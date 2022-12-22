Меню на Різдво. Що приготувати на святковий стіл
Свята вечеря — особливий час, коли вся сім'я збирається разом за святковим столом. Зазвичай на стіл готується 12 пісних страв.
Різдво Христове — одне з найважливіших християнських зимових свят. А різдвяна вечеря — це чудова нагода зібрати всіх рідних і близьких за одним столом. Традиційно православні українці святкували Різдво 7 січня, тоді як 25 грудня відзначалося так зване "католицьке Різдво".
Але у жовтні 2022 року Священний Синод Православної Церкви України (ПЦУ) дозволив богослужіння на честь Різдва Христового 25 грудня. Тож служби у храмах будуть проводитись тепер двічі, вже за три дні, 25 грудня, за бажанням парафіян.
Напередодні Різдва відзначається Святвечір, або як його називають в Україні: Святий вечір, Багатий вечір, Коляда. Обов'язковою стравою на столі є кутя. На столі загалом має бути пісних 12 страв — за кількістю апостолів.
Причому хліб, який ставиться на стіл, також є стравою і йде в спільний рахунок.
Цього дня не заведено нічого їсти до самого вечора: до першої зірки, що символізує дороговказ, що вказав шлях до ясел, де народився Христос. Після цього можна починати святкову вечерю.
Ми зібрали кілька ідей для пісного святкового столу на Різдво.
Кутя
Інгредієнти:
- зерна пшениці — 160 г;
- родзинки — 50 г;
- мак — 30 г;
- волоські горіхи — 50 г;
- мед рідкий — 2 ст. л. (або до смаку).
Зерна пшениці промити, залити 2-2,5 склянками окропу і варити до готовності 40-50 хвилин. Якщо у вас нешліфована пшениця, її треба попередньо замочити на ніч у воді й варитися вона буде довше. Відкиньте готову пшеницю на сито, щоб стекла зайва рідина.
Мак і родзинки покладіть по окремих мисках і залийте окропом. Мак запарюватиметься майже сорок хвилин, родзинки — хвилин десять.
Мак розтовчіть у ступці. Горіхи підсмажте на сухій сковороді та подрібніть ножем. Додайте в кутю родзинки, мак і горіхи, влийте мед, добре перемішайте і залиште настоюватися на кілька годин.
Узвар
Інгредієнти:
- мед — 100 г;
- чорнослив — 200 г;
- сушені груші — 200 г;
- сушені яблука — 200 г;
- родзинки — 100 г;
- вода — 5 літрів.
Перед тим як варити узвар, підготуйте сухофрукти: їх потрібно добре промити і залити на десять хвилин холодною водою.
Після цього налийте в каструлю п'ять літрів води, покладіть груші та яблука і варіть на невеликому вогні приблизно 15 хвилин. Накрийте узвар кришкою і залиште на кілька годин, щоб він настоявся. Після додайте в узвар чорнослив і родзинки та варіть ще хвилин п'ятнадцять. Процідіть узвар і додайте мед. Подавайте охолодженим.
Вінегрет
Інгредієнти:
- два буряки;
- три картоплини;
- три моркви;
- одна цибулина;
- заморожений зелений горошок — 200 г;
- мариновані огірки — 3 штуки;
- яблучний оцет — 2 ст. л.;
- лимонний сік — 1 ст. л.;
- діжонська гірчиця — 1 ч. л.;
- кріп, олія, сіль, мариновані гриби.
Буряк і моркву ретельно помийте, бажано щіточкою, і загорніть у фольгу: кожен овоч окремо. Запікайте в духовці до готовності.
Картоплю відваріть у мундирі. Заморожений зелений горошок опустіть у киплячу підсолену воду, дочекайтеся, коли вона знову закипить, і відкиньте його на сито. Обов'язково обдайте холодною водою. Це збереже його яскравий колір.
Очистіть і наріжте овочі кубиками, цибулю наріжте тонкими півкільцями. Кріп дрібно порубайте. Змішайте всі овочі. І залийте заправкою: змішайте оцет, сіль, цукор, гірчицю і ретельно перемішайте до повного розчинення. Потроху додайте олію і збийте заправку вінчиком в однорідну емульсію. Влийте заправку у вінегрет і перемішайте. Прикрасьте маринованими грибами.
Квасоля в томаті
Інгредієнти:
- квасоля — 2 склянки;
- дві морквини;
- часник — 5 зубчиків;
- сік томатний (або томатна паста, розведена водою) — 2 склянки.
Квасолю потрібно промити і попередньо замочити у холодній воді на ніч. Потім воду злийте і відваріть квасолю до готовності у свіжій воді.
Моркву наріжте великими брусками й обсмажте в олії. Додайте квасолю, дрібно порізаний часник, томатний сік. Квасолю посоліть, додайте трохи цукру. Тушкуйте під кришкою приблизно 20 хвилин, перемішуючи.
Пісні вареники з картоплею та грибами
Інгредієнти:
- борошно — 300 г;
- вода — 180 мл;
- рослинна олія — 1-2 ст. л.
- сіль — 1 ч. л.;
Для начинки:
- картопля — 6 штук;
- сушені лісові гриби (або будь-які інші) — 15 г;
- три цибулини;
- олія, сіль, перець.
Приготуйте тісто для вареників. Просійте в миску борошно, додайте сіль, олію та воду. Замісіть цупке тісто. Після цього загорніть у харчову плівку або накрийте рушником і дайте йому вилежатися майже годину.
Поки займіться начинкою. Якщо у вас печериці — то просто дрібно поріжте та посмажте. Якщо у вас лісові гриби, то залийте окропом і залиште на пів години. Після промийте і варіть приблизно пів години. Після цього остудіть і дрібно наріжте. Картоплю почистіть і відваріть у підсоленій воді. Після зробіть пюре. Картопляний відвар збережіть і, за потреби, додайте трохи в пюре.
Цибулю очистіть і дрібно наріжте. Підсмажте до м'якості, додайте гриби й обсмажуйте разом кілька хвилин. Додайте гриби з цибулею у картопляне пюре.
Тісто розкатайте у тонкий пласт, виріжте склянкою кружечки. На кожен кружечок покладіть начинку та защипуйте краї. Варіть у киплячій підсоленій воді приблизно п'ять хвилин після того, як вареники спливуть. Подавайте зі смаженою цибулею та маслом.
Печені яблука з горіхами та сухофруктами
Інгредієнти:
- яблука — 4 штуки;
- курага — 25 г;
- чорнослив — 25 г;
- родзинки — 25 г;
- горіхи (будь-які за смаком) — кілька столових ложок;
- кориця — 1 ч. л.;
- мелений імбир — на кінчику ножа;
- мед або кленовий сироп.
Завчасно приготуйте усі інгредієнти. Сухофрукти замочіть у гарячій воді на 20 хвилин. Після дістаньте їх і дрібно поріжте. Подрібніть горіхи, але так, щоб відчувалася структура. Додайте в начинку корицю та імбир — перемішайте.
Тепер підготуйте яблука — зріжте верхівку із живцем і витягніть серцевину. Наколіть шкірку яблук у декількох місцях зубочисткою, щоб вона не луснула в процесі запікання.
Наповніть яблука начинкою. Загорніть кожне яблуко у фольгу так, щоб зверху начинка залишилася на виду. Викладіть яблука на лист і печіть в розігрітій до 180 градусів духовці 25 хвилин.
Перед подаванням дайте яблукам трохи охолонути, зніміть з них фольгу і подавайте з медом або кленовим сиропом.