіть в розігрітій до 180 градусів духовці 25 хвилин.

Перед подаванням дайте яблукам трохи охолонути, зніміть з них фольгу і подавайте з медом або кленовим сиропом.