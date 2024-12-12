На новогодний стол: рецепт классического салата "Министерский"

Такой салат по легенде готовили в столовых различных министерств. И главным ингредиентов в нем была говядина, большой дефицит в то время.

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Салат "Министерский" появился в те времена, когда даже самые обычные для современных гурманов ингредиенты было не достать. Сейчас все для когда-то деликатесного салата можно купить в одном супермаркете. И порадовать себе ретро-вкусом. "Министерским" можно дополнить уже немного приевшийся салат "Оливье" на новогоднем столе. Фокус расскажет, как его приготовить.

Что касается мяса, его вполне можно заменить отварной курицей, или индейкой. Можно заменить и запеченной свининой.

Салат "Министерский"

Ингредиенты:

мякоть говядины — 400 г;

одна небольшая луковица;

растительное масло — 4–6 ст. л.

петрушка — 2 веточки

маринованные огурцы — 300 г

четыре яйца;

майонез, соль.

Подготовьте все ингредиенты для салата. Мякоть говядины положите в небольшую кастрюлю, залейте горячей водой и доведите до кипения. Варите на слабом огне 2 часа. Дайте остыть в бульоне. Бульон можно потом заморозить в формочках и использовать для других блюд.

Лук очистите и разрежьте на половинки. Нарежьте полукольцами. В сковороде нагрейте половину масла и, помешивая, обжарьте до золотисто-коричневого цвета. Выложите на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир.

Петрушку мелко нарежьте. Остывшую говядину нарежьте ломтиками, а потом соломкой.

Переложите мясо вместе с петрушкой и жареным луком в большую миску. Маринованные огурцы нарежьте соломкой. Добавьте в миску с мясом. И приготовьте яичные блинчики для салата.

Яйца разбейте в отдельную миску. Взболтайте венчиком или вилкой до однородности. Немного посолите и поперчите. Сковороду диаметром 18–20 см поставьте на огонь и раскалите. Добавьте в сковороду немного масла. Влейте немного яичной массы, чтобы она распределилась по дну ровным слоем. Обжарьте с обеих сторон до подрумянивания. Так же приготовьте все яичные блинчики. Дайте им остыть.

Нарежьте яичные блинчики соломкой. Переложите в миску к остальным ингредиентам салата. Немного посолите и поперчите. Добавьте майонез и перемешайте. Выложите в салатник и подайте на стол.

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